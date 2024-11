United už mají trenéra, zaplatí asi čtvrt miliardy. Ze Sportingu přichází Amorim

Od pondělního odpoledne, kdy z United vyhodili nizozemského stratéga Erika ten Haga, je to poměrně rychlý a přímočarý vývoj.

Šéfové v čele se spolumajitelem Jimem Ratcliffem měli v týdnu jediný cíl: dohodu s lisabonským klubem, v němž byl Amorim vázaný ještě dva roky. To se jim i podle zpráv ze zahraničních médií povedlo velmi rychle.

Za nový trenérský objev zaplatí jedenáct milionů eur, v přepočtu asi asi 280 milionů korun.

Amorim byl nabídce od začátku nakloněný a zájem z Anglie poměrně brzo oficiálně potvrdil. Na konci pracovního týdne už má novou práci.

Týmu se ale ujme až 11. listopadu během reprezentační přestávky. V ligových utkáních proti Chelsea a Leicesteru i v duelu Evropské ligy proti PAOKu mužstvo povede dočasný kouč van Nistelrooij, jenž ten Hagovi v posledních měsících dělal asistenta.

Pak ho nahradí Amorimův tým z Portugalska, kde byl nadmíru úspěšný. I do Sportingu se v roce 2020 stěhoval za čtvrt miliardy z Bragy a hned v první sezoně ukončil devatenáctileté klubové čekání na mistrovský titul, druhý přidal v minulém ročníku. V této sezoně portugalské ligy má tým po devíti kolech plný počet bodů s úchvatným skóre 30:2, v Lize mistrů má po třech utkáních sedm bodů.

Není to poprvé, kdy se Amorimovi věští velká budoucnost, vždyť okolo něj v minulosti sondovaly Chelsea, Tottenham nebo Barcelona. Evropa ho pomalu začala zkoumat ve chvíli, kdy se na jaře objevil jako možný nástupce Jürgena Kloppa v Liverpoolu.

Je stále mladý, ale už disponuje takovými přednostmi, které velké značky zajímají.

Trenér Rúben Amorim nad hlavami fotbalistů Sportingu Lisabon, kteří i díky němu po devatenácti letech získali v roce 2021 portugalský titul.

„Rúben je jedním z nejzajímavějších a nejlépe hodnocených mladých koučů v Evropě,“ napsal o něm nový zaměstnavatel v krátkém prohlášení.

Za čtyři roky ve Sportingu dokázal pořádně zaujmout. Vyniká promakanou taktikou a prací s mladíky. Mluví perfektně anglicky a je skvělý před kamerami, což mu značně ulehčilo první přestup, z nějž mnozí nadšení nebyli.

Vždyť za něj z Lisabonu do Bragy poslali v té době třetí nejvyšší částku za trenéra v historii a on se musel rázem vypořádat s obrovským tlakem. A to rok zpátky ještě neměl ani profesionální licenci.

„A co když se nám bude dařit, pánové?“ odrážel s úsměvem novinářské dotazy.

Dařilo se mu zatím všude. Bragu během jedné sezony vytáhl z osmé příčky na třetí a vyhrál portugalský ligový pohár. Ještě o rok nazpět vedl teprve třetiligový tým Casa Pia.

„Učí se od nejlepších a neustále sleduje nové trendy,“ psali o něm experti na serveru The Athletic. Cesta k jeho začátky ostatně vede až zpátky na Old Trafford.

V místě, kde bude zanedlouho postávat jako hlavní trenér, totiž v roce 2018 koukal pod ruce velikánovi Josému Mourinhovi. Teď bude moct v Anglii napsat vlastní příběh.

Nebude to ale nic jednoduchého.

Po odchodu Sira Alexe Fergusona v roce 2013 se klub stále hledá. Ani pět Amorimových předchůdců nedokázalo dostat jeden z největších ostrovních celků zpátky tam, kde byl léta zvyklý hrát. Výkonnostní výkyvy postupně stály místo zmíněného Mourinha, Moyese, van Gaala, Solskjaera a naposledy ten Haga.

„Za posledních jedenáct let se v klubu vystřídalo mnoho trenérů a žádný z nich bohužel nebyl příliš úspěšný. Je jasné, že prostředí musíme změnit. Nechci nikoho obviňovat, spíš se soustředím na to, abychom se posunuli vpřed a abychom z mužstva vymáčkli to nejlepší,“ řekl před časem spolumajitel Ratcliffe, který do klubu vstoupil loni o Vánocích.

Teď pod tlakem okolností narychlo vyrazil ten Haga a ukázal na Amorima. Ten výzvu bere s pověstí chlapíka, co umí klub přetvořit k obrazu svému.

Povede se to i v United?