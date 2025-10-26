Pohádka Sunderlandu nekončí. Na hráče jsem hrdý, řekl kouč. Co další řada seriálu?

Autor:
  9:00
Kdyby o dosavadním průběhu sezony vznikla čtvrtá řada seriálu Sunderland ‘Til I Die, jenž mapuje různá období v nedávné historii tohoto fotbalové klubu, sportovní neználci by si mohli říkat, proč se z dokumentu stalo sci-fi. Návrat do Premier League a průběžné druhé místo? To určitě!
Fotbalisté Sunderlandu slaví se svými fanoušky vítězství nad Chelsea.

Fotbalisté Sunderlandu slaví se svými fanoušky vítězství nad Chelsea. | foto: Reuters

Radost hráčů Sunderlandu po vítězství na Chelsea.
Sunderland porazil Chelsea 2:1.
Chemsdine Talbi ze Sunderlandu se raduje se spoluhráčem Noahem Sadikiem po gólu...
Kouč Sunderlandu Régis Le Bris během utkání s Chelsea.
34 fotografií

Jenže ona je to realita.

Jistě, 9. kolo ještě není zcela dohrané, takže Sunderland až takhle vysoko být v konečném součtu nemusí. Stejně bodů může mít ještě Tottenham, Bournemouth ho dokonce může přeskočit.

Ale i to bude pro klub ze čtvrtmilionového města na severovýchodě Anglie naprostá senzace. Zvlášť když si vzpomenete, jaký osud potkal týmy postupující z druhé ligy v uplynulých sezonách.

Liverpool padl počtvrté v řadě, United ustáli drama. Sunderland zmrazil Chelsea

Platily za otloukánky, schytávaly výprasky od favoritů a velmi rychle zase spadly. Letos je tomu jinak. Také Burnley s Leedsem se drží, byť těsně, mimo sestupové pozice, ale Sunderland vypadá, že může mít mnohem vyšší ambice.

Kdo by to při návratu do nejvyšší soutěže po osmi letech čekal?

V sobotu po obratu porazil Chelsea na jejím stadionu 2:1 a potvrdil, že dosavadní výsledky nebyly náhoda. „Důležitá výhra, se kterou jsme ani nepočítali,“ přiznal zcela upřímně trenér Régis Le Bris.

Jeho svěřenci rychle prohrávali po gólu Garnacha, ještě v první půli ale srovnal po dlouhém autu Isidor a ve třetí nastavené minutě rozjeli hosté protiútok, na jehož konci stál střídající Talbi. Ten pak pokračoval v běhu a dlouze se sklouzl po kolenou před jásajícím hostujícím kotlem.

Podívejte se na vítězný gól Sunderlandu:

„My jsme Sunderland!“ vyťukal v emocích správce klubových sociálních sítí.

„Chelsea je silná, zpočátku jsme měli trochu problémy, ale myslím, že jsme na ten úvodní gól zareagovali dobře a náš výkon pak šel jenom nahoru. Jsem na hráče i realizační tým hrdý,“ pochvaloval si Le Bris.

Jeho tým se zatím prezentuje až nečekaně vyspěle.

Přitom po postupu obměnil většinu kádru, takže se očekávalo, že si bude všechno nějakou dobu sedat a bude z toho tuhý boj o záchranu. „Naší identitu jsme budovali během přípravy, ale i dlouho předtím,“ řekl Le Bris.

Radost hráčů Sunderlandu po vítězství na Chelsea.
Fotbalisté Sunderlandu se objímají na oslavu gólu do sítě Chelsea.

Jedním z klíčových mužů je třeba zkušený třiatřicetiletý Švýcar Granit Xhaka, který se do Anglie vrátil po dvou sezonách v Leverkusenu, s nímž získal mistrovský titul.

„Je to správný kapitán a motivuje ostatní kluky, aby byli co nejlepší. Je to samozřejmě skvělý fotbalista, ale na hřišti je to především lídr. Je to jako bychom měli druhého trenéra,“ smekl před ním Le Bris.

Sunderland je stojí na kompaktní v obraně, která patří mezi jeho hlavní přednosti. V úvodních devíti kolech sice vstřelil pouze 11 branek, z toho tři hned v prvním zápase proti West Hamu, zároveň ale jen sedmkrát inkasoval a má třetí nejlepší defenzivu v soutěži.

„Našli jsme správnou rovnováhu. Když to jde, snažíme se hrát s balonem a vysoko napadat, ale zároveň se nebojíme zalézt hluboko a vytvořit pevný blok,“ vysvětloval Le Bris.

Devětačtyřicetiletý Francouz vede Sunderland od loňského června a hned v první sezoně s ním postoupil mezi anglickou elitu. Přitom teprve v roce 2022 se klub po čtyřech letech vyhrabal ze třetí ligy.

Právě tím končí i poslední řada seriálu Sunderland ‘Til I Die či Dycky Sunderland, trváte-li na netflixovském překladu.

Kouč Sunderlandu Régis Le Bris během utkání s Chelsea.

„Vím, že je to hloupé, protože nic není perfektní, ale zakončit seriál naší první výhrou ve Wembley od roku 1973 mi prostě perfektní přišlo,“ vzpomínal letos v květnu Leo Pearlman, jeden z šéfů produkční společnosti Fulwell 73, která za seriálem stojí. „Ale samozřejmě to není konec Sunderlandu jako takového.“

Ačkoliv si tedy dosavadní průběh sezony i návrat do Premier League přímo říkají o zpracování, s největší pravděpodobností k tomu nedojde.

„Lidé se mě pořád ptají, jestli bude pokračování, ale moje odpověď zní ne,“ zdůraznil Pearlman.

Fanoušky Sunderlandu to však příliš mrzet nemusí. Ti si totiž pohádkový příběh svého klubu vychutnávají týden co týden v přímém přenosu.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Příbram B vs. AritmaFotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Příbram B vs. Aritma //www.idnes.cz/sport
26. 10. 10:00
  • 1.68
  • 3.58
  • 3.43
Admira Praha vs. Plzeň BFotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Admira Praha vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
26. 10. 10:15
  • 3.00
  • 3.58
  • 1.80
Č. Budějovice B vs. Táborsko akademieFotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Č. Budějovice B vs. Táborsko akademie //www.idnes.cz/sport
26. 10. 10:15
  • 1.80
  • 3.67
  • 2.94
Hradec Králové B vs. Most/SoušFotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Hradec Králové B vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
26. 10. 10:15
  • 2.10
  • 3.39
  • 2.54
Liberec B vs. Ústí n. O.Fotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Liberec B vs. Ústí n. O. //www.idnes.cz/sport
26. 10. 10:15
  • 1.43
  • 3.97
  • 4.78
Karviná B vs. HraniceFotbal - 13. kolo - 26. 10. 2025:Karviná B vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
26. 10. 10:15
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Pohádka Sunderlandu nekončí. Na hráče jsem hrdý, řekl kouč. Co další řada seriálu?

Kdyby o dosavadním průběhu sezony vznikla čtvrtá řada seriálu Sunderland ‘Til I Die, jenž mapuje různá období v nedávné historii tohoto fotbalové klubu, sportovní neználci by si mohli říkat, proč se...

26. října 2025

10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného

Na zeleném trávníku dostal žlutou kartu, u zeleného stolu desetizápasový trest. Fotbalista Patrik Žitný z brněnské Zbrojovky by měl pykat třetinu druholigové sezony za faul na ústeckého kapitána...

26. října 2025  7:16

Liverpool padl počtvrté v řadě, United ustáli drama. Sunderland zmrazil Chelsea

Sobotní program 9. kola anglické Premier League přinesl dvě velká překvapení. Liverpool se dál trápí, klopýtl už počtvrté v řadě, tentokrát na hřišti Brentfordu, kterému podlehl 2:3. Cenný skalp si...

25. října 2025  23:42

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Bayern válí, v lize dál zůstává neporažený. Hranáč a Coufal byli u výhry Hoffenheimu

Fotbalisté Hoffenheimu v 8. kole německé ligy porazili Heidenheim 3:1, Vladimír Coufal i Robin Hranáč odehráli v dresu vítězů celé utkání. Mistrovský Bayern po dlouhé přesilovce porazil poslední...

25. října 2025  18:27

Dukla - Slovácko 1:0, hosté klesli na dno tabulky, jediný gól vstřelil Černák

Souboj dvou týmů ze dna tabulky zvládli lépe fotbalisté Dukly. Ti ve 13. kole Chance Ligy doma porazili Slovácko 1:0 gólem Michala Černáka, jenž ve 14. minutě zakončil pohlednou kombinaci. Hosté tak...

25. října 2025  14:40,  aktualizováno  18:02

Zlín - Pardubice 2:2, góly až po pauze, hosté dvakrát srovnali díky Patrákovi

Dvakrát vedli, přesto nakonec zlínští fotbalisté berou ze souboje s Pardubicemi pouze bod za remízu 2:2. V utkání 13. kola Chance Ligy poslal rozjetého nováčka po změně stran nejprve do vedení Koubek...

25. října 2025  14:30,  aktualizováno  17:52

Ml. Boleslav - Karviná 2:4, domácí se dál trápí, za hosty dvakrát skóroval Samko

Už více než měsíc čekají fotbalisté Mladé Boleslavi na výhru v Chance Lize a ani proti Karviné neuspěli. Za hosty se dvakrát trefil Denny Samko, po jednom gólu přidali Abdallah Gning a Emmanuel...

25. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:36

Hradec Kr. - Teplice 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatil, dál pokračují bez prohry

Už šest ligových zápasů v řadě tepličtí fotbalisté neprohráli. Na půdě Hradce Králové tuto sérii prodloužili díky remíze 0:0. Za hosty se sice trefil Matyáš Kozák, jeho gól však kvůli ofsajdu...

25. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:24

Táborsko promarnilo šanci jít do čela, remízy se urodily i v Příbrami a Kroměříži

Fotbalisté Táborska ve 14. kole druhé ligy remizovali doma s rezervou Slavie 1:1 a nevyužili možnost jít do čela tabulky. Bodově se pouze dotáhli na Zbrojovku Brno, kterou v neděli čeká zápas ve...

25. října 2025  17:11

Chtěl bych, aby moje trefy lámaly zápasy. Tanko o spoluhráčích i těžkém období

Na jaře, po svém přestupu z ostravského Baníku, dal za Pardubice jediný gól. V letošní sezoně už má však nigerijský forvard Abdullahi Tanko na kontě tři, z toho dva v posledních dvou kolech. Dnes od...

25. října 2025  12:12

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.