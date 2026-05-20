Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Byla to úspěšná sezona, tvrdí Guardiola. Jeho poslední v City? K tomu nic neřeknu

Autor:
  14:25
Dosud se mu nikdy v kariéře nestalo, že by dvakrát po sobě nezískal se svým týmem ligový titul. Po úterku to ale už neplatí. „Dali jsme do toho všechno a musím za nás všechny pogratulovat Arsenalu,“ pravil kouč fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola po remíze 1:1 na Bournemouthu.
Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu. | foto: Reuters

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.
Bernardo Silva (vpravo) zkouší prostřelit blok Adama Smithe.
Erling Haaland burcuje spoluhráče ze City na hřišti Bournemouthu.
Junior Kroupi z Bournemouthu křepčí po brance proti Manchesteru City.
11 fotografií

Říká se, že každá série jednou končí.

Guardiola za předchozích 16 sezon jen čtyřikrát přišel o mistrovský titul: v roce 2012 na úkor Realu Madrid, v roce 2017 už v Anglii se radovala Chelsea a o tři roky později Liverpool, který uspěl i loni. Tentokrát se svým mužstvem nestačil na Arsenal.

„Ale přesto to byla úspěšná sezona, takže jsem spokojený. Bojovali jsme proti věcem, nad nimiž nemáme kontrolu a až do konce se snažili, z čehož mám radost,“ bilancoval pětapadesátiletý Španěl.

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.

V úvodu zmíněná série nemusí být a pravděpodobně nebude tou jedinou, která touto sezonou skončí. Během úterý se totiž objevily spekulace, že Guardiola v létě Manchester City opustí.

„K tomu vám můžu říct jen to, že mám smlouvu ještě na rok a nejdřív si musím promluvit s vedením, jako to děláme po každé sezoně. Takhle jednoduché to je,“ mlžil.

„Z vlastní zkušenosti vím, že když vy novináři takhle něco oznámíte, dopadne to špatně,“ přidal rýpavě.

Podle anglických médií je on i celý klub naštvaný, že informace o chystaném odchodu prosákly na veřejnost ještě před oficiálním oznámením, které nejspíš přijde po nedělním domácím utkání s Aston Villou.

Guardiola chystá změnu, v pětapadesáti je stále na špici. V čem mezi trenéry vyniká?

Všichni v klubu si určitě představovali, že City v něm budou na dálku bojovat s Arsenalem o titul a třeba ho i získají.

Ale jejich šance definitivně zhatila remíza 1:1 s rozjetým Bournemouthem, jenž si mimochodem zajistil místenku v pohárové Evropě, a dokonce může pomýšlet i na Ligu mistrů – pokud přeskočí pátý Liverpool, nebo pokud udrží šesté místo a čtvrtá Aston Villa uspěje ve finále Evropské ligy, díky čemuž by Champions League šel i šestý celek anglické nejvyšší soutěže.

„Pep je nejlepší z nejlepších. Vyhrál všechno, ale tenhle zápas pro ně byl náročný. Před třemi dny hráli finále FA Cupu, takže byli určitě unavení,“ hodnotil kouč Bourenmouthu Andoni Iraola, jenž je shodou okolností také na odchodu – v jeho případě je to ovšem oficiální.

„Ještě nevím, kam půjdu. Nikam nespěchám, teď chceme hlavně zakončit sezonu co nejlépe,“ burcoval.

Guardiola po sezoně skončí v City, píší v Anglii. Náhradníkem bude Maresca

Ale ještě zpátky k City.

Guardiola v letošní sezoně přidal do své sbírky Ligový pohár a FA Cup, což byly jeho devatenáctá a dvacátá trofej v Anglii. Jedenadvacátou mohl být mistrovský titul, ale to nevyšlo, a od léta by už měl klubovou sbírku rozšiřovat Enzo Maresca, jenž naposledy koučoval Chelsea a nejenom účesem je Guardiolovi dost podobný.

„Opravdu vám k tomu nic neřeknu. Nejdřív musím za vedením a pak se budu bavit s hráči i realizačním týmem. Jsem nešťastnější muž na světě díky tomu, že tady můžu být. Tenhle klub je výjimečný,“ doplnil Guardiola.

Pokud se s ním opravdu rozloučí, kam zamíří příště?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

38. kolo

Nottingham vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 3.30
  • 3.89
  • 2.07
Sunderland AFC vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 3.61
  • 3.71
  • 2.01
Manchester City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.44
  • 5.29
  • 6.18
West Ham vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.83
  • 4.07
  • 4.00
Fulham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 2.90
  • 3.78
  • 2.30
Burnley FC vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 2.46
  • 3.61
  • 2.76
Tottenham vs. Everton //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.89
  • 3.87
  • 3.94
Liverpool vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.80
  • 4.24
  • 3.99
Crystal Palace vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 3.97
  • 3.99
  • 1.85
Brighton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 3.49
  • 4.10
  • 1.95
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

37. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 37 25 7 5 69:26 82
2. Manchester CityManchester City 37 23 9 5 76:33 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 37 19 11 7 66:50 68
4. Aston VillaAston Villa 37 18 8 11 54:48 62
5. LiverpoolLiverpool 37 17 8 12 62:52 59
6. BournemouthBournemouth 37 13 17 7 57:53 56
7. BrightonBrighton 37 14 11 12 52:43 53
8. ChelseaChelsea 37 14 10 13 57:50 52
9. BrentfordBrentford 37 14 10 13 54:51 52
10. Sunderland AFCSunderland 37 13 12 12 40:47 51
11. Newcastle UnitedNewcastle 37 14 7 16 53:53 49
12. EvertonEverton 37 13 10 14 47:49 49
13. FulhamFulham 37 14 7 16 45:51 49
14. Leeds UnitedLeeds 37 11 14 12 49:53 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 37 11 12 14 40:49 45
16. NottinghamNottingham 37 11 10 16 47:50 43
17. TottenhamTottenham 37 9 11 17 47:57 38
18. West HamWest Ham 37 9 9 19 43:65 36
19. Burnley FCBurnley 37 4 9 24 37:74 21
20. WolverhamptonWolves 37 3 10 24 26:67 19

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...

Když se „potili“ na disciplinární komisi, čelné představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Ani Ústí nemá licenci na 2. ligu. Kubáň: Administrativní problém kvůli stadionu

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26

Byla to úspěšná sezona, tvrdí Guardiola. Jeho poslední v City? K tomu nic neřeknu

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.

Dosud se mu nikdy v kariéře nestalo, že by dvakrát po sobě nezískal se svým týmem ligový titul. Po úterku to ale už neplatí. „Dali jsme do toho všechno a musím za nás všechny pogratulovat Arsenalu,“...

20. května 2026  14:25

Davy před stadionem, plné hospody i pes v dresu. Jak fanoušci Arsenalu slavili titul

Fanoušci Arsenalu oslavují titul.

Dočkali se po dlouhých dvaadvaceti letech, o to víc si fanoušci chtěli mistrovskou euforii vychutnat. V ulicích Londýna, v hospodách a zejména před stadionem fotbalového Arsenalu. Podívejte se na...

20. května 2026  13:01

Bouzková postoupila ve Štrasburku do čtvrtfinále, Olijnykovová zápas skrečovala

Marie Bouzková ve třetím kole Roland Garros

Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová duel za stavu 3:1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička se v dalším kole utká s Američankou...

20. května 2026  12:06

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

20. května 2026

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17,  aktualizováno  20. 5. 11:24

Rekordman Emery usiluje o pátý triumf v Evropské lize. S Aston Villou vyzve Freiburg

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před dvanácti lety to byla senzace, když tehdy dvaačtyřicetiletý Unai Emery dovedl fotbalisty Sevilly k triumfu v Evropské lize. A další rok znovu, a pak hned ještě jednou. Ve středu večer v...

20. května 2026  10:30

Vlakem za historickým úspěchem. Karviná ve fotbalovém finále, to tu ještě nebylo

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Jablonec byl úplně první soupeř fotbalistů MFK Karviná při jejich historickém postupu mezi elitu v roce 2016. Tehdy na jeho hřišti podlehli 3:5, byť vedli 3:1. Ve středu oba týmy čeká nejdůležitější...

20. května 2026  9:20

O Marcolina stojí velcí hráči. A Vaclík? Jen spekulace, tvrdí ústecký Dobiáš

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Ústí slaví výhru,...

Chystá se rekordní ústecký přestup. Ne jen v řádu jednotek milionů korun. O objev Alana do Marcolina, útočníka z Gabonu, se nejspíš uchází i nejlepší české kluby. A další bombu by mohl druholigový...

20. května 2026  8:34

Guardiola chystá změnu, v pětapadesáti je stále na špici. V čem mezi trenéry vyniká?

Trenér Pep Guardiola z Manchesteru City slaví gól proti Wolverhamptonu.

Oficiálně ještě neřekl nic. Ani on, ani klub. Ale anglická média už mají jasno: v neděli skončí jeden dlouhý fotbalový příběh. Spojení Pepa Guardioly, nejúspěšnějšího trenéra současnosti, a...

20. května 2026  8:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

20. května 2026

Dlouhé čekání skončilo! Arsenal po 22 letech slaví titul, rozhodla remíza City

Fanoušci Arsenalu se scházejí před stadionem, aby oslavili titul svého týmu.

Roky nekonečného doufání a strádání jsou pryč. Fotbalisté a fanoušci Arsenalu se po 22 letech dočkali titulu v anglické Premier League. V předposledním 37. kole o tom rozhodla remíza Manchesteru City...

19. května 2026  23:29,  aktualizováno  23:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.