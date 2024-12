Loučení? United nechtějí o Rashforda přijít, trenér ho potřebuje

„Je to složité. Chápu, že tihle hráči mají kolem sebe spoustu lidí a ti dělají rozhodnutí, která nejsou z hráčovy hlavy. Rozhodli se udělat ten rozhovor, to nebyl jen Marcus,“ uvedl Amorim, který převzal Manchester v listopadu místo odvolaného Erika ten Haga. Z posledních šesti zápasů jeho svěřenci čtyřikrát prohráli.

Amorim prohlásil, že dokáže oddělit kroky Rashfordových rádců a svůj vztah s hráčem. „Teď se snažím o to, aby šel Marcus nahoru. Potřebujeme talentovaného kluka, jako je on. Teď na ten rozhovor zapomenu a uvidím, jak bude vypadat na hřišti,“ řekl portugalský trenér, jehož tým je v tabulce anglické ligy až třináctý.

Rashford strávil na Old Trafford celou dosavadní kariéru. Momentálně má daleko k dřívější formy, díky níž v předminulé sezoně nastřílel 30 gólů. Ohledně hráčovy budoucnosti je podle Amorima na Rashfordovi a vedení klubu, aby vše vyřešili, až na to přijde. Vicemistr Evropy z roku 2021 má v Manchesteru smlouvu do roku 2028.