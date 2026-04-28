United blízko Lize mistrů a Carrick sklízí chválu. Bude trenérem i v příští sezoně?

  15:18
V lednu převzal trápící se mužstvo, během 13 zápasů s ním devětkrát zvítězil a je na dobré cestě ho po dvouleté pauze vrátit do Ligy mistrů. Budoucnost Michaela Carricka na lavičce fotbalistů Manchesteru United ale přesto zůstává nejistá.
Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

Trenér Manchesteru United Michael Carrick a záložník Casemiro po utkání s...
Trenér Manchesteru United Michael Carrick během utkání s Brentfordem.
Benjamin Šeško z Manchesteru United slaví gól Brentfordu.
Harry Maguire obětavě blokuje akrobatický pokus Outtary z Brentfordu.
„Je to další výhra, ale o víkendu nás čeká důležité utkání proti Liverpoolu. Jsme každopádně v dobré pozici,“ pronesl suše, když United v pondělní dohrávce porazili Brentford 2:1 a osamostatnili se na třetí příčce.

K absolutní jistotě účasti v Lize mistrů jim chybí dva body. A to navíc za předpokladu, že šestý Brighton vyhraje všechny své zbývající zápasy. Jinými slovy: Je to víceméně jistota.

A z velké části Carrickova zásluha.

Mužstvo převzal v půlce ledna od Rúbena Amorima, respektive Darrena Fletchera, jenž ho vedl v přechodném období. Carrick měl být také jen dočasnou variantou, ale množí se dotazy – proč to s ním nezkusit dlouhodobě?

Trenér Manchesteru United Michael Carrick během utkání s Brentfordem.

Vždyť United po jeho příchodu získali ze zmíněných 13 zápasů nejvíc bodů napříč celou ligou (29) za devět vítězství a k nim ještě dvě remízy.

„Trenérem bude i v příští sezoně, nemám o tom pochyb,“ tvrdil ve studiu televize Sky Sports někdejší zadák Liverpoolu Jamie Carragher. „Jeho výsledky jsou naprosto senzační. Hrají jako tým, který by bojoval o titul.“

„Jistě, United teď nejsou vůbec pod tlakem a nehrají v Evropě, což je všechno v příští sezoně čeká. Ale pochybuju, že by si výsledkově někdo vedl v jeho situaci lépe. Navíc ukázal, že se umí přizpůsobit, což byla nejčastější kritika směřující k Amorimovi,“ doplnil Carragher.

Hráčům očividně svědčí změna z kritizovaného třístoperového systému zpět na klasické rozestavení se čtyřmi obránci.

Měl by podle vás zůstat Michael Carrick trenérem Manchesteru United?

celkem hlasů: 23

„Myslím, že v tuhle chvíli z mužstva dostává naprosté maximum. Jeho bilance je skvělá a není to jen o bodech. I předvedená hra je velmi dobrá, stačí se podívat třeba na jeho první zápasy proti City a Arsenalu,“ navázal jiný bývalý obránce Gary Neville.

Není to každopádně jen Carrickova budoucnost, která se řeší.

Záložník Casemiro v březnu oznámil, že po sezoně klub po čtyřech letech opustí, ale v pondělí se stadionem Old Trafford neslo: „Ještě jeden rok, ještě jeden rok, Case.“

„Oboustranně je ta situace celkem jasná. Takový je fotbal, hráči přichází a odchází,“ krčil nicméně rameny Carrick.

Trenér Manchesteru United Michael Carrick a záložník Casemiro po utkání s Brentfordem.

Fanouškům se každopádně nelze divit – Casemiro proti Brentfordu otevřel skóre a vstřelil už svůj devátý ligový gól v této sezoně, čímž nadále posouvá své kariérní maximum, které doteď činilo šest zásahů. A to považte, že mu je čtyřiatřicet a hraje v nejnáročnější soutěži na světě.

„Myslel jsem si, že jsem dobrý hlavičkář a nebezpečný hráč do vápna. Ale pak jsem potkal Casemira, který je ještě na úplně jiné úrovni,“ smál se stoper Harry Maguire, jenž mu u zatím poslední branky asistoval.

„Vstřelil několik důležitých gólů. On, Harry (Maguire) a Bruno (Fernandes) mají skvělý vztah,“ přidal Carrick.

Manchester United zvládl dohrávku s Brentfordem. Rozhodl Šeško s Casemirem

A když už je řeč o Fernandesovi, nemělo by zapadnout, že už si v tomto ročníku Premier League připsal 19 asistencí a atakuje historický rekord celé soutěže. Dosavadním maximem je 20 gólových přihrávek v podání Thierryho Henryho (sezona 2002/2003), které v ročníku 2019/2020 dorovnal Kevin De Bruyne.

Fernandes má ještě čtyři zápasy, takže je klidně může překonat.

„Zasloužil by si ocenění pro hráče sezony. Za svůj vliv na mužstvo a za to, jak mu pomohl – ať už góly nebo asistencemi. Prožívá skvělé měsíce,“ zdůraznil Carrick.

Nejenom zlepšené výkony opor potvrzují vzestup celého Manchesteru United. Vyslouží si trenér Carrick pokračování?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 34 22 7 5 64:26 73
2. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 34 17 10 7 60:46 61
4. LiverpoolLiverpool 34 17 7 10 57:44 58
5. Aston VillaAston Villa 34 17 7 10 47:42 58
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
8. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
9. BrentfordBrentford 34 13 9 12 49:46 48
10. FulhamFulham 34 14 6 14 44:46 48
11. EvertonEverton 34 13 8 13 41:41 47
12. Sunderland AFCSunderland 34 12 10 12 36:45 46
13. Crystal PalaceCrystal Palace 33 11 10 12 36:39 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 34 12 6 16 46:50 42
15. Leeds UnitedLeeds 34 9 13 12 44:51 40
16. NottinghamNottingham 34 10 9 15 41:45 39
17. West HamWest Ham 34 9 9 16 42:58 36
18. TottenhamTottenham 34 8 10 16 43:53 34
19. Burnley FCBurnley 34 4 8 22 34:68 20
20. WolverhamptonWolves 34 3 8 23 24:62 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

United blízko Lize mistrů a Carrick sklízí chválu. Bude trenérem i v příští sezoně?

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

V lednu převzal trápící se mužstvo, během 13 zápasů s ním devětkrát zvítězil a je na dobré cestě ho po dvouleté pauze vrátit do Ligy mistrů. Budoucnost Michaela Carricka na lavičce fotbalistů...

28. dubna 2026  15:18

