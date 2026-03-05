Vždyť polovinu všech nahraných bodů v Premier League, tedy čtrnáct z osmadvaceti, získal londýnský West Ham v posledních osmi zápasech.
Už má odehráno 29 kol z 38.
Finiš je za rohem a padák po zpackané zimě nebezpečně blízko.
|
Zaváhání City, Arsenal zvýšil náskok na čele ligy. Newcastle i v deseti skolil United
Nicméně portugalský kouč Nuno Espírito Santo, jenž v září nahradil odvolaného kouče Grahama Pottera, tým pomalu a jistě zvedá.
„Zlepšujeme se každým zápasem. Soustředíme se na sebe a prostě pokračujeme dál,“ líčil Součkův trenér.
Přestože o víkendu schytal facku 2:5 na Liverpoolu, tým se nezhroutil, stavěl na pozitivech – třeba, že si na Anfieldu vytvořil spoustu gólovek – a vydřel z dalšího venkovního zápasu tři body.
I díky tomu už je na roveň se sedmnáctým Nottinghamem a jen bod za šestnáctým Tottenhamem, který se v aktuální sezoně trápí. Když ve čtvrtek večer neporazí Crystal Palace, sestup bude pro klub ze severního Londýna, jenž je v Premier League nepřetržitě od jejího založení v roce 1992 a mimo elitu byl jen jednou od roku 1950, až nebezpečně reálný. I vzhledem k nepříznivému losu.
Pod ním číhá i hladový West Ham, který nejvyšší soutěž opustil naposledy v roce 2011. I kdyby však ligu udržel, dopředu oznámil, že kvůli skoro třímiliardové ztrátě bude muset prodávat.
Analytická společnost Opta vidí West Ham spíš jako sestupující tým s pravděpodobností 52,72 %, Nottingham má 29,93 % a Tottenham 8,22 %.
Přitom ve zbytku sezony čekají West Ham jen dva souboje s týmy v top 6, konkrétně s vedoucím Arsenalem a čtvrtou Aston Villou. V posledním kole se utká s Leedsem, který je patnáctý. I tam se nakonec může rozhodovat. Před sebou má také zápas s posledním Wolverhamptonem.
Právě tým, kde působí obránce Ladislav Krejčí, vyhrál podruhé v řadě, což znělo ještě pár týdnů zpátky jako bláznivá představa. Po čtvrté Aston Ville (2:0) si vyšlápl i na šestý Liverpool (2:1), jenže na zmíněný Nottingham je ztráta dvanáctibodová.
|
Může se Wolverhampton zachránit? Kouč se smál: Nejsme tak špatní, jak lidé mysleli
„Ale ukazuje se, že nejsme tak špatní, jak si lidé mysleli,“ usmíval se trenér Rob Edwards. I přes příznivý los má k záchraně stále daleko, nicméně nereálná není.
Bude to dost možná boj až do posledního kola.
Stejně vyrovnané drama slibují i pozice na druhé straně tabulky:
Lídr Arsenal, který vyhrál 1:0 v Brightonu, vede o sedm bodů nad Manchesterem City, který má sice zápas k dobru, ale ve středu ztratil body s Nottinghamem (2:2).
Třetí zůstává s 51 body Manchester United, jejž restartoval dočasný kouč Michael Carrick a navzdory porážce 1:2 s Newcastlem zůstává o skóre nad čtvrtou Aston Villou – ta padla 1:4 s přímým konkurentem, pátou Chelsea, která se přiblížila na tři body.
A stejný počet bodů jako celek ze Stamford Bridge má šestý Liverpool, jen o čtyři méně sedmý Brentford a o pět osmý Everton. Anglie by měla v příští sezoně vyslat do pohárů minimálně osm týmů, z toho pět do Ligy mistrů, pokud udrží bonus za nejlepší národní koeficient v aktuální sezoně.
Což by aktuálně mrzelo právě Liverpool, který padl s posledním.
I proto zbytek Premier League slibuje parádní podívanou na obou koncích tabulky.