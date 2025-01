Chystají se v City utrácet? Guardiola teď lituje: Možná jsem měl posílit už v létě

Nevídaná série, během níž klub od začátku listopadu do konce prosince vyhrál jediný ze třinácti zápasů, byla jen logickým důsledkem. Zraněné klíčové hráče neměl kdo nahradit a Guardiola přihlížel nejhorším výsledkům své trenérské kariéry.

To ho koneckonců nejspíš stálo pátý titul v anglické lize v řadě. Společnost Stats Perform mu dává možnost asi dvě desetiny procenta, sám Guardiola je ještě přísnější: „Už jsme bez šance!“

V Premier League je Manchester City šestý se ztrátou dvanácti bodů, v Lize mistrů, jejíž základní část se nově hraje v jedné velké tabulce, dokonce dvaadvacátý, jen tři příčky od konce v soutěži.

Na mašinu, kterou z bleděmodrého týmu v posledních letech složil, dost silný propad. Zvlášť, když jste ještě v říjnu sledovali celek, který z předchozích skoro padesáti soutěžních zápasů prohrál jediný.

„Na kluky jsem spoléhal. Že to zvládnou jako vždycky. Ale tolik zranění, wow, možná to byla chyba,“ citovala emotivního Guardiolu britská BBC.

Teď se tým pomalu zvedá, poslední tři utkání zvládl. V úterý večer ho čeká test na nepříjemném Brentfordu.

A dál?

Vypadá to na pořádné utrácení, které by City ještě mohlo vrátit do hry. Guardiola to nedělá rád, vždyť poslední velký lednový nákup učinil v roce 2018, když bral stopera Aymerica Laporteho z Bilbaa.

Teď ale zřejmě nemá na výběr. A seznam posil je podle zahraničních médií skutečně nabitý.

Nejblíž má být uzbecký stoper Abdukodir Chusanov z Lens za víc než miliardu. Také by si přál bundesligového útočníka Omara Marmúše z Frankfurtu. A jestli si vybavujete přímý kop, ze kterého tam Slavia v listopadovém utkání Evropské ligy inkasovala, vzpomenete si i na něj. Překážkou může být cena, Němci za něj totiž chtějí skoro dvě miliardy.

City koukají i do Brazílie, kde v Palmeiras kope talentovaný devatenáctiletý obránce Vitor Reis.

To všechno na pozadí pravděpodobného odchodu Kylea Walkera a zraněných Johna Stonese a Rúbena Diase, poslední dva úterní zápas s jistotou vynechají.

Slávistický kapitán Jan Bořil (vlevo) v souboje s Omarem Marmúšem z Frankfurtu.

„Před sezonou jsme věděli, že spoustě hráčům je přes třicet. Přestavba byla blízko, krok po kroku jsme se jí chtěli věnovat,“ přemítal Guardiola.

„Ale když tahle parta vyhrála ligu počtvrté v řadě, dostala se do finále poháru a čtvrtfinále Ligy mistrů, prostě jsem nečekal, že nás skolí tolik zranění,“ krčil rameny.

Teď má za úkol dát tým do pořádku. A možná se do toho pořádně obuje už v lednu.