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Našli United nového trenéra? Pokud Carrick skončí, nahradí ho prý Pochettino

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  11:02
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Americký trenér Mauricio Pochettino během utkání s Bosnou a Hercegovinou na...

Americký trenér Mauricio Pochettino během utkání s Bosnou a Hercegovinou na mistrovství světa. | foto: AP

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V Anglii už vedl tři kluby - Southampton, Tottenham a Chelsea. Teď by mohl přidat další. Argentinský trenér Mauricio Pochettino, v současnosti kouč americké fotbalového reprezentace, je údajně blízko podpisu smlouvy v trápícím se Manchesteru United.

„United finalizují příchod Mauricia Pochettina, pokud skutečně dojde k odvolání Michaela Carricka. Aktuálně se ladí veškeré detaily smlouvy a neočekávají se žádné problémy,“ píše renomovaný insider David Ornstein.

O Carrickově budoucnosti se bude definitivně rozhodovat v průběhu středy, kdy se nejužší vedení potká na plánované schůzce v Monaku, kde si vyhodnotí dosavadní průběh sezony.

Vzhledem ke krizi, v jaké United jsou, se ale na Ostrovech počítá s jeho koncem.

Proto United už v zákulisí začali jednat se čtyřiapadesátiletým Pochettinem, aby se k týmu mohl připojit co nejdřív. Podle dostupných informací má v kontraktu výstupní klauzuli ve výši deseti milionů eur (necelých 250 milionů korun), což není úplně málo.

„Pochettino však United trénovat chce a ten zájem je oboustranný,“ píše server The Guardian.

Klub z Manchesteru ví, že se musí pokusit něco změnit.

Prožívá nejhorší start do ligové sezony za uplynulých 40 let a aktuálně se po deseti kolech nachází na sestupové osmnácté příčce, přičemž v domácí soutěži nezvítězil od konce srpna.

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Carrick mužstvo převzal začátkem roku coby dočasný kouč a byl úspěšný, takže nepřekvapilo, když dostal dlouhodobou smlouvu. Od startu nového ročníku je to však jedno velké trápení, a navenek navíc probublávají konflikty s hráči a celkově napjatá atmosféra. Před pár týdny ještě Carrick dostal důvěru, ale situaci otočit nezvládl.

Pokud Pochettino skutečně přijde, nečeká ho nic jednoduchého.

Jako hlavní trenér začínal na lavičce Espaňolu, pak vedl Southampton a zatím nejvíc se mu dařilo u Tottenhamu, jenž dotáhl až do finále Ligy mistrů. Tehdy byl spojován s mnoha velkokluby včetně Realu Madrid, rozhodl se ale odejít do PSG, kde nicméně neuspěl tak, jak si vedení slibovalo.

Poté následovalo angažmá v Chelsea, kde skončil po roce, a od září 2024 vede americkou reprezentaci, s níž na letošním domácím mistrovství světa postoupil do osmifinále. Po turnaji prodloužil smlouvu do roku 2030.

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Trenér Američanů Mauricio Pochettino reaguje v utkání s Paraguayí.

Právě proto by za něj United museli zaplatit tolik peněz.

„Ale v tuhle chvíli je úplně jedno, kdo je povede. United se musí od základu změnit. Pokud takhle budou pokračovat, tahle slavná značka bude nadále upadat,“ upozorňuje nicméně reportér televize Sky Sports Kaveh Solhekol.

A fanoušci to také vidí. Proto nedávno po zápase Carricka vytleskali, zatímco hráče vybučeli. Jenže trenér je v United vždy ten první, kdo nastalou krizi odnese.

Jak si případně povede Pochettino?

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