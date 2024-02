Zázračný chlapec se začíná vyplácet. Probuzený Höjlund překonává rekordy

Není to tak dávno, co dal svůj teprve první ligový gól od letního přestupu do Manchesteru United. O několik týdnů později teď značně uvolněný jedenadvacetiletý dánský útočník Rasmus Höjlund už překonával rekordy. Nejenže v nedělním utkání s Lutonem (2:1) vstřelil nejrychlejší gól svého týmu na hřištích soupeřů, zároveň v Premier League už není mladšího fotbalisty, který by se prosadil šestkrát v řadě.