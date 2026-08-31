„Opět jsme se stali obětí pravidel,“ smutnil Gary O’Neil, kouč Ipswiche po porážce 2:5 ve druhém kole anglické Premier League.
Maguireovu střelu, kterou zvyšoval na 2:1, totiž ještě tečoval do vlastní brány Jacob Greaves. Což je v tomto případě rozhodující.
Zahrál Harry Maguire rukou, nebo ne? ✋🤔— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) August 30, 2026
Branka Manchesteru United na 2:1 nakonec uznána byla. ✅#MUNIPS pic.twitter.com/nJjqzpANVp
„Nemůžu kritizovat videorozhodčí, protože ti pouze uplatňují pravidla. Jsou dobří, tvrdě trénují, ale nelze popřít, že střelu vyslal právě Maguire. A předtím hrál rukou. Sice to nebyl gól, který by rozhodl o výsledku zápasu, ale kolikrát už se pravidla o ruce měnila?“ přemítal O’Neil.
Maguire si skákající balon v souboji zpracoval tak, že se lehce otřel o jeho skrčenou paži před tělem. Pak udělal několik kroků do vápna a vypálil tvrdě po zemi. Do cesty se míči natočila i noha obránce Greavese, který ho lehounce tečoval do sítě.
Tím pádem Maguire nebyl střelcem, trefa byla uznána jako vlastní.
|
Fernandes hattrickem sestřelil Ipswich, Chelsea uspěla v thrilleru s Brightonem
„Existují tři výjimky, kdy se nechtěná hra rukou neposuzuje,“ nastínil pro BBC pravidlový expert Dale Johnson.
- Zaprvé: když gól nenásleduje ihned poté.
- Zadruhé: když gól vstřelí spoluhráč
- Zatřetí: když chování obránce vyústí ve vlastní gól.
Videorozhodčí Jarred Gillett řekl podle oficiálního záznamu hlavnímu Craigu Pawsonovi: „Jedná se o vlastní gól, takže nechtěnou hru rukou nemůžeme trestat, doporučujeme tedy, aby branka platila.“
„Takové pravidlo chápu, protože je to jasně černo-bílé, jenže pořád se mi úplně nelíbí,“ přemítal Darren Bent, expert stanice Sky Sports a někdejší útočník Ipswiche.
„Maguire přímo ovlivní, co se s míčem, který pak skončí v síti, stane. Pokud se předtím míč dotkne ruky, není snadné to jen tak přijmout,“ chápal fanoušky i hráče hostů, kteří se po gólu velice čílili.
Tak jako tak, podle pravidel platil správně.