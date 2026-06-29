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Nástupce legendy už podepsal v Manchesteru. Guardiolu nahradil Maresca

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  15:50aktualizováno  15:59
Španělský trenér fotbalistů Chelsea Enzo Maresca.

Španělský trenér fotbalistů Chelsea Enzo Maresca. | foto: Reuters

Trenér Chelsea Enzo Maresca během utkání s Evertonem.
Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.
Kouč fotbalistů Chelsea Enzo Maresca.
Trenéři Enzo Maresca z Chelsea (vlevo) a Rúben Amorim z Manchesteru United před...
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Španělského trenéra Pepa Guardiolu nahradí u fotbalistů Manchesteru City italský kouč Enzo Maresca, který předtím vedl Chelsea. Podepsal smlouvu na tři roky. Anglický klub to uvedl na svém webu. Maresca už v City dříve působil v akademii a také jako Guardiolův asistent u prvního týmu.

Maresca do Manchesteru přišel před začátkem sezony 2020/21, kterou strávil jako hlavní trenér mládežnického týmu do 23 let. Rok poté si poprvé vyzkoušel stejnou roli v dospělém fotbale na lavičce Parmy, kde však vydržel jen šest měsíců a následoval návrat do Anglie.

V sezoně 2022/23, ve které City ovládli Ligu mistrů, byl Guardiolovým asistentem. V Anglii zůstal jako kouč Leicesteru a posléze Chelsea.

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„Manchester City je klub, který výborně znám. Trénovat tento tým je pro mě skvělá příležitost,“ řekl Maresca. Klub je podle něj neuvěřitelně dobře řízený.

„Pro trenéra je to vysněná situace. Poskytuje mi to konzistenci, kterou potřebuji, abych mohl odvádět dobrou práci. Bude to moje třetí působení tady. Znám klub, znám jeho požadavky a očekávání,“ dodal kouč.

Vedení si Marescu vybralo podle stylu fotbalu, který Ital preferuje. „Enzo přináší osobnost, vášeň a inteligenci, které zcela ladí s našimi potřebami,“ uvedl šéf City Chaldún Al Mubarak. „Jeho návrat do Manchesteru City je vítaným a přirozeným dalším krokem jak pro něj, tak pro klub,“ dodal.

Trenér Chelsea Enzo Maresca během utkání s Evertonem.

Jmenování podle BBC zdržela jednání mezi Chelsea a City o kompenzačním balíčku pro Marescu. Ital opustil londýnský klub v lednu po období s jediným vítězstvím v sedmi zápasech Premier League. Tehdejší prohlášení Chelsea naznačovalo, že šlo o vzájemnou dohodu. Maresca však nyní potvrdil, že na Stamford Bridge rezignoval, což mu to otevřelo cestu k přesunu do City.

Loni v květnu vyhrál Maresca s Chelsea Konferenční ligu a v létě ji pak dovedl k triumfu na rozšířeném mistrovství světa klubů ve Spojených státech. Ve finále jeho tým porazil 3:0 vítěze Ligy mistrů Paris Saint-Germain.

„Enzo byl v našich úvahách nejvýraznějším kandidátem. Známe jeho osobnost a jeho vizi toho, jak by se měl hrát fotbal. Je to muž s integritou, charismatem a vášní,“ řekl generální ředitel Ferran Soriano.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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