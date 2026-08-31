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Opět jsme obětí pravidel, smutnil kouč Ipswiche. Proč gól United platil i po ruce?

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  13:57
Hráči Manchesteru United oslavují výhru nad Ipswichem.

Hráči Manchesteru United oslavují výhru nad Ipswichem. | foto: Reuters

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Občas to bývá mravenčí práce. Odhalit, zda se střelec před dosažením branky náhodou nedotkl rukou balonu. Pokud ano, gól totiž automaticky neplatí. A je v tu chvíli jedno, zda zahrál rukou omylem. Jenže v případě fotbalisty Harryho Maguirea z Manchesteru United bylo všechno v pořádku. Proč?

„Opět jsme se stali obětí pravidel,“ smutnil Gary O’Neil, kouč Ipswiche po porážce 2:5 ve druhém kole anglické Premier League.

Maguireovu střelu, kterou zvyšoval na 2:1, totiž ještě tečoval do vlastní brány Jacob Greaves. Což je v tomto případě rozhodující.

„Nemůžu kritizovat videorozhodčí, protože ti pouze uplatňují pravidla. Jsou dobří, tvrdě trénují, ale nelze popřít, že střelu vyslal právě Maguire. A předtím hrál rukou. Sice to nebyl gól, který by rozhodl o výsledku zápasu, ale kolikrát už se pravidla o ruce měnila?“ přemítal O’Neil.

Maguire si skákající balon v souboji zpracoval tak, že se lehce otřel o jeho skrčenou paži před tělem. Pak udělal několik kroků do vápna a vypálil tvrdě po zemi. Do cesty se míči natočila i noha obránce Greavese, který ho lehounce tečoval do sítě.

Tím pádem Maguire nebyl střelcem, trefa byla uznána jako vlastní.

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„Existují tři výjimky, kdy se nechtěná hra rukou neposuzuje,“ nastínil pro BBC pravidlový expert Dale Johnson.

  • Zaprvé: když gól nenásleduje ihned poté.
  • Zadruhé: když gól vstřelí spoluhráč
  • Zatřetí: když chování obránce vyústí ve vlastní gól.

Videorozhodčí Jarred Gillett řekl podle oficiálního záznamu hlavnímu Craigu Pawsonovi: „Jedná se o vlastní gól, takže nechtěnou hru rukou nemůžeme trestat, doporučujeme tedy, aby branka platila.“

Harry Maguire slaví gól Manchesteru United do sítě Ipswiche.

„Takové pravidlo chápu, protože je to jasně černo-bílé, jenže pořád se mi úplně nelíbí,“ přemítal Darren Bent, expert stanice Sky Sports a někdejší útočník Ipswiche.

„Maguire přímo ovlivní, co se s míčem, který pak skončí v síti, stane. Pokud se předtím míč dotkne ruky, není snadné to jen tak přijmout,“ chápal fanoušky i hráče hostů, kteří se po gólu velice čílili.

Tak jako tak, podle pravidel platil správně.

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2. kolo

Aston Villa vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
31.8. 21:00
  • 6.52
  • 4.62
  • 1.51

3. kolo

Ipswich Town vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.9. 21:00
  • 5.18
  • 4.60
  • 1.58
Newcastle United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.9. 13:30
  • 2.20
  • 3.74
  • 2.92
Manchester City vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.19
  • 7.23
  • 11.50
Brighton vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.84
  • 3.64
  • 4.06
Fulham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.27
  • 3.39
  • 3.02
Brentford vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.60
  • 4.02
  • 5.25
Nottingham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.49
  • 3.31
  • 2.76
Hull City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 4.02
  • 3.72
  • 1.83
Everton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:00
  • 3.02
  • 3.61
  • 2.19
Kompletní los
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2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 2 2 0 0 6:2 6
2. Hull CityHull City 2 2 0 0 3:0 6
3. ChelseaChelsea 2 2 0 0 7:5 6
4. BrentfordBrentford 2 1 1 0 4:1 4
5. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 1 0 4:2 4
6. EvertonEverton 2 1 1 0 3:1 4
7. Leeds UnitedLeeds 2 1 1 0 2:1 4
8. BrightonBrighton 2 1 0 1 7:4 3
9. ArsenalArsenal 1 1 0 0 3:0 3
10. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 5:4 3
11. Sunderland AFCSunderland 2 1 0 1 2:2 3
12. Ipswich TownIpswich 2 1 0 1 4:6 3
13. LiverpoolLiverpool 2 0 2 0 4:4 2
14. BournemouthBournemouth 2 0 1 1 2:3 1
15. NottinghamNottingham 2 0 1 1 2:3 1
16. FulhamFulham 2 0 0 2 2:4 0
17. Aston VillaAston Villa 1 0 0 1 0:4 0
18. Coventry CityCoventry 2 0 0 2 0:4 0
19. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 0 2 1:6 0
20. TottenhamTottenham 2 0 0 2 0:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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