Odmítl trenérovu kritiku, klub jej vyřadil z kádru. Ten Hag chce Sanchovu omluvu

Nizozemský trenér požaduje omluvu, Jadon Sancho po posledním kole anglické Premier League chtěl slyšet v podstatě to samé.

V obsáhlém textu zveřejněném na svém profilu sociální sítě X totiž hájil své výkony v tréninkových jednotkách. Jejich nedostatečnost a Sanchova slabá morálka měla být důvodem, proč jej kouč nejenže nepostavil v zápase proti Arsenalu (1:3), ale vůbec nezařadil do nominace.

„V United musíte dosahovat určité výkonnosti, abyste mohli hrát,“ prohodil Ten Hag po utkání.

Za Sanchova slova teď požaduje podle britských médií omluvu. „Absolvuje osobní tréninkový program mimo první tým dokud nevyřeší své problémy s disciplínou,“ uvedli zástupci United bez bližších podrobností.

Třiadvacetiletý křídelník příspěvek nakonec po deseti dnech smazal.

Stálo v něm: „Nevěřte prosím všemu, co čtete! Nedovolím, aby lidé říkají věci, které jsou zcela nepravdivé. Vedl jsem si v tréninku tento týden velmi dobře. Věřím, že pro tuto skutečnost existují i další důvody, které nebudu rozebírat, dlouho jsem byl obětním beránkem, což není fér.“

🚨 Manchester United are concerned that Jadon Sancho's critical social media post remains and is pinned at the top of his X account. [@GraemeBailey] 🔴⚪️⚫️#MUFC pic.twitter.com/D2NHTvNvrK