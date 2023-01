Šest asistencí za tři miliardy. Grealishovi se nedaří, proti Chelsea ale rozhodl

Přišel po vydařeném mistrovství Evropy v létě 2021, od té doby to byla proti Chelsea jeho teprve šestá ligová asistence.

Do hry naskočil po hodině společně s alžírským kolegou Rijádem Mahrizem. A za tři minuty zápas rozhodli: Grealish přihrával, Mahriz zakončoval.

„Po přestávce jsme dominovali, měli více šancí a jakmile se nám podařilo dát gól, cítili jsme, že máme zápas pod kontrolou,“ řekl Grealish.

Anglický záložník poslal balon před bránu, jenže centr nesměřoval na vytáhlého norského forvarda Erlinga Haalanda, ale po zemi na zadní tyč, kde číhal Mahriz. Ten v souboji přetlačil Cucurellu. Tak se zrodil vítězný gól.

Ani jeden ze dvou mužů, kteří na konci vymodlené akce stáli, však v posledních měsících nepředvádí své nejlepší výkony.

Zatímco Mahriz po přestupu před čtyřmi a půl lety z Leicesteru exceloval, a dvakrát dokonce dosáhl na metu deseti ligových tref, Grealishův osud je o trochu smutnější.

Čtyři ligové branky za rok a půl. K tomu šest asistencí. Příslib a obrovský talent, jak o něm hovořilo vedení klubu, se zatím nepředvedl.

„Ideálně k nám zapadne. Náš i jeho styl jsou v dokonalém souladu. Těším se, až ho budu v následujících letech sledovat,“ řekl tenkrát sportovní ředitel City Txiki Begiristain.

Krásná slova se však rozplynula. „Upřímně, když jsem sem přišel, bylo to pro mě o dost těžší, než jsem čekal,“ řekl Grealish po posledním ligovém utkání televizi Sky Sports.

„Přišel jsem do City, zatímco jsem předtím strávil v Aston Ville celý svůj život a nikdy se nemusel měnit. Byl jsem tam na to zvyklý. Nepřipouštěl jsem si, jak těžké může být se přizpůsobit jinému prostředí, týmu a trenérovi,“ poznamenal záložník.

Snad může být akce z Chelsea novým začátkem.

„Můj bývalý trenér Dean Smith by mi řekl: Běž a udeř do nejslabšího místa obrany. Ať už to bylo vpravo, uprostřed, anebo kdybych snad chtěl objímat postranní čáru, bylo by to jedno. Měl jsem spoustu prostoru a za sebou vždy nabíhajícího krajního obránce,“ vzpomínal.

Záložník Manchesteru City Jack Grealish v utkání Premier League proti Chelsea.

Během osmi sezon v Aston Ville dal 32 branek a nasbíral 43 asistencí v 213 soutěžních zápasech. A to jsou vzpomínky, které se vám jednoduše vrací.

„V hlavě jsem si říkal, že jdu do týmu na špičce ligy, a tak budu mít spoustu asistencí a gólů, jenže to se bohužel nestalo. Hodně týmů proti nám zalézá, což se nám v Aston Ville nestávalo,“ přiznává sedmadvacetiletý záložník.

Jeho kreativní roli zatím přebírají jiní. Jeho konkurent Phil Foden vstřelil sedm branek a přidal tři asistence.

Ukázat se opět může Grealish už v neděli, kdy se v repríze čtvrtečního ligového zápasu utká City s Chelsea v Anglickém poháru.