Tottenham v krizi, kouč ale o vyhazovu nechce slyšet. Dá v bráně šanci Kinskému?

  12:41
Od svého příchodu ještě s týmem nezískal ani bod. Místo toho se k fotbalistům Tottenhamu přiblížila další mužstva bojující o záchranu. „Možná to bude znít divně, ale po posledním utkání týmu věřím víc než dřív,“ překvapil nicméně trenér Igor Tudor po čtvrteční porážce 1:3 s Crystal Palace.
Kouč Tottenhamu Igor Tudor během utkání s Crystal Palace.

Kouč Tottenhamu Igor Tudor během utkání s Crystal Palace.

Útočník Tottenhamu Richarlison po porážce s Crystal Palace.
Fotbalisté Tottenhamu po porážce s Crystal Palace.
Zklamaní fotbalisté Tottenhamu po porážce s Crystal Palace.
Výmluvné gesto zmaru Conora Gallagha z Tottenhamu, který je v hluboké krizi.
Kromě třetí prohry pod Tudorem to současně byla třetí porážka v londýnském derby v řadě – nejprve Arsenal (1:4), pak Fulham (1:2) a teď Crystal Palace.

V posledním případě přitom Tottenham vedl po gólu Solankeho.

Jenže o chvíli později stoper Van de Ven stáhl ve vápně křídelníka Sarra, dostal červenou, sám faulovaný z penalty srovnal a hosté ještě do poločasu vstřelili další dvě branky.

V tu chvíli už začali někteří fanoušci pomalu opouštět stadion. A ti, kteří zůstali, na hráče hlasitě bučeli.

Zklamaní fotbalisté Tottenhamu po porážce s Crystal Palace.
Fotbalisté Tottenhamu po porážce s Crystal Palace.

„Naprosto jim rozumím, chtěli víc. A my jsme taky chtěli víc, jenže červená karta všechno změnila,“ dušoval se Tudor.

Jenže v případě Tottenhamu to není o jedné červené kartě a jednom zápase. Klub je v krizi od podzimu a zatím z ní nenašel cestu. Řešením měl být Tudor, jenž nahradil Thomase Franka, ale jeho jmenování od počátku budilo rozpaky kvůli nedostatečným zkušenostem.

„Tudor hraje prázdnou roli v jednom z nejhloupějších trenérských náborů a Tottenham je příliš špatný na to, aby se udržel v lize,“ nebere si servítky novinář Barney Ronay ve svém komentáři pro britský The Guardian.

Zvládne Souček záchranářskou misi? Anglii baví i vyrovnaný boj o titul a poháry

Není divu, že se už spekuluje o Tudorově budoucnosti. „K tomu se vyjadřovat nebudu,“ odbyl reportéry po utkání.

„Je u týmu jedenadvacet dnů, takže spekulace o jeho odvolání jsou na jednu stranu až úsměvné. Ale když vedení začne panikařit kvůli možnému sestupu, většinou sáhne po řešení, u kterého věří, že tým krátkodobě nabudí – tedy změna trenéra,“ zamýšlí Lewis Jones ze Sky Sports.

Ale pomohla by rošáda v tomto případě?

Vždyť Tottenham se v lize podobně trápil už před rokem, tehdy měl ovšem štěstí, že boj o udržení nebyl tak vyrovnaný a poslední trojka za zbytkem soutěže zaostávala o hodně. Obraz celé sezony pak navíc vylepšil úspěch ve finále Evropské ligy, u něhož byl ještě kouč Ange Postecoglou.

Trenér Tottenhamu Igor Tudor během zápasu s Crystal Paalce.

Něco podobného ovšem letos pravděpodobně nehrozí.

Tottenham je na tom výkonnostně podstatně hůř. A navíc hraje Ligu mistrů, kde nejlepší mužstva Evropy těžko zvládne vyřadit – spíš je pravděpodobné, že vypadne hned v osmifinále s Atlétikem Madrid a bude se soustředit pouze na domácí soutěž.

Tam má aktuálně jednobodový náskok na sedmnáctý Nottingham i osmnáctý West Ham. A oba zmiňované celky na rozdíl od něj jeví známky zlepšení.

„Nejsme na tom dobře a těžko se to přijímá. Ale až se vrátí zranění hráči, jsem si jistý, že se zlepšíme. Opravdu jsem v týmu něco viděl. Teď jen musím vybrat ty správné hráče. Jsme na lodi, která pluje určitým směrem, a kdo je na ní se mnou, může zůstat. Ostatní nepotřebujeme,“ pronesl.

Soumrak Tottenhamu. Tři góly za 12 minut, červená karta a přiblížení se sestupu

Změny v sestavě se proto dají očekávat.

Už před utkáním s Crystal Palace se v britských médiích spekulovalo, že Tudor chce dát šanci českému brankáři Antonínu Kinskému.

Ten naposledy chytal loni na podzim proti Newcastlu(0:2) v Ligovém poháru, kde si připsal své jediné dva soutěžní starty za Tottenham v této sezoně. Poslední zápas v Premier League odehrál v půlce května na půdě Aston Villy (0:2).

Jistě, změna gólmana všechny problémy ani zdaleka nevyřeší, ale pomoct může. Zvlášť když aktuální jednička Vicario čelí dlouhodobé kritice.

Dostane Kinský šanci? A udrží se Tottenham?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
29. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 30 20 7 3 59:22 67
2. Manchester CityManchester City 29 18 6 5 59:27 60
3. Manchester UnitedManchester Utd. 29 14 9 6 51:40 51
4. Aston VillaAston Villa 29 15 6 8 39:34 51
5. ChelseaChelsea 29 13 9 7 53:34 48
6. LiverpoolLiverpool 29 14 6 9 48:39 48
7. BrentfordBrentford 29 13 5 11 44:40 44
8. EvertonEverton 29 12 7 10 34:33 43
9. BournemouthBournemouth 29 9 13 7 44:46 40
10. FulhamFulham 29 12 4 13 40:43 40
11. Sunderland AFCSunderland 29 10 10 9 30:34 40
12. Newcastle UnitedNewcastle 29 11 6 12 42:43 39
13. Crystal PalaceCrystal Palace 29 10 8 11 33:35 38
14. BrightonBrighton 29 9 10 10 38:36 37
15. Leeds UnitedLeeds 29 7 10 12 37:48 31
16. TottenhamTottenham 29 7 8 14 39:46 29
17. NottinghamNottingham 29 7 7 15 28:43 28
18. West HamWest Ham 29 7 7 15 35:54 28
19. Burnley FCBurnley 29 4 7 18 32:58 19
20. WolverhamptonWolves 30 3 7 20 22:52 16

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

