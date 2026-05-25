Chtěl jsem z něj udělat kapitána, přiznal De Zerbi o Kinském. Ten řeší, co bude dál

V neděli v závěru vytáhl fantastický zákrok, který mu zařídil druhou ligovou nulu v končící sezoně.
Kdo by to byl ještě před dvěma měsíci řekl.
Tehdy v polovině dubna na Sunderlandu to byl Kinského první start poté, co v Lize mistrů na Atlétiku dvakrát hrubě chyboval a dostal tři góly během necelých dvaceti minut. Načež ho tehdejší kouč Tudor vystřídal.
Zatímco českému gólmanovi se dostalo obrovské vlně podpory, chorvatského kouče experti za jeho krok kritizovali.
Sám dlouho nevydržel a nahradil ho právě De Zerbi.
Při svém prvním utkání za Tottenham dal důvěru Kinskému. I proto, že jednička Guglielmo Vicario měl po operaci.
„Uvažoval jsem o tom už dlouho před svým prvním zápasem. Že bych z něj na jeden zápas udělal kapitána. Abych ukázal jednu věc, která je ve fotbale, a nejen v něm, moc důležitá,“ líčil trenér na tiskové konferenci po výhře 1:0 nad Evertonem.
„Tým je jako rodina. A když jeden z nás prochází těžkým obdobím, musíme stát při sobě,“ zdůraznil.
Kinský nakonec obstál i bez kapitánské pásky.
Do konce soutěže odchytal sedm zápasů, udržel dvě nuly a Tottenham třikrát zvítězil a dvakrát remizoval, čímž si vybojoval záchranu ve slavné Premier League.
„Snažil jsem se mu projevovat důvěru a podporovat ho, ukázat mu, že ho mám rád, dát mu všechno. On to ale vůbec nepotřeboval, protože je to silná osobnost s charakterem. Zkrátka skvělý brankář,“ chválil De Zerbi.
Kinského teď čeká důležité rozhodnutí. Za rok a půl v Tottenhamu plnil převážně roli dvojky a pořádné vytížení získal hlavně díky zranění Vicaria, který se následně do základní sestavy už nevrátil. Ale bude tomu tak i dál?
„Kdyby existovala taková příležitost jako v posledních sedmi zápasech a já věděl, že půjdu do brány, protože jsem si tu pozici vybudoval, tak kdo by nechtěl chytat za Tottenham?“ řekl Kinský v rozhovoru pro Canal+ Sport.
„Teď skončila sezona, všechno vyhodnotím a uvidíme, co bude dál. Ambice teď určitě nebude hrát o záchranu, ale spíš top pět a evropské poháry. S touhle sezonou nemůžu být spokojený,“ přidal bývalý brankář Slavie.
„Celkově mi to tady přirostlo k srdci. Jsem tu sice jen rok a půl, ale potkal jsem spoustu skvělých lidí. Je to úžasný klub,“ doplnil Kinský.