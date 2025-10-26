Jenže ona je to realita.
Jistě, 9. kolo ještě není zcela dohrané, takže Sunderland až takhle vysoko být v konečném součtu nemusí. Stejně bodů může mít ještě Tottenham, Bournemouth ho dokonce může přeskočit.
Ale i to bude pro klub ze čtvrtmilionového města na severovýchodě Anglie naprostá senzace. Zvlášť když si vzpomenete, jaký osud potkal týmy postupující z druhé ligy v uplynulých sezonách.
Platily za otloukánky, schytávaly výprasky od favoritů a velmi rychle zase spadly. Letos je tomu jinak. Také Burnley s Leedsem se drží, byť těsně, mimo sestupové pozice, ale Sunderland vypadá, že může mít mnohem vyšší ambice.
Kdo by to při návratu do nejvyšší soutěže po osmi letech čekal?
V sobotu po obratu porazil Chelsea na jejím stadionu 2:1 a potvrdil, že dosavadní výsledky nebyly náhoda. „Důležitá výhra, se kterou jsme ani nepočítali,“ přiznal zcela upřímně trenér Régis Le Bris.
Jeho svěřenci rychle prohrávali po gólu Garnacha, ještě v první půli ale srovnal po dlouhém autu Isidor a ve třetí nastavené minutě rozjeli hosté protiútok, na jehož konci stál střídající Talbi. Ten pak pokračoval v běhu a dlouze se sklouzl po kolenou před jásajícím hostujícím kotlem.
Podívejte se na vítězný gól Sunderlandu:
Obrovský šok na Stamford Bridge! 😱— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 25, 2025
Chemsdine Talbi v 93. minutě rozhodl o výhře Sunderlandu nad Chelsea! 🕒 Černé kočky pokračují v pohádkovém scénáři po návratu do Premier League. 🐈🔙#CHESUN – 1:2 pic.twitter.com/HVaEXYO1yV
„My jsme Sunderland!“ vyťukal v emocích správce klubových sociálních sítí.
„Chelsea je silná, zpočátku jsme měli trochu problémy, ale myslím, že jsme na ten úvodní gól zareagovali dobře a náš výkon pak šel jenom nahoru. Jsem na hráče i realizační tým hrdý,“ pochvaloval si Le Bris.
Jeho tým se zatím prezentuje až nečekaně vyspěle.
Přitom po postupu obměnil většinu kádru, takže se očekávalo, že si bude všechno nějakou dobu sedat a bude z toho tuhý boj o záchranu. „Naší identitu jsme budovali během přípravy, ale i dlouho předtím,“ řekl Le Bris.
Jedním z klíčových mužů je třeba zkušený třiatřicetiletý Švýcar Granit Xhaka, který se do Anglie vrátil po dvou sezonách v Leverkusenu, s nímž získal mistrovský titul.
„Je to správný kapitán a motivuje ostatní kluky, aby byli co nejlepší. Je to samozřejmě skvělý fotbalista, ale na hřišti je to především lídr. Je to jako bychom měli druhého trenéra,“ smekl před ním Le Bris.
Sunderland je stojí na kompaktní v obraně, která patří mezi jeho hlavní přednosti. V úvodních devíti kolech sice vstřelil pouze 11 branek, z toho tři hned v prvním zápase proti West Hamu, zároveň ale jen sedmkrát inkasoval a má třetí nejlepší defenzivu v soutěži.
„Našli jsme správnou rovnováhu. Když to jde, snažíme se hrát s balonem a vysoko napadat, ale zároveň se nebojíme zalézt hluboko a vytvořit pevný blok,“ vysvětloval Le Bris.
Devětačtyřicetiletý Francouz vede Sunderland od loňského června a hned v první sezoně s ním postoupil mezi anglickou elitu. Přitom teprve v roce 2022 se klub po čtyřech letech vyhrabal ze třetí ligy.
Právě tím končí i poslední řada seriálu Sunderland ‘Til I Die či Dycky Sunderland, trváte-li na netflixovském překladu.
„Vím, že je to hloupé, protože nic není perfektní, ale zakončit seriál naší první výhrou ve Wembley od roku 1973 mi prostě perfektní přišlo,“ vzpomínal letos v květnu Leo Pearlman, jeden z šéfů produkční společnosti Fulwell 73, která za seriálem stojí. „Ale samozřejmě to není konec Sunderlandu jako takového.“
Ačkoliv si tedy dosavadní průběh sezony i návrat do Premier League přímo říkají o zpracování, s největší pravděpodobností k tomu nedojde.
„Lidé se mě pořád ptají, jestli bude pokračování, ale moje odpověď zní ne,“ zdůraznil Pearlman.
Fanoušky Sunderlandu to však příliš mrzet nemusí. Ti si totiž pohádkový příběh svého klubu vychutnávají týden co týden v přímém přenosu.