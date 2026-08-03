Woltemade mu hned připomněl, jak mu dal dva góly. Horníček o dojmech v Newcastlu

Od teď bude Woltemademu čelit především na tréninku, čtyřiadvacetiletý český gólman je novou posilou slavného Newcastlu United, kam přestoupil z Bragy za třicet milionů eur, v přepočtu za necelé tři čtvrtě miliardy korun.
„Všechny spoluhráče teprve poznávám. Ale Nick si mě hned vzal stranou,“ poznamenal Horníček.
O čem v rozhovoru pro klubovou televizi ještě mluvil?
O svých pocitech. „Nemůžu tomu uvěřit. Ty emoce. Poslední dny to bylo nahoru dolů, jako na horské dráze. Jsem moc šťastný, od první chvíle se cítím vítaný. Už jsem se potkal s týmem a bylo to skvělé.“
O kempu ve Španělsku. „Počasí je tady stejné jako v Portugalsku, takže je pro mě lehčí si zvyknout. Proti dalším novým klukům mám možná i trochu výhodu.“
O konkurentech brankářích, kterými budou především Nick Pope a nová posila Ewen Jaouen. „Jsou to super kluci, už mám za sebou první trénink, takže jsem je mohl trochu víc poznat.“
O rituálu, kdy jako nováček bude muset všem zazpívat. „Vím o tom, říkali mi to, když jsem dorazil na hotel. Moc mě to nepřekvapilo, je to běžné a už jsem si vybral písničku, kterou zazpívám. Snad mě tým nevypíská.“
O přezdívce, jak mu mají spoluhráči říkat. „Poradil jsem jim, ať mi říkají Lukas, protože to je nejjednodušší. V Portugalsku mi dali přezdívku Horny, což nevím, jestli bude v Anglii úplně ideální.“
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O odchodu z Česka v sedmnácti letech. „Věděl jsem, že chci ven. Jít do klubu, který má ambice. A když se ozvala Braga, měl jsem z toho radost. Jako mladý jsem si to možná ani neuvědomoval, jak to změní můj život, ale prostě jsem byl šťastný. A až s odstupem času si říkám, sakra, já jsem byl dost odvážný a možná i trochu hloupý. Teď už mám s přítelkyní dceru, v Newcastlu se ke mně připojí a vybereme si dům nebo byt.“
O Pavlu Srníčkovi, českém předchůdci, který je v Newcastlu legendou. „Znamená to hodně. Právě jeho odkaz mi pomohl udělat tohle rozhodnutí, protože v klubu už český brankář byl. Pavel byl skvělý, jeden z prvních českých brankářů, který se zabydlel v Premier League. A od té doby přichází další, takže on to všechno odstartoval.“
O tom, proč se v Anglii uplatnila spousta českých gólmanů. „Nemám tušení. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Asi máme dobré trenéry a možná to je i tím, že jsme jaksi odvážnější. Nesnažíme se uhýbat, ale jdeme po každém balonu naplno.“
O tom, co ho na pozici gólmana nejvíc baví. „Největší radost mám, když udělám skvělý zákrok a slyším ohromené fanoušky. Taky se mi líbí, když můžu přihrát mezi protihráči a vidím, jak to zrychlí hru. To jsou věci, které mě na tom baví.“
O tom, když byl v Braze dlouho náhradníkem. „Naučilo mě to, abych byl trpělivý a klidný. Ve fotbale nemáte nikdy nic jistého, všechno se může změnit a vy musíte být připravení využít svou šanci. Když jsem v Braze začínal, makal jsem naplno, i když jsem nepočítal s tím, že bude sbírat hodně minut. Když se pak zranila naše jednička, šel jsem do hry, odchytal jsem dobrý zápas, pak i ten další a nakonec v bráně zůstal.“