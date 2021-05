Nejtěžší titul trenérského mága. Proč Manchester City zase vládne Anglii

Manchester City díky úterní porážce konkurenčních United slaví tři kola před koncem další titul.

Třetí za poslední čtyři sezony.

Třetí v pěti letech pod vedením Guardioly.

„Byla to sezona jako žádná jiná. Byl to nejtěžší titul ze všech. Znám Španělsko, Německo, ale můžu říct, že Premier League je nejnáročnější soutěž. O dost. Proto to pro nás tolik znamená,“ citoval Guardiolu server BBC Sport.



Španělský odborník zaslouží obří uznání za to, co s týmem v současném ročníku provedl. Vždyť na začátku listopadu byl až desátý, v polovině prosince šestý, ještě v úvodu nového roku osm bodů za vedoucím Liverpoolem...

Střih do poloviny února. Manchester City v dohrávce porazil Everton 3:1 a psali jsme o tom, že napříč všemi soutěžemi zvítězil posedmnácté za sebou. Najednou vedl tabulku o deset bodů (!) a fotbalová Anglie se začala smiřovat s tím, že právě tento celek jí znovu bude vládnout.

Jak se to stalo?

Zpomalit a zklidnit, míň běhat!

Vraťme se do půlky prosince, kdy Guardiola otevřeně přiznal, že svůj Manchester na hřišti nepoznává.

„Po remíze s West Bromem (1:1) jsem kolegům a přátelům řekl: ‚Nemám z toho radost. Teď neřeším výsledky, zkrátka se mi nelíbí, jak hrajeme. Nepoznávám svůj tým a způsob, jakým se prezentuje. Nelíbí se mi, co sleduju,‘“ uvedl.

Guardiola si po poradě s nejbližšími spolupracovníky uvědomil, že jeho svěřenci - po absenci obvyklé předsezonní přípravy - plýtvají silami. The Athletic uvádí, že zatímco hráče i trenéry v krizi obvykle napadne mantra „musíme víc makat, víc běhat, lépe se pohybovat“, v Manchesteru City to bylo obráceně.

Fotbalisté Manchesteru City se radují z gólu, který vstřelil Ilkay Gündogan (druhý zprava).

„Běhali jsme moc,“ uvědomil si kouč. Zefektivnil pohyb, zpomalil tempo útoků. Především znovu naučil hráče měnit rytmus. Úlohu, kterou dřív perfektně plnil David Silva, převzal Ilkay Gündogan, jenž se z defenzivního záložníka posunul víc dopředu.



Díky lepší kontrole tempa hry přibylo šancí, díky úpravě pozic nabíhalo do šestnáctek soupeře víc hráčů, díky tomu začal Manchester City vítězit a střílet víc gólů.

Nikdo jich v Premier League nedal víc - 72.

Božský Dias a odolnější defenziva

Nikdo také nemá pevnější obranu - 26.

Defenziva přitom byla v úvodu ročníku kritizovaná, Guardiola ji ale dal do kupy, o čem svědčí zmiňovaný počet inkasovaných gólů. Kouč naučil své hráče méně riskovat a otevírat tak mezery, které protivníci v první fázi sezony využívali.

Fantastický defenzivní záložník Rodri. Spolehlivý gólman Ederson. Univerzální bek Joao Cancelo. Zkušený Kyle Walker. Ukrajinský reprezentant Oleksandr Zinčenko. Ale především stoperská dvojice John Stones, Rúben Dias.

Obránce Ruben Dias se rychle zařadil mezi klíčové postavy Manchesteru City.

Druhý jmenovaný, jenž přišel v létě z Benfiky, aspiruje na posilu roku. Teprve třiadvacetiletý střední obránce je důležitou součástí letošních úspěchů City. Kromě báječných výkonů, které předvádí na trávníku, patří i mezi klíčové osobnosti v kabině. Jeho pozitivní vliv na ostatní oceňuje i trenér Guardiola.



„Šéfuje obraně, je to vůdčí osobnost. Ohromně ostatním pomáhá, je to neuvěřitelný stoper,“ chválí Diase.

Bez útočníka? Nevadí

Kvůli zranění obvyklé ofenzivní jedničky, klubové legendy Sergia Agüera, přizpůsobil Guardiola strategii na hru bez klasického útočníka.

Ukázalo se, že pro velké zápasy je jako dělaná. Vzpomeňme na nedávné semifinálové duely Ligy mistrů s Paris St. Germain, kde byli „na hrotu“ napsáni Bernardo Silva, resp. Kevin De Bruyne: Manchester City oba vyhrál a poprvé v historii si zahraje o blyštivou trofej.

Gólové příspěvky kanonýra Agüera si mezi sebe rozdělilo několik hráčů, nejlepším střelcem je momentálně Gündogan (16 branek, 4 asistence), v závěsu za ním úchvatný talent, teprve dvacetiletý Phil Foden (14 + 10), křídelníci Rijád Mahriz (14 + 7) a Raheem Sterling (14 + 11).

Až pátý je v klubové tabulce tradiční forvard Gabriel Jesus (13 + 3).

Guardiola potvrdil, že patří mezi nejlepší trenéry všech dob. Znovu prokázal cit a um vhodným doplněním kádru (za zmínku stojí šikovný jedenadvacetiletý záložník Ferran Torres), pak dovedl zareagovat na krizi, během níž naslouchal kolegům-expertům a překopal herní plán.

I proto Manchester City zase vládne Anglii. S Ligovým pohárem a titulem v kapse navíc může upnout veškerou pozornost k další vysněné trofeji: 29. května vyzve Chelsea ve finále Champions League. Získá treble?