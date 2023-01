Guardiola po vítězství kritizoval fanoušky: Podporujte nás víc, potřebujeme vás

Už se schylovalo k další domácí ztrátě, Manchester prohrával v poločase 0:2 zásluhou pozdních tref Dejana Kulusevskiho a Emersona Roayla.

Domácí byli pomalí, neefektivní a snadno čitelní. Co však platilo ke konci první půle, se začátkem druhé celé změnilo.

Už šest minut po startu se po zaváhání v hostující obraně prosadil Julian Álvarez. Za další dvě minuty úřadoval norský střelec Erling Haaland a chvilkový obrat zařídil alžírský technik Rijád Mahriz.

Ke všem situacím se nešťastně přimotal Ivan Perišič, který nastoupil na pozici levého obránce. I kvůli chybám jej kouč Tottenhamu Antonio Conte záhy vystřídal.

Před koncem zápasu pak Mahriz stihl přidat ještě druhý gól a domácí uklidnil. „V noci budu spát jako miminko,“ začal Guardiola bezprostředně po zápase.

Fotbalisté Manchesteru CIty po vstřelené brance. Vpravo je její autor Rijád Mahriz, gratuluje mu Erling Haaland.

Jenže stoprocentně spokojený nebyl. Jeho Manchester sice stáhl náskok vedoucího Arsenalu na pět bodů, výkon v prvním poločase jej ale nepotěšil.

„Měli jsme štěstí, ale když budeme hrát takhle, poztrácíme body. Chyběla mi vášeň, zápal a touha vyhrát od první minuty. To samé fanoušci, kteří byli prvních 45 minut potichu,“ kritizoval Guardiola.

„Vlastně bučeli, když jsme prohrávali. Možná je to stejné jako s naším týmem a jsme pohodlní, protože jsme získali čtyři tituly za posledních pět let. Po gólu fanoušci začali reagovat, ale o to mi nejde,“ pokračoval.

Fanoušci však nebyli jediným trenérovým terčem.

„Chci zpátky atmosféru, kterou jsem tu zažíval. Chci reakci celého klubu, bohužel jsme si asi zvykli na úspěchy.“

Jeho svěřenci před Tottenhamem v manchesterském derby prohráli s United 1:2 a ve čtvrtfinále Ligového poháru podlehli rovněž venku Southamptonu 0:2.

„Jestli náš plamen vyhasl? Rozhodně. Jinak bychom nedostávali takové góly. Soupeřům jsme je darovali. Štěstí, jaké jsme měli proti Tottenhamu, příště mít nebudeme,“ řekl Guardiola.

První Arsenal má utkání k dobru a náskok pěti bodů. Oba celky se střetnou v polovině února. Do konce soutěže ale zbývá ještě 19 duelů.

„Chci Arsenal porazit, ale když budeme hrát takhle, tak nás zničí. Jsou rozjetí, skoro dvě dekády nevyhráli Premier League. V City je všechno na pohodu, ale soupeři nečekají,“ uzavřel dvaapadesátiletý kouč.