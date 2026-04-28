United blízko Lize mistrů a Carrick sklízí chválu. Bude trenérem i v příští sezoně?

„Je to další výhra, ale o víkendu nás čeká důležité utkání proti Liverpoolu. Jsme každopádně v dobré pozici,“ pronesl suše, když United v pondělní dohrávce porazili Brentford 2:1 a osamostatnili se na třetí příčce.
K absolutní jistotě účasti v Lize mistrů jim chybí dva body. A to navíc za předpokladu, že šestý Brighton vyhraje všechny své zbývající zápasy. Jinými slovy: Je to víceméně jistota.
A z velké části Carrickova zásluha.
Mužstvo převzal v půlce ledna od Rúbena Amorima, respektive Darrena Fletchera, jenž ho vedl v přechodném období. Carrick měl být také jen dočasnou variantou, ale množí se dotazy – proč to s ním nezkusit dlouhodobě?
Vždyť United po jeho příchodu získali ze zmíněných 13 zápasů nejvíc bodů napříč celou ligou (29) za devět vítězství a k nim ještě dvě remízy.
„Trenérem bude i v příští sezoně, nemám o tom pochyb,“ tvrdil ve studiu televize Sky Sports někdejší zadák Liverpoolu Jamie Carragher. „Jeho výsledky jsou naprosto senzační. Hrají jako tým, který by bojoval o titul.“
„Jistě, United teď nejsou vůbec pod tlakem a nehrají v Evropě, což je všechno v příští sezoně čeká. Ale pochybuju, že by si výsledkově někdo vedl v jeho situaci lépe. Navíc ukázal, že se umí přizpůsobit, což byla nejčastější kritika směřující k Amorimovi,“ doplnil Carragher.
Hráčům očividně svědčí změna z kritizovaného třístoperového systému zpět na klasické rozestavení se čtyřmi obránci.
„Myslím, že v tuhle chvíli z mužstva dostává naprosté maximum. Jeho bilance je skvělá a není to jen o bodech. I předvedená hra je velmi dobrá, stačí se podívat třeba na jeho první zápasy proti City a Arsenalu,“ navázal jiný bývalý obránce Gary Neville.
Není to každopádně jen Carrickova budoucnost, která se řeší.
Záložník Casemiro v březnu oznámil, že po sezoně klub po čtyřech letech opustí, ale v pondělí se stadionem Old Trafford neslo: „Ještě jeden rok, ještě jeden rok, Case.“
„Oboustranně je ta situace celkem jasná. Takový je fotbal, hráči přichází a odchází,“ krčil nicméně rameny Carrick.
Fanouškům se každopádně nelze divit – Casemiro proti Brentfordu otevřel skóre a vstřelil už svůj devátý ligový gól v této sezoně, čímž nadále posouvá své kariérní maximum, které doteď činilo šest zásahů. A to považte, že mu je čtyřiatřicet a hraje v nejnáročnější soutěži na světě.
„Myslel jsem si, že jsem dobrý hlavičkář a nebezpečný hráč do vápna. Ale pak jsem potkal Casemira, který je ještě na úplně jiné úrovni,“ smál se stoper Harry Maguire, jenž mu u zatím poslední branky asistoval.
„Vstřelil několik důležitých gólů. On, Harry (Maguire) a Bruno (Fernandes) mají skvělý vztah,“ přidal Carrick.
A když už je řeč o Fernandesovi, nemělo by zapadnout, že už si v tomto ročníku Premier League připsal 19 asistencí a atakuje historický rekord celé soutěže. Dosavadním maximem je 20 gólových přihrávek v podání Thierryho Henryho (sezona 2002/2003), které v ročníku 2019/2020 dorovnal Kevin De Bruyne.
Fernandes má ještě čtyři zápasy, takže je klidně může překonat.
„Zasloužil by si ocenění pro hráče sezony. Za svůj vliv na mužstvo a za to, jak mu pomohl – ať už góly nebo asistencemi. Prožívá skvělé měsíce,“ zdůraznil Carrick.
Nejenom zlepšené výkony opor potvrzují vzestup celého Manchesteru United. Vyslouží si trenér Carrick pokračování?