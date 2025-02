Žádný Tottenham v Severní Koreji! přikázal Kim Čong-un. Tým vymazal z obrazovky

První dvě jarní kola prohráli, v lize čekají na vítězství už sedm zápasů. Pardubičtí fotbalisté by si bilanci rádi vylepšili v 22. kole, proti je ale olomoucká Sigma, která dotírá na elitní šestku....

Dusno v United sílí. Boss vyhodí dalších sto lidí, místo prémií poukaz na oblečení

Premium

Dřív by to byl hit kola Premier League. Londýn proti Manchesteru. Dva kluby s mimořádnou fotbalovou historií. Zápas, který má šťávu a rozčísne pozice na čele tabulky. A co teď? Až na sebe v neděli v...