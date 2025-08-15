Arsenal Útočník dorazil. Teď trofej?
Kritici kouče Mikela Artety o jeho týmu často říkají: „Sledovat Arsenal je jako dívat se na Netlix. Vždycky si musíte počkat na další ročník.“
Po třech druhých místech si klub s dělostřeleckým kanónem ve znaku (opět) věří. Konečně přivedl hrotového útočníka, který mu tak chyběl. Ale naváže Viktor Gyökeres (stál 64 milionů liber), švédský snajpr s maďarskými předky, na brilantní formu ze Sportingu Lisabon?
Transfer do Londýna si vyvzdoroval. V bývalém klubu odmítal trénovat a kvůli Arsenalu dokonce ponížil své finanční požadavky. Bulvár také vytáhl, že se rozešel s přítelkyní, aby ho v Portugalsku nic nedrželo.
Kromě něj na Emirates Stadium dorazili také dva dirigenti do středu zálohy: španělský mistr Evropy Martin Zubimendi (56 milionů) a zkušený Christian Nörgaard z Brentfordu (9 milionů). Po tradiční trase z Chelsea tentokrát putovali náhradní brankář Kepa Arrizabalaga (5 milionů) i mladé křídlo Noni Madueke (45,5 milionu). Nový je v kádru rovněž španělský stoper Christian Mosquera z Valencie (13 milionů).