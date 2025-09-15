Trpím víc než fanoušci, řekl Amorim po prohře v derby. Odvolají ho United?

Byla to třetí soutěžní porážka z pěti utkání v této sezoně. Jedinou výhru zatím United zapsali nad nováčkem z Burnley, proti němuž navíc rozhodl až v nastavení z penalty Bruno Fernandes. Ke ztrátám v lize a průběžnému 14. místu si přidejte i ostudné vyřazení z poháru s Grimsby ze čtvrté ligy.
„Chci být pozitivní a podporovat hráče i trenéra, ale je to opravdu složité,“ shrnul pocity všech fanoušků Wayne Rooney, někdejší útočník United. „Nevidíme ani jasné známky pokroku, které by dávaly naději, že se to v budoucnu otočí k lepšímu.“
Přitom City také do zápasu nešlo v ideální formě. Prohrálo dvakrát v řadě a nebylo psychicky v pohodě. Jenže v derby, zvlášť v kontrastu s United, rozhodně nepůsobilo jako celek v krizi. „Náš výkon nebyl dobrý, v klíčových okamžicích nás soupeř přehrál,“ uznal Amorim.
A teď co s tím?
„Vím, jak to ve fotbale funguje. Narativ určují výsledky. Vím, že je to pro fanoušky těžké, a nebudu si tady nic nalhávat. Vidím, jakou sérii teď táhneme. Přijmu jakékoliv rozhodnutí,“ odvětil na otázky ohledně své budoucnosti. „Dokud tady budu, pro klub udělám maximum. Chápu frustraci fanoušků, ale věřte mi, že trpím ještě víc než oni.“
Bilance Rúbena Amorima v United
308 dnů ve funkci trenéra
Odvolat trenéra je samozřejmě nejjednodušší a nabízí se to.
Na druhou stranu, United z vlastní zkušenosti ví, že to v posledních letech k ničemu dobrému nevedlo. Trenéři se střídají a výsledky se, až na pár výjimek, nedostavují. Po odchodu legendárního Alexe Fergusona zatím nikdo neuspěl. Zkoušeli to Moyes, po něm třeba Mourinho, Solskjaer či Ten Hag, jehož nahradil právě Amorim.
Problém bude nejspíš jinde...
I proto se někteří fanoušci i experti nadále přimlouvají, aby Amorim zkrátka dostal čas. Jenže jak dlouho ještě?
„Nejdřív se říkalo, že potřebuje své hráče a pořádnou letní přípravu, vedení pak utratilo 200 milionů liber za posily. Pořád hledáme výmluvy, ale kdy uvidíme nějaké zlepšení?“ ptá se i někdejší záložník Roy Keane. „Arne Slot s Liverpoolem v první sezoně vyhrál titul, teď vidíte Thomase Franka, pod nímž se Tottenham okamžitě začal zvedat.“
Jenže United jsou klub, jenž má aktuálně problémy na mnoha úrovních. A ze všech rozhodně nelze vinit Amorima. Když přijde někdo nový, je velká šance, že se nic nezmění.
Avšak i 40letý portugalský kouč má své zjevné nedostatky.
Třeba to, že nadále tvrdohlavě lpí na rozestavení se třemi obránci, které mu fungovalo ve Sportingu, jenže v United si na něj dosud hráči nebyli schopní zvyknout. Ani poté, co klub v létě mohutně posílil a překopal celý útok.
„Pokud United budou hrát se stejnými hráči a v tomhle systému, nic se nezmění,“ píše ve svém komentáři pro BBC novinář Danny Murphy.
„Je neústupný, ale když se podíváte na výsledky, opravdu mě to znepokojuje,“ přidal Keane. „Určitě na něj teď budou tlačit, jestli svůj přístup nechce přehodnotit. V derby sice měli několik dobrých minut, ale jinak je City přehrálo,“ přitakal Gary Neville, další někdejší hráč United.
„Svou filosofii měnit nehodlám. Mám svůj herní plán a budu se ho držet,“ říká však Amorim a zároveň přesvědčuje: „Hrajeme lépe, než jaké jsou naše výsledky.“
Pokud ale United nezačnou sbírat body, vedení nejspíš bude muset zasáhnout. Odvolání Amorima možná nevyřeší všechny problémy, současně však nemá smysl ho na lavičce držet a jen doufat v zázrak, který vůbec nemusí přijít.
Už v příštím kole navíc na Old Trafford dorazí Chelsea, což je další těžký soupeř. „Když prohrají, budou patnáctí nebo šestnáctí. Než se nadějete, je říjen a United budou stále ve spodku tabulky. Něco se musí změnit. Začínám být z trenéra nervózní a děsím se příštích týdnů,“ pronesl Neville.
Dokážou se United z krize vyhrabat? A bude u toho Amorim?