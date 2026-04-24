Nottingham zvítězil v Sunderlandu 5:0 a učinil velký krok k záchraně

  23:19
Fotbalisté Nottinghamu zvítězili v anglické Premier League na hřišti Sunderlandu 5:0 a udělali velký krok k záchraně. Na sestupové pásmo mají náskok osm bodů. Osmnáctý Tottenham s brankářem Antonínem Kinským má k dobru sobotní zápas proti poslednímu Wolverhamptonu, který už má jistý sestup.
Nottinghamský záložník Morgan Gibbs-White posílá míč do brány Sunderlandu.

O záchranu bojuje i sedmnáctý West Ham s Tomášem Součkem, který čeká utkání proti Evertonu.

Nottingham bodoval v šestém ligovém zápase v řadě, z toho potřetí v posledních čtyřech duelech zvítězil.

V Sunderlandu vedl 4:0 už po prvním poločase. Skóre otevřel vlastním gólem Hume, druhou branku nabídl hostům hrubou chybou při rozehrávce gólman Roefs.

Pak potvrdil střeleckou formu Gibbs-White, jenž dal desátý gól v Premier League v tomto kalendářním roce, což je nejvíce ze všech hráčů spolu s Thiagem z Brentfordu. O zbylé branky se postarali Jesus a v závěrečném nastavení Anderson.

Premier League
34. kolo 24. 4. 2026 21:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Nottingham Nottingham 0:5 (0:4)
Góly:
17. Hume (vla.)
31. Wood
34. Gibbs-White
37. I. Jesus
90+5. E. Anderson
Sestavy:
Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete, Hume – Xhaka (C), Sadiki – Rigg (46. Mandava), Diarra (65. Isidor), Le Fée – Brobbey.
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, J. Cunha (50. Morato), N. Williams – Hutchinson (67. Netz), Sangaré (46. Domínguez), E. Anderson, Gibbs-White (C) – I. Jesus (67. Yates), Wood (88. Awoniyi).
Náhradníci:
Ellborg – Cirkin, Geertruida, Talbi, Mayenda, O'Nien, H. Jones.
Náhradníci:
Ortega – Ndoye, McAtee, Bakwa.
Žluté karty:
51. Diarra, 75. Xhaka
Žluté karty:
51. Domínguez, 58. E. Anderson, 60. I. Jesus, 69. N. Williams, 76. Yates

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
2. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
8. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
9. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 34 12 10 12 36:45 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 32 11 10 11 35:36 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 34 9 13 12 44:51 40
16. NottinghamNottingham 34 10 9 15 41:45 39
17. West HamWest Ham 33 8 9 16 40:57 33
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 34 4 8 22 34:68 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

