Trpím víc než fanoušci, řekl Amorim po prohře v derby. Odvolají ho United?

Autor:
  17:04
V tuhle chvíli to vypadá jako čekání na nevyhnutelné. Trápení fotbalistů Manchesteru United nebere konce a budoucnost trenéra Rúbena Amorima je nejistá. Po prohře v derby se City (0:3) a mizerném rozjezdu sezony možná víc než kdy dřív. Odvolá ho vedení?
Trenér Manchesteru United Rúben Amorim se zamýšlí nad důvody dalšího bídného...

Trenér Manchesteru United Rúben Amorim se zamýšlí nad důvody dalšího bídného výkonu jeho svěřenců. | foto: Reuters

Kouč Manchesteru United Rúben Amorim povzbuzuje své svěřence během derby se...
Nešťastný kouč Manchesteru United Rúben Amorim během derby se City.
Haaland oslavuje svůj gól Manchesteru United.
Dorgu z Manchesteru United (vpravo) stráží míč před Silvou.
7 fotografií

Byla to třetí soutěžní porážka z pěti utkání v této sezoně. Jedinou výhru zatím United zapsali nad nováčkem z Burnley, proti němuž navíc rozhodl až v nastavení z penalty Bruno Fernandes. Ke ztrátám v lize a průběžnému 14. místu si přidejte i ostudné vyřazení z poháru s Grimsby ze čtvrté ligy.

„Chci být pozitivní a podporovat hráče i trenéra, ale je to opravdu složité,“ shrnul pocity všech fanoušků Wayne Rooney, někdejší útočník United. „Nevidíme ani jasné známky pokroku, které by dávaly naději, že se to v budoucnu otočí k lepšímu.“

Přitom City také do zápasu nešlo v ideální formě. Prohrálo dvakrát v řadě a nebylo psychicky v pohodě. Jenže v derby, zvlášť v kontrastu s United, rozhodně nepůsobilo jako celek v krizi. „Náš výkon nebyl dobrý, v klíčových okamžicích nás soupeř přehrál,“ uznal Amorim.

Nešťastný kouč Manchesteru United Rúben Amorim během derby se City.

Kouč Manchesteru United Rúben Amorim povzbuzuje své svěřence během derby se City.

A teď co s tím?

„Vím, jak to ve fotbale funguje. Narativ určují výsledky. Vím, že je to pro fanoušky těžké, a nebudu si tady nic nalhávat. Vidím, jakou sérii teď táhneme. Přijmu jakékoliv rozhodnutí,“ odvětil na otázky ohledně své budoucnosti. „Dokud tady budu, pro klub udělám maximum. Chápu frustraci fanoušků, ale věřte mi, že trpím ještě víc než oni.“

Bilance Rúbena Amorima v United

308 dnů ve funkci trenéra
47 soutěžních zápasů
18 výher
9 remíz
20 porážek

Odvolat trenéra je samozřejmě nejjednodušší a nabízí se to.

Na druhou stranu, United z vlastní zkušenosti ví, že to v posledních letech k ničemu dobrému nevedlo. Trenéři se střídají a výsledky se, až na pár výjimek, nedostavují. Po odchodu legendárního Alexe Fergusona zatím nikdo neuspěl. Zkoušeli to Moyes, po něm třeba Mourinho, Solskjaer či Ten Hag, jehož nahradil právě Amorim.

Problém bude nejspíš jinde...

I proto se někteří fanoušci i experti nadále přimlouvají, aby Amorim zkrátka dostal čas. Jenže jak dlouho ještě?

Liverpool vysvobodila penalta Salaha v závěru, City ve šlágru rozstřílelo United

„Nejdřív se říkalo, že potřebuje své hráče a pořádnou letní přípravu, vedení pak utratilo 200 milionů liber za posily. Pořád hledáme výmluvy, ale kdy uvidíme nějaké zlepšení?“ ptá se i někdejší záložník Roy Keane. „Arne Slot s Liverpoolem v první sezoně vyhrál titul, teď vidíte Thomase Franka, pod nímž se Tottenham okamžitě začal zvedat.“

Jenže United jsou klub, jenž má aktuálně problémy na mnoha úrovních. A ze všech rozhodně nelze vinit Amorima. Když přijde někdo nový, je velká šance, že se nic nezmění.

Avšak i 40letý portugalský kouč má své zjevné nedostatky.

Třeba to, že nadále tvrdohlavě lpí na rozestavení se třemi obránci, které mu fungovalo ve Sportingu, jenže v United si na něj dosud hráči nebyli schopní zvyknout. Ani poté, co klub v létě mohutně posílil a překopal celý útok.

„Pokud United budou hrát se stejnými hráči a v tomhle systému, nic se nezmění,“ píše ve svém komentáři pro BBC novinář Danny Murphy.

Dorgu z Manchesteru United (vpravo) stráží míč před Silvou.

„Je neústupný, ale když se podíváte na výsledky, opravdu mě to znepokojuje,“ přidal Keane. „Určitě na něj teď budou tlačit, jestli svůj přístup nechce přehodnotit. V derby sice měli několik dobrých minut, ale jinak je City přehrálo,“ přitakal Gary Neville, další někdejší hráč United.

„Svou filosofii měnit nehodlám. Mám svůj herní plán a budu se ho držet,“ říká však Amorim a zároveň přesvědčuje: „Hrajeme lépe, než jaké jsou naše výsledky.“

Pokud ale United nezačnou sbírat body, vedení nejspíš bude muset zasáhnout. Odvolání Amorima možná nevyřeší všechny problémy, současně však nemá smysl ho na lavičce držet a jen doufat v zázrak, který vůbec nemusí přijít.

Už v příštím kole navíc na Old Trafford dorazí Chelsea, což je další těžký soupeř. „Když prohrají, budou patnáctí nebo šestnáctí. Než se nadějete, je říjen a United budou stále ve spodku tabulky. Něco se musí změnit. Začínám být z trenéra nervózní a děsím se příštích týdnů,“ pronesl Neville.

Dokážou se United z krize vyhrabat? A bude u toho Amorim?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

5. kolo

Liverpool vs. Everton //www.idnes.cz/sport
20.9. 13:30
  • 1.47
  • 4.70
  • 6.54
Wolverhampton vs. Leeds United FC //www.idnes.cz/sport
20.9. 16:00
  • 2.64
  • 3.16
  • 2.85
West Ham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
20.9. 16:00
  • 2.93
  • 3.37
  • 2.45
Burnley FC vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
20.9. 16:00
  • 3.31
  • 3.38
  • 2.23
Brighton vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
20.9. 16:00
  • 2.25
  • 3.76
  • 2.99
Manchester United FC vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
20.9. 18:30
  • 2.65
  • 3.68
  • 2.40
Fulham vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
20.9. 21:00
  • 2.02
  • 3.40
  • 3.63
Sunderland AFC vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
21.9. 15:00
  • 3.50
  • 3.29
  • 2.10
Bournemouth vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
21.9. 15:00
  • 2.54
  • 3.41
  • 2.64
Arsenal vs. Manchester City FC //www.idnes.cz/sport
21.9. 17:30
  • 1.92
  • 3.63
  • 3.73
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LiverpoolLiverpool 4 4 0 0 9:4 12
2. ArsenalArsenal 4 3 0 1 9:1 9
3. TottenhamTottenham 4 3 0 1 8:1 9
4. BournemouthBournemouth 4 3 0 1 6:5 9
5. ChelseaChelsea 4 2 2 0 9:3 8
6. EvertonEverton 4 2 1 1 5:3 7
6. Sunderland AFCSunderland 4 2 1 1 5:3 7
8. Manchester City FCManchester City 4 2 0 2 8:4 6
9. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 3 0 4:1 6
10. Newcastle UnitedNewcastle 4 1 2 1 3:3 5
11. FulhamFulham 4 1 2 1 3:4 5
12. BrentfordBrentford 4 1 1 2 5:7 4
13. BrightonBrighton 4 1 1 2 4:6 4
14. Manchester United FCManchester Utd. 4 1 1 2 4:7 4
15. NottinghamNottingham 4 1 1 2 4:8 4
16. Leeds United FCLeeds 4 1 1 2 1:6 4
17. Burnley FCBurnley 4 1 0 3 4:7 3
18. West HamWest Ham 4 1 0 3 4:11 3
19. Aston VillaAston Villa 4 0 2 2 0:4 2
20. WolverhamptonWolves 4 0 0 4 2:9 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Trpím víc než fanoušci, řekl Amorim po prohře v derby. Odvolají ho United?

V tuhle chvíli to vypadá jako čekání na nevyhnutelné. Trápení fotbalistů Manchesteru United nebere konce a budoucnost trenéra Rúbena Amorima je nejistá. Po prohře v derby se City (0:3) a mizerném...

15. září 2025  17:04

Favorité týmy z Anglie, Slavia do play off neprojde. Jak vypadá predikce Ligy mistrů?

První test v novém hávu co do atraktivity obstál: průměrně v minulé sezoně fotbalové Ligy mistrů padlo 3,27 gólu na zápas, což je nejvyšší číslo za posledních padesát let. Jen ve finále viděli diváci...

15. září 2025  15:39

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

15. září 2025  14:30

Tekijaški mě nenechal ani hnout, štvalo Vechetu. Na oblíbeného parťáka dál čeká

Pardubické angažmá ani náhodou neodstartovalo podle jeho představ. Hned v 18. minutě pokazil rozehrávku ve středu hřiště a pramenil z ní první gól soupeře. Útočník Filip Vecheta pak musel v Jablonci...

15. září 2025  12:26

Oslava výročí, jak se patří. Hradec sejmul lídra, Sparta v lize poprvé selhala

Když ho v létě vedení nepustilo za snovým angažmá do italského Coma, mohlo ho to zlomit. Místo toho Adam Zadražil, gólman fotbalového Hradce Králové, v neděli prožil možná životní zápas. Vychytat...

15. září 2025

Nefungovaly mi nohy, uznal Fortelný. Pomůže proslov zkušeného Krejčího?

Zaujal geniální gólovou nahrávkou Matěji Pulkrabovi, teplické ligové soužení však ani rekrut z Jablonce Jan Fortelný zastavit nedokázal. „Bylo hodně znát, že jsem vypadl z herního vytížení a dlouho...

15. září 2025  9:58

Snad tu zas půjdu vzhůru. Samek o krizi v Itálii, čekání na gól i novém začátku

Dva roky čekal „sešívaný Ital“ Daniel Samek na další trefu. V sobotu se záložník Artisu Brno dočkal a věří, že se zase rozjede do formy, díky které šel ze Slavie do Lecce.

15. září 2025  9:18

NEJ Z LIGY: Štormanova paráda i výtečný Zadražil. Začnou se Pardubice zvedat?

Po osmi kolech má fotbalová Chance Liga nového lídra. Sparta totiž zaváhala na půdě Hradce Králové, jenž podržel gólman Zadražil, a pustila před sebe Slavii, kterou nerozhodila ani fantastická trefa...

15. září 2025  8:20

Tolik ztrát, tolik špatných rozhodnutí. Kouč Priske o první ligové porážce v sezoně

Ocenil soupeře. „Vítězství chtěli víc než naši kluci,“ řekl trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske. Krátce po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2), která pro jeho tým byla v současném ligovém...

15. září 2025  6:58

Penalty ve Wembley vás udělají slavným. Holý o chytání i ošklivých holkách v Anglii

Premium

Kdyby fotbalový brankář Tomáš Holý hrál basketbal, se svými 206 centimetry by zvedal průměr i ve slavné NBA. Dlouhán, který je ve svém sportu aktuálně nejvyšším profesionálním gólmanem na světě, této...

15. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Červená a kolaps. Karabec se Šulcem poprvé prohráli, PSG zůstává stoprocentní

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize přišli o vedení na hřišti Rennes, prohráli 1:3 a poprvé v sezoně ztratili body. Adam Karabec za Olympique nastoupil v základní sestavě a odehrál 67 minut, Pavel...

14. září 2025  23:49

Bez Yamala? Bez problému. Barcelona nadělila Valencii šestku, Girona remizovala

Fotbalisté Barcelony ve 4. kole španělské ligy doma i bez Lamina Yamala rozstříleli Valencii 6:0. Po dvou gólech vstřelili Fermín López, Raphinha a Robert Lewandowski. Girona přišla po gólu z penalty...

14. září 2025  23:34

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.