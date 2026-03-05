Zvládne Souček záchranářskou misi? Anglii baví i vyrovnaný boj o titul a poháry

  14:36
Stačí, aby uspěli i v příštím zápase proti Manchesteru City, a poprvé od prosince se fotbalisté anglického West Hamu ocitnou mimo sestupové pozice. Na tento krok si nejspíš ještě počkají, nicméně není pochyb, že parta okolo českého záložníka Tomáše Součka v posledních týdnech letí vzhůru. „Musíme bojovat až do konce,“ hlásil po středeční výhře 1:0 na Fulhamu nizozemský střelec Crysencio Summerville.
Tom Cairney z Fulhamu má na zádech Tomáše Součka z West Hamu.

Tom Cairney z Fulhamu má na zádech Tomáše Součka z West Hamu. | foto: Reuters

Crysencio Summerville se prosazuje v utkání proti Fulhamu.
Skleslí Erling Haaland a Bernardo Silva po inkasované brance v utkání s...
Elliot Anderson se prosazuje proti Manchesteru City.
Nevěřícný výraz Pepa Guardioly během utkání s Nottinghamem.
24 fotografií

Vždyť polovinu všech nahraných bodů v Premier League, tedy čtrnáct z osmadvaceti, získal londýnský West Ham v posledních osmi zápasech.

Už má odehráno 29 kol z 38.

Finiš je za rohem a padák po zpackané zimě nebezpečně blízko.

Zaváhání City, Arsenal zvýšil náskok na čele ligy. Newcastle i v deseti skolil United

Nicméně portugalský kouč Nuno Espírito Santo, jenž v září nahradil odvolaného kouče Grahama Pottera, tým pomalu a jistě zvedá.

„Zlepšujeme se každým zápasem. Soustředíme se na sebe a prostě pokračujeme dál,“ líčil Součkův trenér.

Přestože o víkendu schytal facku 2:5 na Liverpoolu, tým se nezhroutil, stavěl na pozitivech – třeba, že si na Anfieldu vytvořil spoustu gólovek – a vydřel z dalšího venkovního zápasu tři body.

I díky tomu už je na roveň se sedmnáctým Nottinghamem a jen bod za šestnáctým Tottenhamem, který se v aktuální sezoně trápí. Když ve čtvrtek večer neporazí Crystal Palace, sestup bude pro klub ze severního Londýna, jenž je v Premier League nepřetržitě od jejího založení v roce 1992 a mimo elitu byl jen jednou od roku 1950, až nebezpečně reálný. I vzhledem k nepříznivému losu.

Crysencio Summerville se prosazuje v utkání proti Fulhamu.

Pod ním číhá i hladový West Ham, který nejvyšší soutěž opustil naposledy v roce 2011. I kdyby však ligu udržel, dopředu oznámil, že kvůli skoro třímiliardové ztrátě bude muset prodávat.

Analytická společnost Opta vidí West Ham spíš jako sestupující tým s pravděpodobností 52,72 %, Nottingham má 29,93 % a Tottenham 8,22 %.

Přitom ve zbytku sezony čekají West Ham jen dva souboje s týmy v top 6, konkrétně s vedoucím Arsenalem a čtvrtou Aston Villou. V posledním kole se utká s Leedsem, který je patnáctý. I tam se nakonec může rozhodovat. Před sebou má také zápas s posledním Wolverhamptonem.

Právě tým, kde působí obránce Ladislav Krejčí, vyhrál podruhé v řadě, což znělo ještě pár týdnů zpátky jako bláznivá představa. Po čtvrté Aston Ville (2:0) si vyšlápl i na šestý Liverpool (2:1), jenže na zmíněný Nottingham je ztráta dvanáctibodová.

Může se Wolverhampton zachránit? Kouč se smál: Nejsme tak špatní, jak lidé mysleli

„Ale ukazuje se, že nejsme tak špatní, jak si lidé mysleli,“ usmíval se trenér Rob Edwards. I přes příznivý los má k záchraně stále daleko, nicméně nereálná není.

Bude to dost možná boj až do posledního kola.

Stejně vyrovnané drama slibují i pozice na druhé straně tabulky:

Lídr Arsenal, který vyhrál 1:0 v Brightonu, vede o sedm bodů nad Manchesterem City, který má sice zápas k dobru, ale ve středu ztratil body s Nottinghamem (2:2).

Třetí zůstává s 51 body Manchester United, jejž restartoval dočasný kouč Michael Carrick a navzdory porážce 1:2 s Newcastlem zůstává o skóre nad čtvrtou Aston Villou – ta padla 1:4 s přímým konkurentem, pátou Chelsea, která se přiblížila na tři body.

João Pedro se raduje ze třetí trefy do sítě Aston Villy.

A stejný počet bodů jako celek ze Stamford Bridge má šestý Liverpool, jen o čtyři méně sedmý Brentford a o pět osmý Everton. Anglie by měla v příští sezoně vyslat do pohárů minimálně osm týmů, z toho pět do Ligy mistrů, pokud udrží bonus za nejlepší národní koeficient v aktuální sezoně.

Což by aktuálně mrzelo právě Liverpool, který padl s posledním.

I proto zbytek Premier League slibuje parádní podívanou na obou koncích tabulky.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 30 20 7 3 59:22 67
2. Manchester CityManchester City 29 18 6 5 59:27 60
3. Manchester UnitedManchester Utd. 29 14 9 6 51:40 51
4. Aston VillaAston Villa 29 15 6 8 39:34 51
5. ChelseaChelsea 29 13 9 7 53:34 48
6. LiverpoolLiverpool 29 14 6 9 48:39 48
7. BrentfordBrentford 29 13 5 11 44:40 44
8. EvertonEverton 29 12 7 10 34:33 43
9. BournemouthBournemouth 29 9 13 7 44:46 40
10. FulhamFulham 29 12 4 13 40:43 40
11. Sunderland AFCSunderland 29 10 10 9 30:34 40
12. Newcastle UnitedNewcastle 29 11 6 12 42:43 39
13. BrightonBrighton 29 9 10 10 38:36 37
14. Crystal PalaceCrystal Palace 28 9 8 11 30:34 35
15. Leeds UnitedLeeds 29 7 10 12 37:48 31
16. TottenhamTottenham 28 7 8 13 38:43 29
17. NottinghamNottingham 29 7 7 15 28:43 28
18. West HamWest Ham 29 7 7 15 35:54 28
19. Burnley FCBurnley 29 4 7 18 32:58 19
20. WolverhamptonWolves 30 3 7 20 22:52 16

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

4. března 2026  15:11

