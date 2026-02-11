Souček o rekordu: Udělal jsem pro něj maximum, ať jsou na mě v Česku hrdí

Autor:
  9:50
Jeho oslavy bývají vždy emotivní. Tentokrát jste ale poznali, že svou typickou helikoptéru prožívá ještě o něco víc. Aby taky ne! Tomáš Souček se v úterý večer proti Manchesteru United (1:1) dočkal vytouženého 39. gólu v anglické fotbalové lize. Tři měsíce poté, co srovnal Patrika Bergera, se tak na prvním místě žebříčku nejlepších českých střelců v historii anglické Premier League osamostatnil.
Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United.

Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United. | foto: Reuters

Tomáš Souček tleská fanouškům West Hamu po zápase s Manchesterem United.
Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.
Tomáš Souček (West Ham) střílí gól proti Manchesteru United.
Tomáš Souček v radostném objetí s El Hadjim Malickem Dioufem, svým spoluhráčem...
7 fotografií

Když se dotočil, v emocích ještě vyskočil do vzduchu a následně rukama naznačil fanouškům: „Slavte ještě hlasitěji!“

Stejně jako na začátku listopadu, kdy vstřelil svou 38. branku, ho následně jako první objal Malick Diouf, taktéž bývalý slávista.

„Jsem na tenhle rekord pyšný. Vždycky mi záleželo na tom, odkud pocházím, a chci, aby na mě byli lidé v České republice hrdí. Udělal jsem maximum, abych na něj dosáhl,“ rozplýval se Souček po utkání pro klubový web.

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.
Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United.

Celou gólovou akci si v podstatě založil.

Nejlepší čeští střelci v Premier League

39 - Tomáš Souček

38 - Patrik Berger

28 - Milan Baroš

19 - Tomáš Rosický

11 - Matěj Vydra

10 - Vladimír Šmicer

Poté, co se dostal k odraženému míči na útočné polovině, rozehrál doprava na Jarroda Bowena a pokračoval v náběhu do vápna. O chvíli později u bližší tyče přistál centr, Souček nastavil nohu a poslal balon do sítě.

„Když máme balon na křídle, naši záložníci jsou vždycky schopní být ve vápně nebezpeční, a Tomáš obzvlášť,“ pochvaloval si kouč Nuno Espírito Santo.

„Byl to pěkný gól. Jarrod si dobře naběhl do křídla a já byl pak jen na správném místě,“ pravil skromně Souček.

Na rekordní trefu potřeboval 217 zápasů, tedy ještě o dvanáct méně než Berger, jenž kopal nejvyšší soutěž za Liverpool, Portsmouth a Aston Villu. Souček to navíc zvládl z pozice defenzivního štítu.

„Patrik byl skvělý hráč a mám pro něj velký respekt. Dlouho jsme se o první místo dělili a teď je rekord můj, ale budu podporovat další hráče, kteří se ho v budoucnu pokusí překonat,“ zdůraznil Souček.

Sám čekal 15 zápasů od poslední branky, než se od Bergera konečně odpoutal.

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Psal se 8. listopad, když se trefil do sítě Burnley při výhře 3:2. Tehdy mu to vyšlo dokonale – jen dva dny poté totiž ve slávistické Edenu pokřtil svou biografii s názvem Suk. Jenže pak následovalo trápení. West Hamu i jeho samotného.

Když po drtivé výhře nad Gibraltarem odmítl jít s dalšími českými fotbalisty poděkovat nejvěrnějšímu jádru fanoušků, vedení asociace mu sebralo pásku – minimálně na první zápas baráže.

Tomáš Souček v Premier League

Sezona 2019/20: 13 zápasů, tři góly
Sezona 2020/21: 38 zápasů, 10 gólů
Sezona 2021/22: 35 zápasů, pět gólů a jedna asistence
Sezona 2022/23: 36 zápasů, dva góly a tři asistence
Sezona 2023/24: 37 zápasů, sedm gólů a dvě asistence
Sezona 2024/25: 35 zápasů, devět gólů a dvě asistence
Sezona 2025/26: 23 zápasů, tři góly

A do toho West Ham po mizerných výsledcích z konce roku spadl do pásma sestupu, kde je i po úterní remíze. Dva body ho dělí od sedmnáctého Nottinghamu, ten však má utkání 26. kola ještě před sebou.

„Ale věřím, že jsme ukázali, jak nám na klubu záleží a že jsme na správné cestě. To je hlavní. Je to těžké, ztratili jsme další body, jinak bychom byli ještě blíž záchraně, ale nálada v kabině je úplně jiná než před dvěma měsíci a snad budeme pokračovat,“ pravil Souček po zápase s United.

„Cítím, že všichni táhneme za jeden provaz. Když potkávám fanoušky před stadionem, stojí za námi. Všichni chceme být i v příští sezoně v Premier League,“ doplnil.

Jeho gól mohl být vítězný, jenže v šesté nastavené minutě srovnal útočník Šeško.

„Těžko se to kouše. Mohli jsme mít pět výher z posledních šesti zápasů, ale to je teď jedno. Musíme se soustředit na pozitiva a přenést je do dalšího utkání. O víkendu nás čeká FA Cup, pak v lize Bournemouth,“ připomněl Souček.

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jeho osobně už navíc nebude tížit vidina rekordu. Teď je jeho a může ho pouze vylepšovat.

Ve West Hamu je od zimy 2020, kdy přišel ze Slavie nejprve na hostování, které se posléze proměnilo na trvalý přestup. Hned jeho první kompletní sezona pro něj byla z osobního hlediska dosud tou vůbec nejúspěšnější, vstřelil v ní deset branek. V téhle má zatím v nejvyšší anglické soutěži na kontě tři.

„Ale pokud se nám povede udržet první ligu, bude to jedna z mých nejlepších sezon v kariéře,“ říkal nicméně ještě před utkáním proti United.

Povede se to West Hamu?

Nejlepší čeští střelci ve čtyřech nejprestižnějších evropských soutěžích

96 - Patrik Schick (Itálie, Německo)

73 - Pavel Nedvěd (Itálie)

61 - Jan Koller (Německo)

57 - Tomáš Skuhravý (Itálie)

50 - Pavel Kuka (Německo)

46 - Vratislav Lokvenc (Německo)

42 - Patrik Berger (Německo, Anglie), Jiří Štajner (Německo)

39 - Tomáš Rosický (Německo, Anglie), Tomáš Souček (Anglie)

31 - Antonín Barák (Itálie)

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Nottingham vs. WolvesFotbal - 26. kolo - 11. 2. 2026:Nottingham vs. Wolves //www.idnes.cz/sport
11. 2. 20:30
  • 1.71
  • 3.93
  • 5.21
Manchester City vs. FulhamFotbal - 26. kolo - 11. 2. 2026:Manchester City vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
11. 2. 20:30
  • 1.36
  • 5.42
  • 8.71
Crystal Palace vs. BurnleyFotbal - 26. kolo - 11. 2. 2026:Crystal Palace vs. Burnley //www.idnes.cz/sport
11. 2. 20:30
  • 1.53
  • 4.37
  • 6.60
Aston Villa vs. BrightonFotbal - 26. kolo - 11. 2. 2026:Aston Villa vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
11. 2. 20:30
  • 2.01
  • 3.77
  • 3.77
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

Souček o rekordu: Udělal jsem pro něj maximum, ať jsou na mě v Česku hrdí

Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United.

Jeho oslavy bývají vždy emotivní. Tentokrát jste ale poznali, že svou typickou helikoptéru prožívá ještě o něco víc. Aby taky ne! Tomáš Souček se v úterý večer proti Manchesteru United (1:1) dočkal...

11. února 2026  9:50

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

11. února 2026

Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly

Premium
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Naposledy do Mexika odjížděl jako dovolenkář. Poloostrov Yucatán, mayská riviéra, nekonečné písečné pláže, pyramidy. „Vyrazili jsme tehdy s manželkou. Jak to může být dávno... Dvanáct, nebo třináct...

11. února 2026

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

10. února 2026  23:35,  aktualizováno  23:38

Bez smlouvy ven? Nereprezentuješ! Bizarní argentinské pravidlo by škrtlo i Messiho

Lionel Messi si užívá oslavu při utkání Argentiny s Bolivií.

Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby před čtvrt stoletím jako třináctiletý capart s rodiči nepřesídlil do Barcelony. Třeba by se z něj nikdy nestal fotbalový superhrdina. Dost možná by mu kariéru rychle...

10. února 2026  19:38

Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí

David Holoubek, trenér fotbalistů Dukly

Do jarní části vstoupila dvěma porážkami a klesla na poslední místo. I proto fotbalová Dukla mění trenéra. David Holoubek, jenž k týmu přišel loni v létě, končí a s ním také asistent Dominik...

10. února 2026  15:38

Když jsou cizinci nad limit. Sparta, Slavia, Dukla i Karviná musí před zápasy počítat

Sparťanský útočník Albion Rrahmani (vpravo) a Mouhamad Traore z Dukly

Pondělní příchod Jhoannera Chavéze znamená, že fotbalová Sparta má v kádru o tři cizince bez statusu občana Evropské unie víc, než kolik jich v jednom zápase může nastoupit. Podobně jsou na tom...

10. února 2026  15:09

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její...

10. února 2026  13:48

Karvinští fotbalisté hledají střelce. Sázejí na mladého a neklidného Nigerijce

Karvinský útočník Lucky Ezeh hlavičkuje mezi obránci Plzně Václavem Jemelkou a...

Útočník fotbalistů MFK Karviná Lucky Ezeh se do šancí dostává, leč neproměňuje je. Proti Plzni byl ve třech nadějných situacích, v sobotu proti Teplicím nejméně v jedné. Karvinští oba dosavadní duely...

10. února 2026  12:52

Kovář poprvé za Eindhoven nechytal. Ohrozí zranění jeho účast v baráži?

Brankář Matěj Kovář zpracovává saudskou střelu.

Jednička fotbalové reprezentace Matěj Kovář je sedm týdnů před semifinálovým utkáním baráže o postup na mistrovství světa 2026 zraněný. „Vyšetření ukázala, že Matěj utrpěl jen drobné zranění. Jeho...

10. února 2026  11:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ostříhá se konečně? Vlasatý fanda United potřebuje jednu výhru, proti bude i Souček

Frank Ilett se narodil v Oxfordu a žije ve Španělsku. Ale od dětství fandí...

S velkou pravděpodobností jste o něm za ten necelý rok a půl slyšeli. Frank Ilett, fanoušek fotbalistů Manchesteru United, se proslavil sázkou, že si neostříhá vlasy, dokud jeho tým nevyhraje pět...

10. února 2026  11:45

Posily se Baníku vyplácejí. Gning a Jurečka dali už tři góly, Jedlička je oporou v brance

Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce...

Počtvrté v tomto prvoligovém ročníku udrželi fotbalisté Baníku Ostrava čisté konto. Důležitější však je jejich sobotní výhra 2:0, navíc nad ambiciózní Sigmou Olomouc. A ostravský trenér Tomáš Galásek...

10. února 2026  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.