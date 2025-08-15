Dvacet klubů, dvacet příběhů. Vrací se anglická liga: Obhájí Liverpool? A co Češi?

Jiří Čihák
  9:25
Nejsledovanější. Největší. Nejbohatší. Nejobletovanější. Anglická fotbalová Premier League startuje už v pátek večer. S nabušeným Liverpoolem, který se poprvé od roku 1984 pokusí obhájit titul. S Arsenalem, který konečně koupil hrotového útočníka. Se sebevědomou Chelsea i rozdílným nastavením obou týmů z Manchesteru. V přehledu rozebíráme i českou stopu. Dvacet klubů, dvacet příběhů. Seřazeny jsou abecedně.
Část 1/20

Arsenal Útočník dorazil. Teď trofej?

Nový útočník Arsenalu Viktor Gyökeres a jeho typická gólová oslava.

Kritici kouče Mikela Artety o jeho týmu často říkají: „Sledovat Arsenal je jako dívat se na Netlix. Vždycky si musíte počkat na další ročník.“

Po třech druhých místech si klub s dělostřeleckým kanónem ve znaku (opět) věří. Konečně přivedl hrotového útočníka, který mu tak chyběl. Ale naváže Viktor Gyökeres (stál 64 milionů liber), švédský snajpr s maďarskými předky, na brilantní formu ze Sportingu Lisabon?

Transfer do Londýna si vyvzdoroval. V bývalém klubu odmítal trénovat a kvůli Arsenalu dokonce ponížil své finanční požadavky. Bulvár také vytáhl, že se rozešel s přítelkyní, aby ho v Portugalsku nic nedrželo.

Kromě něj na Emirates Stadium dorazili také dva dirigenti do středu zálohy: španělský mistr Evropy Martin Zubimendi (56 milionů) a zkušený Christian Nörgaard z Brentfordu (9 milionů). Po tradiční trase z Chelsea tentokrát putovali náhradní brankář Kepa Arrizabalaga (5 milionů) i mladé křídlo Noni Madueke (45,5 milionu). Nový je v kádru rovněž španělský stoper Christian Mosquera z Valencie (13 milionů).



