„To netrvalo Dlouho“. Nejrychlejší góly v Anglii, proslavil se i brankář

Watford rozehrál, Long ve sprintu vyrazil směrem k příjemci přihrávky Craigu Cathcartovi a zablokoval jeho pokus o nákop. Měl to štěstí, že se balon odrazil za protivníkova stopera, kterého předběhl a šikovně přehodil brankáře.

Bleskurychlý gól obletěl svět.

A často záznam nebo snímek střelce doplnila hláška: „That didn’t take Long!“

Tak to netrvalo Dlouho!

„Trenér nám řekl, abychom Watford hned od začátku dostali pod tlak,“ culil se útočník Southamptonu. „V devětadevadesáti případech ze sta ten odkop nezablokujete. Tentokrát se zadařilo a že z toho je i tenhle rekord, je příjemné překvapení,“ dodal Long do televizních kamer BBC.

Dvaatřicetiletý irský reprezentant se trefil počtvrté v sezoně, první tři trefy si připsal v předchozích čtyřech duelech. Ani dobrá forma a nejrychlejší gól v historii anglické nejvyšší soutěže ale Southamptonu nestačily na vítězství, duel s Watfordem skončil 1:1.

„To je velké zklamání, myslím, že jsme pro výhru udělali dost,“ prohlásil Long po překonání rekordu, který devatenáct let držel Ledley King.

Někdější obránce, který strávil celou kariéru v Tottenhamu, se o Longově úspěchu dozvěděl v čestné lóži během duelu s Brightonem. Novému autorovi nejrychlejší branky pak poblahopřál na Twitteru. „Gratuluju, dobrá práce! To nebude snadné překonat,“ napsal.

The fastest ever @premierleague goal — scored tonight by Shane Long — seven seconds or eight, I'm not sure pic.twitter.com/XxuLuzXvnV