Nottingham zvítězil v Sunderlandu 5:0 a učinil velký krok k záchraně

Nottingham bodoval v šestém ligovém zápase v řadě, z toho potřetí v posledních čtyřech duelech zvítězil.
V Sunderlandu vedl 4:0 už po prvním poločase. Skóre otevřel vlastním gólem Hume, druhou branku nabídl hostům hrubou chybou při rozehrávce gólman Roefs.
Pak potvrdil střeleckou formu Gibbs-White, jenž dal desátý gól v Premier League v tomto kalendářním roce, což je nejvíce ze všech hráčů spolu s Thiagem z Brentfordu. O zbylé branky se postarali Jesus a v závěrečném nastavení Anderson.
17. Hume (vla.)
31. Wood
34. Gibbs-White
37. I. Jesus
90+5. E. Anderson
Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete, Hume – Xhaka (C), Sadiki – Rigg (46. Mandava), Diarra (65. Isidor), Le Fée – Brobbey.
Sels – Aina, Milenković, J. Cunha (50. Morato), N. Williams – Hutchinson (67. Netz), Sangaré (46. Domínguez), E. Anderson, Gibbs-White (C) – I. Jesus (67. Yates), Wood (88. Awoniyi).
Ellborg – Cirkin, Geertruida, Talbi, Mayenda, O'Nien, H. Jones.
Ortega – Ndoye, McAtee, Bakwa.
51. Diarra, 75. Xhaka
51. Domínguez, 58. E. Anderson, 60. I. Jesus, 69. N. Williams, 76. Yates
Rozhodčí: England – Ledger, Howson