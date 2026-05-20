Říká se, že každá série jednou končí.
Guardiola za předchozích 16 sezon jen čtyřikrát přišel o mistrovský titul: v roce 2012 na úkor Realu Madrid, v roce 2017 už v Anglii se radovala Chelsea a o tři roky později Liverpool, který uspěl i loni. Tentokrát se svým mužstvem nestačil na Arsenal.
„Ale přesto to byla úspěšná sezona, takže jsem spokojený. Bojovali jsme proti věcem, nad nimiž nemáme kontrolu a až do konce se snažili, z čehož mám radost,“ bilancoval pětapadesátiletý Španěl.
V úvodu zmíněná série nemusí být a pravděpodobně nebude tou jedinou, která touto sezonou skončí. Během úterý se totiž objevily spekulace, že Guardiola v létě Manchester City opustí.
„K tomu vám můžu říct jen to, že mám smlouvu ještě na rok a nejdřív si musím promluvit s vedením, jako to děláme po každé sezoně. Takhle jednoduché to je,“ mlžil.
„Z vlastní zkušenosti vím, že když vy novináři takhle něco oznámíte, dopadne to špatně,“ přidal rýpavě.
Podle anglických médií je on i celý klub naštvaný, že informace o chystaném odchodu prosákly na veřejnost ještě před oficiálním oznámením, které nejspíš přijde po nedělním domácím utkání s Aston Villou.
Všichni v klubu si určitě představovali, že City v něm budou na dálku bojovat s Arsenalem o titul a třeba ho i získají.
Ale jejich šance definitivně zhatila remíza 1:1 s rozjetým Bournemouthem, jenž si mimochodem zajistil místenku v pohárové Evropě, a dokonce může pomýšlet i na Ligu mistrů – pokud přeskočí pátý Liverpool, nebo pokud udrží šesté místo a čtvrtá Aston Villa uspěje ve finále Evropské ligy, díky čemuž by Champions League šel i šestý celek anglické nejvyšší soutěže.
„Pep je nejlepší z nejlepších. Vyhrál všechno, ale tenhle zápas pro ně byl náročný. Před třemi dny hráli finále FA Cupu, takže byli určitě unavení,“ hodnotil kouč Bourenmouthu Andoni Iraola, jenž je shodou okolností také na odchodu – v jeho případě je to ovšem oficiální.
„Ještě nevím, kam půjdu. Nikam nespěchám, teď chceme hlavně zakončit sezonu co nejlépe,“ burcoval.
Ale ještě zpátky k City.
Guardiola v letošní sezoně přidal do své sbírky Ligový pohár a FA Cup, což byly jeho devatenáctá a dvacátá trofej v Anglii. Jedenadvacátou mohl být mistrovský titul, ale to nevyšlo, a od léta by už měl klubovou sbírku rozšiřovat Enzo Maresca, jenž naposledy koučoval Chelsea a nejenom účesem je Guardiolovi dost podobný.
„Opravdu vám k tomu nic neřeknu. Nejdřív musím za vedením a pak se budu bavit s hráči i realizačním týmem. Jsem nešťastnější muž na světě díky tomu, že tady můžu být. Tenhle klub je výjimečný,“ doplnil Guardiola.
Pokud se s ním opravdu rozloučí, kam zamíří příště?