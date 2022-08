O2 TV přidá duely z Německa, Itálie i Španělska či Ligy mistrů, o Anglii jedná

Premier League je nejsledovanější fotbalovou ligovou soutěží planety, pro české fanoušky byla dosud dostupná na kanálech Premier Sport 1 a Premier Sport 2 u společností O2 TV a Telly.

Po změně držitele práv pro Česko a Slovensko si anglickou nejvyšší soutěž naladíte na programu Canal+ Sport, který je od srpna dostupný zatím jen v nabídce Skylink a freeSAT na satelitu Astra 23,5°E.

A tak to prozatím zůstane pro úvodní dějství, které začíná páteční předehrávkou; v sobotu se hraje další šest utkání a v neděli tři.

„Předložili jsme adekvátní nabídku na tři roky, díky které by se stanice CANAL+ Sport mohla dostat až do 600 tisíc služeb O2 TV. K dispozici by byla i pro tři tisíce restauračních zařízení, ve kterých je televize O2 TV dostupná. Intenzivně se snažíme najít se zástupci CANAL+ Sport shodu,“ řekl pro iDNES.cz Solnař.

„V jednání pokračujeme i po startu sezony a věříme, že by novému kanálu televize O2 TV dokázala pomoci, aby se dostal k co největšímu počtu fanoušků.“

Každopádně O2 TV přinese víc obsahu z německé, italské a španělské ligy, které patří k takzvané velké pětce. Dosud se zápasy vysílaly na kanálech Nova Sport 3 a Nova Sport 4, kterou jsou součástí nabídky O2 TV, Telly či T-mobile TV.

Od nové sezony další utkání všech těchto soutěží bude možné sledovat také na stanicích Premier Sport 1 a Premier Sport 2, čili v jednu dobu si bude možné vybírat ze čtyř různých utkání. Francouzská liga zůstává na stanicích Nova Sport 1 a Nova Sport 2.

„Chtěli jsme potěšit diváky, kteří si přáli více duelů z nejslavnějších fotbalových soutěží. V každém kole najdeme řadu kvalitních zápasů, které fanoušci dosud nemohli sledovat. Teď se to změní, na zákazníky O2 TV čekají minimálně další dvě stovky přímých přenosů, které vhodně doplní hokejovou extraligu, tenisový okruh WTA, to nejlepší z bojových sportů nebo kompletní českou nejvyšší soutěž, která bude v dalších sezonách výhradně na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal,“ uvedla Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV.

Ligu mistrů jste v uplynulé sezoně mohli naladit na Premier Sport, Nova Sport 3 a Nova Sport 4 u O2 TV a Telly, což platí i pro nový ročník.