Kevin je zpátky! A s ním i City? Jak zoufale potřebný muž rozzářil Guardiolu

Byl to dost jasný vzkaz všem, kteří ještě před vloženým kolem zpochybňovali vztahy obou klubových ikon.

„Blázníte?“ reagoval před zápasem kouč Guardiola, když se ho novináři ptali na údajnou hádku s belgickým šikulou. Když se pak ve středu večer objevil v základní sestavě poprvé od poloviny září a opět hrál s takovou chutí, na jakou jsou fanoušci v jeho provedení zvyklí, všechny spekulace byly ty tam.

Rozložený tým jste na hřišti rozhodně neviděli. A třiatřicetiletý Belgičan, který po zranění v posledních týdnech jen dostřídával, hrál od začátku hlavní roli.

Už v osmé minutě si naběhl na zadní tyč, kde zůstal úplně sám. Vymrštil se do hlavičky, aby jí dal pořádnou razanci. Ale do brány nemířil, na druhé straně vybídl sprintujícího Bernarda Silvu, který do odkryté sítě doklepl.

Po půlhodině si pak naběhl do volného prostoru ve vápně, převzal směrem k bráně přihrávku od krajana Jeremyho Dokua a nechytatelně zavěsil do levého růžku.

„Mám z něj velkou radost,“ neskrýval nadšení Guardiola na pozápasové tiskové konferenci. „Jeho návrat mě hodně těší. Tvrdě bojoval a dřel a teď je zpátky i se svou fyzičkou. Vždyť zvládl skvělých pětasedmdesát minut!“

A skutečně je co obdivovat. V této sezoně byl de Bruyne v základní sestavě City teprve pošesté, z toho popáté v Premier League. V minulém ročníku naskočil jen do šestadvaceti zápasů. A kluby jako Manchester City jich za sezonu hrají klidně kolem šedesáti.

„Chyběl kvůli řadě zranění, proto mám ještě větší radost,“ dodal Guardiola.

Britská BBC pak pomocí Opta dat vyčíslila, jak důležitý blonďák s vlasy chycenými úzkou černou čelenkou pro tým vlastně je.

Tak tedy: v lize pět startů v základu, pět vítězství. Bez něj přitom z devíti pokusů jen tři. Když naskočí, tým okolo něj průměrně vstřelí víc než dvakrát tolik gólů a třikrát méně jich dostává.

Kevin de Bruyne z Manchesteru City děkuje divákům v utkání s Nottinghamem.

Když se pak ohlédneme ještě dál, City s ním v základu neprohráli už jedenatřicet ligových zápasů v řadě.

„Zaslouží si jen to nejlepší, protože je to skvělý člověk. A od té doby, co přišel, je pro klub nesmírně důležitý,“ smekl Guardiola.

Návrat jednoho z nejdůležitějších mužů neuspěchal. Nechtěl riskovat, že by se znovu zranil. I proto ještě pět zápasů vyčkával, nechával ho hrát maximálně kolem dvaceti minut.

„Zodpovědně se mezitím připravoval. Už těch deset, které dostal o víkendu na Liverpoolu (0:2), vypadalo velmi dobře.“

De Bruyne může být jedním z nejdůležitějších dílků, které nakonec mohou otočit nedávné výsledky. Bez něj a Rodriho, vítěze Zlatého míče, který bude chybět ještě minimálně několik měsíců, byla záloha poloviční.

Teď City čeká venkovní víkendový zápas na Crystal Palace, potom poslední letošní boj v Lize mistrů s Juventusem před lednovými dohrávkami základní fáze. V ní je mistr posledních čtyř ročníků Premier League na sedmnáctém místě, přímo do osmifinále ale postupuje jen osm klubů, dalších šestnáct čeká ještě jedno kolo navíc.

„Zoufale potřebuju Kevina v nejlepší formě,“ opakoval Guardiola ještě před středečním představením.

Teď už je jasné proč.