Když má opora špatný den. Alisson udělal obrovské chyby, neskrýval Klopp

Brazilský gólman zažil v neděli „den blbec“, zavinil góly, které hostům pomohly k vedení 2:1 a 3:1. Navíc v rozmezí pouhých tří minut...



Alisson nejprve po malé domů od Fabinha hledal spoluhráče na levé straně hřiště, avšak namazal přímo na kopačku hostujícímu Philu Fodenovi. Ten dovedl míč do šestnáctky, přihrál Ilkayi Gündoganovi a Citizens vedli.

Ve druhém případě odevzdal ve vlastním vápně při pokusu o kombinaci balon Bernardu Silvovi, jenž si vzápětí elegantním obloučkem připsal asistenci na snadné trefě Raheema Sterlinga.

„Alissona to samozřejmě velmi mrzí, je nesmírně zklamaný,“ líčil Klopp v pozápasovém rozhovoru pro televizi Sky. „Neurčujete si, kdy uděláte chybu. Jediné, co můžete udělat, je poučit se z ní.“



„V první půli hrál navíc fantasticky, po změně stran už se mu tolik nedařilo. Každému z nás se něco takového přihodilo, dostane se z toho,“ uvedl liverpoolský trenér. „Taky jsem mu řekl: Máme tribuny, klidně to tam občas kopni,“ pousmál se.

Klopp moc dobře ví, že se na Alissona obvykle může spolehnout. Když v létě 2018 přicházel z Říma, byl nejdražším brankářem dějin, než mu tento primát o chvilku později sebral Kepa Arrizabalaga (dnes Chelsea).



Liverpoolu se investice vyplatila, vousatý Brazilec se okamžitě stal oporou, v první sezoně vychytal nejvíc čistých kont v Premier League, sehrál zásadní roli ve vítězství v Lize mistrů a o rok později také při ukončování třicetiletého čekání na anglický titul.

Zkrátka: Alissonův příchod byl pro klub podobně klíčový jako akvizice stopera Virgila van Dijka, která Liverpool katapultovala mezi nejlepší mužstva světa.

„Liverpool by nebyl, kde je, nebýt Alissona. Byl to ojedinělý výpadek, pořád je nejlepší gólman planety,“ zastal se ho Gary Neville, expert Sky Sports a bývalý kapitán rivalů z Manchesteru.



Jeho někdejší spoluhráč Roy Keane pro poslední šampiony anglické ligy konejšivá slova neměl, naopak si, jak je jeho zvykem, bez vytáček rýpl.

„Vypadá to, že se titulem nechali unést a uvěřili humbuku kolem sebe, že budou ostatní týmy porážet. Beru to tak, že když vyhrajete titul, další výzvou je, jestli to dokážete znovu,“ podotkl Keane a odmítl názor, že Liverpoolu nepomáhají neustálá zranění opor v čele se zmiňovaným Van Dijkem.



Roy Keane

„Copak to není součástí hry? Pokud by všechny týmy měly neustále zdravé hráče, bylo by to fantastické,“ prohlásil.



Liverpoolská realita je krušná, nepříjemná. Kloppův tým ztrácí na vedoucí Manchester City ze čtvrté příčky už deset bodů, celkově má o 27 bodů méně než touto dobou v minulém mistrovském ročníku. Takový pokles nezažil žádný jiný anglický šampion.

Podle Keana se navíc Klopp stále častěji vymlouvá.

„Řekl, že Alisson měl možná promrzlé nohy. To je novinka. Výmluva za výmluvou,“ uvedl Keane.

„Předtím zase prohlásil, že hráči City měli volno, protože jejich poslední zápas byl odložen. Myslím, že měli dva dny volna. Takhle to jde dál a dál. Mohli byste říct, že prohra s City je jednorázová záležitost, že je to divná sezona, kterou ovlivňuje koronavirus, ale tak něco dělejte. Hrajte jako šampioni, jste Liverpool. Pokud budete podávat takové výkony, potrvá dalších třicet let, než vyhrajete titul. Věřte mi,“ dodal.