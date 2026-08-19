Transparentní Anglie. Zveřejní komunikaci sudích i zvuk z rozhovorů s fotbalisty

„Chceme nadále pokračovat v transparentním přístupu směrem k veřejnosti,“ napsala nejsledovanější ligová soutěž světa na svém webu.
Dosud se na oficiálním kanále Match Center na sociálních sítích objevovaly rozšířené zdůvodnění určitých rozhodnutí chvíli poté, co je sudí na hřišti učinili. Nově je doplní přímé citace jak rozhodčích na ploše, tak těch u videa.
„Ve vybraných případech nám to pomůže objasnit důvody, které k určitým rozhodnutím vedly. Například se dozvíte, proč videorozhodčí nezasáhl, nebo proč doporučil přezkoumání situace,“ doplnil oficiální web soutěže.
Ta navíc na rozdíl od uplynulé sezony ještě vylepší systém tzv. ref cam, neboli kamery rozhodčího, která zaznamenává dění z pohledu arbitrů.
Zatímco na letním mistrovství světa se záběry využívaly k zajímavějšímu pohledu na různé akce, Premier League je bude zveřejňovat se zpožděním a doplní je komunikací mezi sudím a hráči, což na světovém šampionátu kvůli regulím pravidlové komise IFAB zaznít v přímém přenosu nesmělo.
„To se týká pouze 1 až 2 zápasů týdně, ve kterých bude mít sudí kameru na sobě, a pouze u vybraných situací,“ vysvětlila Premier League.
Diváci se tedy se zpožděním dozví, jak na určité situace reagovali hráči a jak jim je sudí vysvětlovali.
„Pokusíme se také tlačit na pravidlovou komisi, aby ještě rozšířila využití komunikace mezi sudími v přímých přenosech,“ zdůraznila.
Se záznamy zatím naloží podobně jako v minulé sezoně, v pořadu Mic’d Up je rozebere šéf tamní komise rozhodčích PGMOL Howard Webb.
„V pořadu budeme nadále zveřejňovat kompletní zvukové záznamy z trávníku i místnosti VAR týkajících se vybraných incidentů, společně s Webbovou analýzou. Tím osvětlí fanouškům způsob, jak určitá rozhodnutí vznikají,“ dodali angličtí činovníci.
Podobně nově funguje i česká komise rozhodčích, která už nezveřejňuje hodnocení vybraných situací, ale naopak zveřejňuje kompletní komunikaci mezi sudími a videem tam, kde byl rozhodčí zavolán k přezkumu.
V Anglii poskytne hodnotící komentáře externí orgán Key Match Incidents Panel, který má pět členů a už od roku 2022/23 interně hodnotí určité situace. Nyní budou jejich komentáře veřejné.
„Každý závažný incident býval prošetřen a hlasovalo se o něm s tím, že zpětná vazba putovala jen do klubů,“ popsal pravidlový odborník Dale Johnson z BBC.
V tamním KMI Panel zasedají tři bývalí hráči či trenéři plus jeden zástupce z vedení Premier League a jeden z komise rozhodčích.
Nejprve hodnotí situace z pohledu sudích na trávníku, až poté se dívají na rozhodnutí VAR. „Může se stát, že dospějí k názoru, že se sudí zmýlil, ale VAR ho správně neopravil, protože nešlo o zjevné pochybení,“ doplnil Johnson.
Podobný princip známe i z české ligy.
„V minulé sezoně chyboval podle KMI Panelu VAR v pětadvaceti případech, což je nárůst z předchozích osmnácti. Na druhou stranu před dvěma lety to bylo jedenatřicet chyb,“ shrnul Johnson.
|Klub (pořadí v tabulce)
|Chyby proti
|Chyby ve prospěch
|Celkem
|Crystal Palace (15.)
|3
|0
|-3
|Everton (13.)
|3
|1
|-2
|Brighton (8.)
|2
|0
|-2
|Sunderland (7.)
|2
|1
|-1
|Manchester United (3.)
|2
|1
|-1
|Liverpool (5.)
|1
|0
|-1
|Leeds (14.)
|1
|0
|-1
|Fulham (11.)
|1
|0
|-1
|Burnley (19.)
|1
|0
|-1
|West Ham (18.)
|2
|2
|0
|Nottingham (16.)
|1
|1
|0
|Manchester City (2.)
|1
|1
|0
|Brentford (9.)
|2
|2
|0
|Aston Villa (4.)
|0
|0
|0
|Wolverhampton (20.)
|1
|2
|+1
|Tottenham (17.)
|0
|1
|+1
|Newcastle (12.)
|0
|2
|+2
|Bournemouth (6.)
|2
|4
|+2
|Arsenal (1.)
|0
|3
|+3
|Chelsea (10.)
|0
|4
|+4