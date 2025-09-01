Nedělní porážka na Brightonu (1:2) byla druhá v řadě a po třech kolech má City pouhé tři body za úvodní výhru 4:0 nad Wolverhamptonem.
Po ní se ještě zdálo, že Pep Guardiola dokázal mužstvo konečně zase nastartovat a City mohou opět usilovat o mistrovský titul. „Neměli bychom je podceňovat,“ znělo z médií.
Jenže záhy přišlo vystřízlivění.
„Už dlouho hrajeme pod naši úroveň. Musíme se zamyslet sami nad sebou, protože jsme do zápasu nevstoupili špatně, jenže pak začneme dělat chyby a prohrajeme,“ hodnotil devětadvacetiletý Rodri, držitel Zlatého míče.
Ten se v základní sestavě v ligovém zápase objevil poprvé od loňského září, kdy se zranil proti Arsenalu. Ale jeho návrat zatím očekávané zlepšení nepřinesl.
„Nejsem Messi. Můj návrat nezpůsobí, že mužstvo začne automaticky zase vyhrávat,“ hájil se. „Fotbal je kolektivní sport. Když jsme v minulosti vítězili, vždycky to bylo jako tým. Ale já se samozřejmě také musím zlepšit, nejsem tak dobrý jako předtím.“
„Odehrál dobrý zápas, je to skvělý kluk,“ zastal se ho Guardiola. „Máme kvalitní kádr, ale udělali jsme v něm několik změn a noví hráči si musí zvyknout na nové prostředí.“
Na zvykání ovšem není čas.
Liga se ještě ani pořádně nerozjela a Manchester City už ztrácí na vedoucí Liverpool šest bodů. „Sezona je ještě dlouhá a uvidíme, co se stane,“ ujišťoval Guardiola.
V klidu ale určitě není. Na lavičce mnohdy působí vyloženě zoufale, protože Manchesteru City jako by v posledních měsících nefungovalo nic. Obrana je nejistá, záloha bezradná.
Snad jen kanonýr Erling Haaland si drží gólový standard a ve svém stém utkání v anglické lize si připsal osmaosmdesátou trefu. Neuvěřitelná bilance, ale on sám zkrátka každý zápas nevyhraje.
City v prvním poločase dominovalo, jenže pak Brighton prostřídal. Najednou věděl, jak na soupeře vyzrát a utkání zvládl otočit. „První inkasovaný gól všechno změnil. Do té doby se mi náš výkon líbil,“ řekl Guardiola. „Nebyl to náš nejlepší zápas, ale měli jsme vyhrát,“ přidal Rodri.
Ale nevyhráli.
„Můžeme proti vám nastupovat každý týden?“ skandovali v žertu domácí fanoušci.
A není divu. Brighton totiž doma porazil City 2:1 podruhé v řadě, v součtu s jarní remízou 2:2 s ním neprohrál už třikrát v řadě. A teprve dvaatřicetiletý kouč Fabian Hürzeler je zatím v zápasech s Pepem Guardiolou neporažený.
Bylo mu teprve 15 let, když Guardiola odkoučoval svůj první zápas na lavičce Barcelony. A teď, o sedmnáct roků později, jeho Brighton prohloubil dost dost možná největší krizi Španělovy trenérské kariéry.
Dokáže City nastartovat?