Mohlo to být klidně 12:4, smál se Solskjaer. Titul? O tom ještě nemluvme

Staří rivalové se v Premier League potkali dlouhých sedmnácti letech.

Historicky má navrch Manchester, který mimo jiné coby bohatší celek často přetahoval Leedsu nejlepší hráče (třeba Erica Cantonu).

Ve vzájemných utkáních nebyla nouze o emoce nebo vyhrocené souboje, zde mimo jiné zranění Roye Keana zažehlo jeho nenávist k Alf-Inge Haalandovi, známý je také úder Robbieho Keana (Leeds) do obličeje Davida Beckhama...

Na nedělní mač se také jen tak nezapomene, byť z jiných důvodů. Mnohem fotbalovějších.



Vždyť jen během prvních tří minut padly dva góly, United nakonec první poločas vyhráli 4:1.

„Neuvěřitelný zápas,“ usmíval se pak domácí trenér Solskjaer. „Jen je škoda, že tu nemohli být diváci. Představte si, že by tohle šílenství sledovalo 75 tisíc lidí, s kterými bychom to mohli oslavit.“

Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru na Old Trafford fandové být nemohli, ale několik osobností se vešlo do úzkého limitu. Báječný výkon Manchesteru si tak mohl vychutnat třeba legendární Sir Alex Ferguson, adepty do reprezentace viděl naživo Gareth Southgate.

Domácí United proti odvážně hrajícímu Leedsu nemuseli útočit do zformované obrany, což jim vyhovovalo.



Využívali spousty prostoru mezi jednotlivými řadami soupeře, při bránění trpělivě čekali na vhodný moment k napadání a v pravý okamžik protivníka s balonem zmáčkli. A z protiútoků si vytvářeli mraky šancí.

„Mohlo to klidně skončit třeba 12:4, víc, míň, zkrátka bláznivé,“ uvedl Solskjaer. „Od začátku to bylo fantastické. Měli jsme plán, jak na ně. Když jsme získali míč, okamžitě jsme vyrazili dopředu,“ pokračoval norský kouč a ocenil specifický přístup Leedsu vedeného Marcelem Bielsou.



„Užil jsem si to. Bylo to šílené, hektické. Bez ohledu na skóre mají určitý přístup nebo styl, ať už 4:0 vedou nebo 0:4 prohrávají,“ podotkl Solskjaer.



V nesmírně otevřeném střetnutí domácí vypálili šestadvacetkrát, z toho čtrnáct pokusů mířilo na bránu. Leeds zaznamenal sedmnáct pokusů, na Davida De Geu však šly jen tři.

„Několikrát během zápasu jsme se mohli dotáhnout, ale chyběla nám efektivita,“ myslí si Bielsa. „V prvním poločase jsme měli podobné šance jako United, ale nedokázali jsme skórovat,“ litoval.



Manchester v Premier League doma vyhrál teprve podruhé, ale i díky bezchybné bilanci na hřištích soupeřů poskočil na třetí příčku neúplné tabulky. Na vedoucí Liverpool se zápasem k dobru ztrácí pět bodů.

Někteří experti už proto vidí United jako právoplatného adepta na titul, byť to není tak dlouho, co jiní kouče Solskjaera „odvolávali“ po vypadnutí ze skupiny Ligy mistrů.

Trenéra tudíž současná pozice výrazně nevzrušuje.

„Je mi jedno, co se říká. Jsme ve třetině sezony, je brzy na to řešit postavení v tabulce,“ řekl Solskjaer. „Budeme nadále dřít, zlepšovat se a o tomhle můžeme začít mluvit třeba v březnu nebo v dubnu.“