Kromě třetí prohry pod Tudorem to současně byla třetí porážka v londýnském derby v řadě – nejprve Arsenal (1:4), pak Fulham (1:2) a teď Crystal Palace.
V posledním případě přitom Tottenham vedl po gólu Solankeho.
Jenže o chvíli později stoper Van de Ven stáhl ve vápně křídelníka Sarra, dostal červenou, sám faulovaný z penalty srovnal a hosté ještě do poločasu vstřelili další dvě branky.
V tu chvíli už začali někteří fanoušci pomalu opouštět stadion. A ti, kteří zůstali, na hráče hlasitě bučeli.
„Naprosto jim rozumím, chtěli víc. A my jsme taky chtěli víc, jenže červená karta všechno změnila,“ dušoval se Tudor.
Jenže v případě Tottenhamu to není o jedné červené kartě a jednom zápase. Klub je v krizi od podzimu a zatím z ní nenašel cestu. Řešením měl být Tudor, jenž nahradil Thomase Franka, ale jeho jmenování od počátku budilo rozpaky kvůli nedostatečným zkušenostem.
„Tudor hraje prázdnou roli v jednom z nejhloupějších trenérských náborů a Tottenham je příliš špatný na to, aby se udržel v lize,“ nebere si servítky novinář Barney Ronay ve svém komentáři pro britský The Guardian.
|
Zvládne Souček záchranářskou misi? Anglii baví i vyrovnaný boj o titul a poháry
Není divu, že se už spekuluje o Tudorově budoucnosti. „K tomu se vyjadřovat nebudu,“ odbyl reportéry po utkání.
„Je u týmu jedenadvacet dnů, takže spekulace o jeho odvolání jsou na jednu stranu až úsměvné. Ale když vedení začne panikařit kvůli možnému sestupu, většinou sáhne po řešení, u kterého věří, že tým krátkodobě nabudí – tedy změna trenéra,“ zamýšlí Lewis Jones ze Sky Sports.
Ale pomohla by rošáda v tomto případě?
Vždyť Tottenham se v lize podobně trápil už před rokem, tehdy měl ovšem štěstí, že boj o udržení nebyl tak vyrovnaný a poslední trojka za zbytkem soutěže zaostávala o hodně. Obraz celé sezony pak navíc vylepšil úspěch ve finále Evropské ligy, u něhož byl ještě kouč Ange Postecoglou.
Něco podobného ovšem letos pravděpodobně nehrozí.
Tottenham je na tom výkonnostně podstatně hůř. A navíc hraje Ligu mistrů, kde nejlepší mužstva Evropy těžko zvládne vyřadit – spíš je pravděpodobné, že vypadne hned v osmifinále s Atlétikem Madrid a bude se soustředit pouze na domácí soutěž.
Tam má aktuálně jednobodový náskok na sedmnáctý Nottingham i osmnáctý West Ham. A oba zmiňované celky na rozdíl od něj jeví známky zlepšení.
„Nejsme na tom dobře a těžko se to přijímá. Ale až se vrátí zranění hráči, jsem si jistý, že se zlepšíme. Opravdu jsem v týmu něco viděl. Teď jen musím vybrat ty správné hráče. Jsme na lodi, která pluje určitým směrem, a kdo je na ní se mnou, může zůstat. Ostatní nepotřebujeme,“ pronesl.
|
Soumrak Tottenhamu. Tři góly za 12 minut, červená karta a přiblížení se sestupu
Změny v sestavě se proto dají očekávat.
Už před utkáním s Crystal Palace se v britských médiích spekulovalo, že Tudor chce dát šanci českému brankáři Antonínu Kinskému.
Ten naposledy chytal loni na podzim proti Newcastlu(0:2) v Ligovém poháru, kde si připsal své jediné dva soutěžní starty za Tottenham v této sezoně. Poslední zápas v Premier League odehrál v půlce května na půdě Aston Villy (0:2).
Jistě, změna gólmana všechny problémy ani zdaleka nevyřeší, ale pomoct může. Zvlášť když aktuální jednička Vicario čelí dlouhodobé kritice.
Dostane Kinský šanci? A udrží se Tottenham?