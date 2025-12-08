Jenže u toho nezůstalo.
Když v sobotu na půdě Leedsu (3:3) zůstal potřetí v řadě na lavičce a podruhé vůbec nenaskočil do průběhu zápasu, něco se v něm zlomilo a krátce po závěrečném hvizdu překvapil velmi otevřenou a kritickou zpovědí.
„Nevím, co k tomu říct. Je to vtipné a nemůžu tomu uvěřit,“ reagoval na otázku, proč do hry nezasáhl.
„Třikrát za sebou být na lavičce, to se mi stalo poprvé v kariéře. Pro klub jsem toho udělal opravdu hodně, zvlášť v minulé sezoně. A teď sedím na lavičce a nevím proč. Připadám si, jako by mě hodili přes palubu. Je jasné, že chtějí celou tuhle krizi hodit na mě. V létě mi toho hodně slíbili a teď to rozhodně nedodržují,“ pokračoval.
V uplynulé sezoně patřil Salah k nejlepším hráčům na světě a nikdo nechápal, proč Liverpoolu tak dlouho trvá, než s ním prodlouží smlouvu. Nový kontrakt dostal na dva roky, jenže v aktuální sezoně zatím nepředvádí optimální výkony.
„Nikdo nemá jisté místo v základu a trenér se prostě takhle rozhodl,“ vyjádřil se kapitán Van Dijk. „Všichni chceme pro klub to nejlepší a já ho potřebuju jako dalšího lídra na hřišti. Věřím, že se to vyřeší. Je zklamaný, ale to je normální.“
V úvodu sezony hrál ještě Salah pravidelně v základu, ale postupně jeho minutáž začal kouč Slot snižovat ve snaze vyřešit herní krizi Liverpoolu, který po zisku mistrovského titulu zažívá nevídaný a nečekaný propad – a právě Slotova pozice je také v ohrožení.
„Nebyl spokojený, ale vzal to jako profesionál,“ říkal sedmačtyřicetiletý Nizozemec po nedávné výhře na West Hamu (2:0), v níž nechal Salaha na lavičce.
Když se to opakovalo ještě dvakrát po sobě, Salah už vypěnil.
„Několikrát jsem v minulosti říkal, že mám s trenérem skvělý vztah a najednou ten vztah neexistuje. Nevím proč, ale přijde mi, že mě někdo v klubu nechce,“ krčil rameny v sobotu večer. „Já budu Liverpool vždycky podporovat a platí to i mé rodině. V pátek jsem jim říkal, ať přijdou na domácí zápas s Brightonem (hraje 13. prosince, pozn. red.), ale že jim nemůžu zaručit, že nastoupím. Minimálně se rozloučím s fanoušky a pak pojedu na Africký pohár národů. Co se stane až odjedu, to nevím.“
Pochopitelně se už začalo spekulovat o jeho lednovém odchodu. Pokud k němu dojde, velmi pravděpodobnou destinací je Saúdská Arábie, kde ho chtěli už v létě 2023, ale Liverpool tehdy astronomickou nabídku odmítl.
Jak to dopadne tentokrát? Následující dny a týdny napoví.
Salahův rozhovor každopádně vzbudil velký ohlas.
A rozdělil fotbalovou veřejnost na dva tábory. Jedna stojí za ním a tvrdí, že se k němu Slot nechová fér, protože jiní hráči bez formy hrají prakticky pořád.
„Je to pro mě nepřijatelné. Nevím, proč se to děje zrovna mně, nechápu to. Myslím, že kdyby to byl kdokoliv jiný, klub by se za něj postavil. Chtějí se mě zbavit, ale nemyslím si, že já jsem ten problém. Chci jenom, aby mě tady respektovali. Mrzí mě, že se celý tým trápí, ale jenom já se musím takhle veřejně bránit,“ přiživil podobné názory samotný Salah.
Ti druzí nicméně oponují, že se zbytečně staví do role jakéhosi mučedníka a ještě zvyšuje už takhle napjatou situaci v týmu.
„Měl by odjet na africký šampionát a nechat celou situaci trochu vychladnout. Tímhle si akorát ničí svůj odkaz v klubu a byla by škoda to všechno zahodit. Tohle se mu úplně nepovedlo a Liverpool to musí nějak vyřešit,“ hodnotil třeba někdejší útočník Wayne Rooney.
„Má právo být naštvaný a frustrovaný, ale nemá s tím takhle chodit ven. Takhle způsobí problémy celému týmu i trenérovi a působí, že se všechno točí okolo něj. Tohle prostě udělat nemůžete,“ přidal bývalý záložník Liverpoolu Danny Murphy.
A co na to klub?
Oficiálně se k celé situaci nevyjádřil, ale podle různých zdrojů stojí v této kauze za trenérem Slotem a podporuje ho i navzdory sérii nevydařených výsledků. Podle serveru The Athletic tenhle Salahův výstup dokonce některé členy vedení vůbec nepřekvapil.
Koneckonců když před rokem dlouho nedostával nabídku na prodloužení smlouvy, také si postěžoval před novináři. A ne jednou.
Nastalá situace je ale o poznání napjatější.
A je tím posledním, co trápící se Liverpool potřebuje.