Souček o rekordu: Udělal jsem pro něj maximum, ať jsou na mě v Česku hrdí

Když se dotočil, v emocích ještě vyskočil do vzduchu a následně rukama naznačil fanouškům: „Slavte ještě hlasitěji!“
Stejně jako na začátku listopadu, kdy vstřelil svou 38. branku, ho následně jako první objal Malick Diouf, taktéž bývalý slávista.
„Jsem na tenhle rekord pyšný. Vždycky mi záleželo na tom, odkud pocházím, a chci, aby na mě byli lidé v České republice hrdí. Udělal jsem maximum, abych na něj dosáhl,“ rozplýval se Souček po utkání pro klubový web.
Celou gólovou akci si v podstatě založil.
Nejlepší čeští střelci v Premier League
39 - Tomáš Souček
38 - Patrik Berger
28 - Milan Baroš
19 - Tomáš Rosický
11 - Matěj Vydra
10 - Vladimír Šmicer
Poté, co se dostal k odraženému míči na útočné polovině, rozehrál doprava na Jarroda Bowena a pokračoval v náběhu do vápna. O chvíli později u bližší tyče přistál centr, Souček nastavil nohu a poslal balon do sítě.
„Když máme balon na křídle, naši záložníci jsou vždycky schopní být ve vápně nebezpeční, a Tomáš obzvlášť,“ pochvaloval si kouč Nuno Espírito Santo.
„Byl to pěkný gól. Jarrod si dobře naběhl do křídla a já byl pak jen na správném místě,“ pravil skromně Souček.
🇨🇿 TOMÁŠ SOUČEK SE ZAPSAL DO HISTORIE! 🤩👏— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 10, 2026
Trefa do sítě Manchesteru United zařídila záložníkovi West Hamu titul nejlepšího českého střelce v historii Premier League! 🎩😮#WHUMUN – 1:0 pic.twitter.com/OBDFauAl4s
Na rekordní trefu potřeboval 217 zápasů, tedy ještě o dvanáct méně než Berger, jenž kopal nejvyšší soutěž za Liverpool, Portsmouth a Aston Villu. Souček to navíc zvládl z pozice defenzivního štítu.
„Patrik byl skvělý hráč a mám pro něj velký respekt. Dlouho jsme se o první místo dělili a teď je rekord můj, ale budu podporovat další hráče, kteří se ho v budoucnu pokusí překonat,“ zdůraznil Souček.
Sám čekal 15 zápasů od poslední branky, než se od Bergera konečně odpoutal.
Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka
Psal se 8. listopad, když se trefil do sítě Burnley při výhře 3:2. Tehdy mu to vyšlo dokonale – jen dva dny poté totiž ve slávistické Edenu pokřtil svou biografii s názvem Suk. Jenže pak následovalo trápení. West Hamu i jeho samotného.
Když po drtivé výhře nad Gibraltarem odmítl jít s dalšími českými fotbalisty poděkovat nejvěrnějšímu jádru fanoušků, vedení asociace mu sebralo pásku – minimálně na první zápas baráže.
Tomáš Souček v Premier League
Sezona 2019/20: 13 zápasů, tři góly
A do toho West Ham po mizerných výsledcích z konce roku spadl do pásma sestupu, kde je i po úterní remíze. Dva body ho dělí od sedmnáctého Nottinghamu, ten však má utkání 26. kola ještě před sebou.
„Ale věřím, že jsme ukázali, jak nám na klubu záleží a že jsme na správné cestě. To je hlavní. Je to těžké, ztratili jsme další body, jinak bychom byli ještě blíž záchraně, ale nálada v kabině je úplně jiná než před dvěma měsíci a snad budeme pokračovat,“ pravil Souček po zápase s United.
„Cítím, že všichni táhneme za jeden provaz. Když potkávám fanoušky před stadionem, stojí za námi. Všichni chceme být i v příští sezoně v Premier League,“ doplnil.
Jeho gól mohl být vítězný, jenže v šesté nastavené minutě srovnal útočník Šeško.
„Těžko se to kouše. Mohli jsme mít pět výher z posledních šesti zápasů, ale to je teď jedno. Musíme se soustředit na pozitiva a přenést je do dalšího utkání. O víkendu nás čeká FA Cup, pak v lize Bournemouth,“ připomněl Souček.
Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera
Jeho osobně už navíc nebude tížit vidina rekordu. Teď je jeho a může ho pouze vylepšovat.
Ve West Hamu je od zimy 2020, kdy přišel ze Slavie nejprve na hostování, které se posléze proměnilo na trvalý přestup. Hned jeho první kompletní sezona pro něj byla z osobního hlediska dosud tou vůbec nejúspěšnější, vstřelil v ní deset branek. V téhle má zatím v nejvyšší anglické soutěži na kontě tři.
„Ale pokud se nám povede udržet první ligu, bude to jedna z mých nejlepších sezon v kariéře,“ říkal nicméně ještě před utkáním proti United.
Povede se to West Hamu?
Nejlepší čeští střelci ve čtyřech nejprestižnějších evropských soutěžích
96 - Patrik Schick (Itálie, Německo)
73 - Pavel Nedvěd (Itálie)
61 - Jan Koller (Německo)
57 - Tomáš Skuhravý (Itálie)
50 - Pavel Kuka (Německo)
46 - Vratislav Lokvenc (Německo)
42 - Patrik Berger (Německo, Anglie), Jiří Štajner (Německo)
39 - Tomáš Rosický (Německo, Anglie), Tomáš Souček (Anglie)
31 - Antonín Barák (Itálie)