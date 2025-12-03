Tohle mi hráči nesmí dělat, přišel jsem o vlasy, žertoval Guardiola po přestřelce

Když mu novináři otázku opětovali, zavtipkoval: „Já? Ach můj bože. Přišel jsem o všechny vlasy,“ pronesl pobaveně, zatímco si pohladil holou hlavu.
Ale možná by mu do smíchu nebylo, kdyby v osmé nastavené minutě stoper Gvardiol po střele z úhlu od střídajícího Kinga nevykopl míč z brankové čáry.
I tak je ale obdivuhodné, jak se domácí zvládli do zápasu vrátit.
Ve 44. minutě prohrávali 0:3, když se postupně trefili Haaland, Reijnders a Foden. Pro norského kanonýra to byl mimochodem stý gól v Premier League, potřeboval na ně pouhých 111 zápasů. O 13 méně než předchozí rekordman Alan Shearer.
„Jsem na to hrdý a jsem šťastný. Zvládnout to tak rychle je úžasné. Už jsem to ale řekl mnohokrát – jako útočník City musíte střílet hodně gólů. To je má práce a o to se snažím. A nejsem v tom špatný,“ usmíval se muž, jenž nedávno dovedl svou zemi na mistrovství světa poprvé od roku 1998.
„Pokud bude pokračovat v tomhle tempu, klidně z něj může být nejlepší hráč, co kdy v Premier League hrál. Mám z něj obrovskou radost,“ blahopřál mu spoluhráč Silva.
A svou bilanci mohl Haaland ještě vylepšit, v obou poločasech ještě trefil jen tyč. „Měl jsem pár dalších šancí, měl jsem mít hattrick. Musím ještě potrénovat,“ smál se pak.
Fulham v nastavení první půle snížil, ale hned po změně stran se opět prosadil Foden a pak Berge tečoval do vlastní brány Dokuovo zakončení. 1:5.
Jen o tři minuty později se prosadil Iwobi a další dvě branky pak přidal Chukwueze, jenž ve Fulhamu hostuje z AC Milán. Když snížil na 4:5, běžela 78. minuta a všichni na stadionu Craven Cottage nevěřili svým očím.
„Byl to blázinec, devět gólů na zápas už je moc. Ale snad si to aspoň diváci užili,“ hodnotil pak Haaland.
„Už jsem starý a hráči ke mně vůbec nemají úctu, tohle by mi neměli dělat,“ nepřecházela Guardiolu dobrá nálada. „Samozřejmě že jsem měl o výsledek strach, ale do budoucna nám to jenom pomůže.“
City nakonec i díky Gvardiolově zákroku udrželo vedení a Fulham se stal teprve šestým týmem v novodobé historii anglické ligy, jenž v zápase vstřelil poslední tři góly a stejně prohrál. Naposledy se to stalo v listopadu 2020 Aston Ville, která doma se Southamptonem snižovala z 0:4 na konečných 3:4.
Guardiolovi svěřenci jsou aktuálně druzí v tabulce a na vedoucí Arsenal ztrácí dva body. Ten má však zápas k dobru, nastoupí k němu už ve středu večer proti Brentfordu.