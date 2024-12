Nová výzva? Jsem připravený, naznačil Rashford odchod z Manchesteru United

„Na adresu Manchesteru United ode mě neuslyšíte žádné negativní komentáře. Vím, že situace je špatná, a nebudu ji ještě zhoršovat,“ řekl Rashford podle agentury Reuters, když navštívil svou bývalou školu při vánoční besídce.

Jeho ponurá nálada je pochopitelná.

Vždyť v uplynulých sezonách nepodával konzistentní výkony a přišel i o místo v národním týmu. Letos si připsal jen jeden start a nefiguroval v nominaci na letní Euro v Německu.

Za United ale naskakoval pravidelně, než ho nový trenér Rúben Amorim spolu se spoluhráčem Alejandrem Garnachem vůbec nezařadil na zápasovou soupisku v nedělním derby proti Manchesteru City (2:1).

„Je to zklamání. Ale čím jsem starší, tím líp se dokážu vyrovnat s neúspěchy. Co s tím mám dělat? Buď si sednu a budu nad tím plakat, nebo ze sebe vydám maximum, až budu zase k dispozici,“ reagoval Rashford.

Od doby, kdy Amorim minulý měsíc mužstvo převzal, se Rashford radoval dohromady třikrát. Minulý čtvrtek při výhře 2:1 v Plzni střídal už v 56. minutě a když opouštěl hřiště, fanoušci ho vypískali. Forma, v níž nastřílel 30 gólů ve všech soutěžích v sezoně 2022/23, je v nedohlednu.

Marcus Rashford (Man. United) a Pavel Šulc z Plzně v souboji o balon.

On ale stále věří, že to nejlepší teprve přijde. „Jsem v polovině své kariéry. Neočekávám, že teď bude můj vrchol. V Premier League hraju devět let a to mě hodně naučilo. Vyrostl jsem jako hráč i člověk. Nelituji ničeho a nebudu litovat ani do budoucna. Někdy se stávají špatné věci, někdy zase dobré,“ pokrčil rameny Rashford.

Anglická média se shodují, že v klubu není šťastný. Kouč Amorim ale nevypadá, že by se chtěl útočníka zbavit. „S ním jsme mnohem silnější než bez něj,“ prohlásil na tiskové konferenci před utkáním Ligového poháru s Tottenhamem.

„Jen mu chci pomoct,“ uvedl a naznačil, že ona „nová výzva“ by nemusela bezpodmínečně znamenat odchod.