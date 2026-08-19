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Transparentní Anglie. Zveřejní komunikaci sudích i zvuk z rozhovorů s fotbalisty

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  12:30

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Salvadorský sudí Iván Barton v semifinále MS mezi Španělskem a Francií. | foto: AP

Novinka, která už pár týdnů funguje v české fotbalové lize, se o víkendu v podobném duchu spustí také v anglické Premier League. Jenže zatímco tuzemští diváci slyší komunikaci sudích s videorozhodčími u vybraných situací v plném rozsahu až po odehraném kole, Anglie plánuje zveřejňovat její útržky v psané formě skoro v reálném čase.

„Chceme nadále pokračovat v transparentním přístupu směrem k veřejnosti,“ napsala nejsledovanější ligová soutěž světa na svém webu.

Dosud se na oficiálním kanále Match Center na sociálních sítích objevovaly rozšířené zdůvodnění určitých rozhodnutí chvíli poté, co je sudí na hřišti učinili. Nově je doplní přímé citace jak rozhodčích na ploše, tak těch u videa.

„Ve vybraných případech nám to pomůže objasnit důvody, které k určitým rozhodnutím vedly. Například se dozvíte, proč videorozhodčí nezasáhl, nebo proč doporučil přezkoumání situace,“ doplnil oficiální web soutěže.

Rozhodčí Joao Pinheiro zkoumá u monitoru simulování Breela Embola.

Ta navíc na rozdíl od uplynulé sezony ještě vylepší systém tzv. ref cam, neboli kamery rozhodčího, která zaznamenává dění z pohledu arbitrů.

Zatímco na letním mistrovství světa se záběry využívaly k zajímavějšímu pohledu na různé akce, Premier League je bude zveřejňovat se zpožděním a doplní je komunikací mezi sudím a hráči, což na světovém šampionátu kvůli regulím pravidlové komise IFAB zaznít v přímém přenosu nesmělo.

„To se týká pouze 1 až 2 zápasů týdně, ve kterých bude mít sudí kameru na sobě, a pouze u vybraných situací,“ vysvětlila Premier League.

Diváci se tedy se zpožděním dozví, jak na určité situace reagovali hráči a jak jim je sudí vysvětlovali.

„Pokusíme se také tlačit na pravidlovou komisi, aby ještě rozšířila využití komunikace mezi sudími v přímých přenosech,“ zdůraznila.

Se záznamy zatím naloží podobně jako v minulé sezoně, v pořadu Mic’d Up je rozebere šéf tamní komise rozhodčích PGMOL Howard Webb.

Rozhodčí Glenn Nyberg vysvětluje verdikt Marcu Cucurellovi ze Španělska v utkání s Rakouskem.

„V pořadu budeme nadále zveřejňovat kompletní zvukové záznamy z trávníku i místnosti VAR týkajících se vybraných incidentů, společně s Webbovou analýzou. Tím osvětlí fanouškům způsob, jak určitá rozhodnutí vznikají,“ dodali angličtí činovníci.

Podobně nově funguje i česká komise rozhodčích, která už nezveřejňuje hodnocení vybraných situací, ale naopak zveřejňuje kompletní komunikaci mezi sudími a videem tam, kde byl rozhodčí zavolán k přezkumu.

V Anglii poskytne hodnotící komentáře externí orgán Key Match Incidents Panel, který má pět členů a už od roku 2022/23 interně hodnotí určité situace. Nyní budou jejich komentáře veřejné.

„Každý závažný incident býval prošetřen a hlasovalo se o něm s tím, že zpětná vazba putovala jen do klubů,“ popsal pravidlový odborník Dale Johnson z BBC.

Rakouský obránce Konrad Laimer se čertí na rozhodčího v zápase proti Argentině.

V tamním KMI Panel zasedají tři bývalí hráči či trenéři plus jeden zástupce z vedení Premier League a jeden z komise rozhodčích.

Nejprve hodnotí situace z pohledu sudích na trávníku, až poté se dívají na rozhodnutí VAR. „Může se stát, že dospějí k názoru, že se sudí zmýlil, ale VAR ho správně neopravil, protože nešlo o zjevné pochybení,“ doplnil Johnson.

Podobný princip známe i z české ligy.

„V minulé sezoně chyboval podle KMI Panelu VAR v pětadvaceti případech, což je nárůst z předchozích osmnácti. Na druhou stranu před dvěma lety to bylo jedenatřicet chyb,“ shrnul Johnson.

Koho v Premier League v uplynulém ročníku sudí nejvíc poškodili? (podle informací BBC)
Klub (pořadí v tabulce)Chyby protiChyby ve prospěchCelkem
Crystal Palace (15.)30-3
Everton (13.)31-2
Brighton (8.)20-2
Sunderland (7.)21-1
Manchester United (3.)21-1
Liverpool (5.)10-1
Leeds (14.)10-1
Fulham (11.)10-1
Burnley (19.)10-1
West Ham (18.)220
Nottingham (16.)110
Manchester City (2.)110
Brentford (9.)220
Aston Villa (4.)000
Wolverhampton (20.)12+1
Tottenham (17.)01+1
Newcastle (12.)02+2
Bournemouth (6.)24+2
Arsenal (1.)03+3
Chelsea (10.)04+4
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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1. kolo

Arsenal vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
21.8. 21:00
  • 1.18
  • 7.31
  • 16.50
Hull City vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
22.8. 13:30
  • 9.07
  • 5.06
  • 1.35
Everton vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
22.8. 16:00
  • 2.19
  • 3.44
  • 3.37
Ipswich Town vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.8. 16:00
  • 2.75
  • 3.29
  • 2.65
Nottingham vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
22.8. 16:00
  • 2.32
  • 3.42
  • 3.11
Brentford vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
22.8. 18:30
  • 2.46
  • 3.65
  • 2.74
Manchester City vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
23.8. 15:00
  • 1.48
  • 4.95
  • 5.92
Brighton vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
23.8. 15:00
  • 2.24
  • 3.72
  • 3.03
Newcastle United vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
23.8. 17:30
  • 3.56
  • 4.15
  • 1.92
Fulham vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
24.8. 21:00
  • 3.52
  • 3.84
  • 1.93
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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