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Woltemade mu hned připomněl, jak mu dal dva góly. Horníček o dojmech v Newcastlu

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  12:47
Český brankář Lukáš Horníček

Český brankář Lukáš Horníček | foto: AP

Lukáš Horníček hypnotizuje míč při tréninku české reprezentace.
Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.
Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.
Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase...
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Když fotbalový brankář Lukáš Horníček dorazil na první trénink za svými novými spoluhráči z Newcastlu, hned si k němu našel cestu německý útočník Nick Woltemade. „Hezky jsem si popovídali. Hned mi připomněl, jak mi na mistrovství Evropy jedenadvacítek dal dva góly,“ líčil Horníček se smíchem.

Od teď bude Woltemademu čelit především na tréninku, čtyřiadvacetiletý český gólman je novou posilou slavného Newcastlu United, kam přestoupil z Bragy za třicet milionů eur, v přepočtu za necelé tři čtvrtě miliardy korun.

„Všechny spoluhráče teprve poznávám. Ale Nick si mě hned vzal stranou,“ poznamenal Horníček.

O čem v rozhovoru pro klubovou televizi ještě mluvil?

O svých pocitech. „Nemůžu tomu uvěřit. Ty emoce. Poslední dny to bylo nahoru dolů, jako na horské dráze. Jsem moc šťastný, od první chvíle se cítím vítaný. Už jsem se potkal s týmem a bylo to skvělé.“

O kempu ve Španělsku. „Počasí je tady stejné jako v Portugalsku, takže je pro mě lehčí si zvyknout. Proti dalším novým klukům mám možná i trochu výhodu.“

O konkurentech brankářích, kterými budou především Nick Pope a nová posila Ewen Jaouen. „Jsou to super kluci, už mám za sebou první trénink, takže jsem je mohl trochu víc poznat.“

O rituálu, kdy jako nováček bude muset všem zazpívat. „Vím o tom, říkali mi to, když jsem dorazil na hotel. Moc mě to nepřekvapilo, je to běžné a už jsem si vybral písničku, kterou zazpívám. Snad mě tým nevypíská.“

O přezdívce, jak mu mají spoluhráči říkat. „Poradil jsem jim, ať mi říkají Lukas, protože to je nejjednodušší. V Portugalsku mi dali přezdívku Horny, což nevím, jestli bude v Anglii úplně ideální.“

Horníčkův obří skok. Nejdražší gólman léta je Čech, Newcastle ho bere jako jedničku

O odchodu z Česka v sedmnácti letech. „Věděl jsem, že chci ven. Jít do klubu, který má ambice. A když se ozvala Braga, měl jsem z toho radost. Jako mladý jsem si to možná ani neuvědomoval, jak to změní můj život, ale prostě jsem byl šťastný. A až s odstupem času si říkám, sakra, já jsem byl dost odvážný a možná i trochu hloupý. Teď už mám s přítelkyní dceru, v Newcastlu se ke mně připojí a vybereme si dům nebo byt.“

O Pavlu Srníčkovi, českém předchůdci, který je v Newcastlu legendou. „Znamená to hodně. Právě jeho odkaz mi pomohl udělat tohle rozhodnutí, protože v klubu už český brankář byl. Pavel byl skvělý, jeden z prvních českých brankářů, který se zabydlel v Premier League. A od té doby přichází další, takže on to všechno odstartoval.“

O tom, proč se v Anglii uplatnila spousta českých gólmanů. „Nemám tušení. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Asi máme dobré trenéry a možná to je i tím, že jsme jaksi odvážnější. Nesnažíme se uhýbat, ale jdeme po každém balonu naplno.“

O tom, co ho na pozici gólmana nejvíc baví. „Největší radost mám, když udělám skvělý zákrok a slyším ohromené fanoušky. Taky se mi líbí, když můžu přihrát mezi protihráči a vidím, jak to zrychlí hru. To jsou věci, které mě na tom baví.“

O tom, když byl v Braze dlouho náhradníkem. „Naučilo mě to, abych byl trpělivý a klidný. Ve fotbale nemáte nikdy nic jistého, všechno se může změnit a vy musíte být připravení využít svou šanci. Když jsem v Braze začínal, makal jsem naplno, i když jsem nepočítal s tím, že bude sbírat hodně minut. Když se pak zranila naše jednička, šel jsem do hry, odchytal jsem dobrý zápas, pak i ten další a nakonec v bráně zůstal.“

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