Trefil se při výhře 2:1 nad Wolverhamptonem a jeho gól ze 42. minuty byl nakonec vítězný.
Od útočníka Ekitikého dostal přihrávku za obranu, převzal si balon v běhu a šajtlí ho i navzdory brankářově teči poslal do sítě.
Na jeho první trefu v liverpoolském dresu měl mimochodem nejlepší výhled český obránce Ladislav Krejčí, jenž se ještě skluzem pokoušel Wirtze zastavit. Marně.
Florian Wirtz se konečně dočkal prvního gólu v dresu Liverpoolu! 💥⚽#LIVWOL – 2:0 pic.twitter.com/dlAI1D4ywX— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) December 27, 2025
Dvaadvacetiletý německý záložník se tak konečně dočkal – po 17 zápasech v anglické lize a celkem třiadvaceti napříč všemi soutěžemi.
„Bylo krásné si to užít přímo na hřišti, zatímco fanoušci jásali na tribunách. Byl jsem v tu chvíli nesmírně šťastný. A pořád jsem,“ rozplýval se v pozápasovém rozhovoru. Poznali jste, jak moc se mu ulevilo.
Liverpool za něj poslal Bayeru Leverkusen 125 milionů eur (zhruba tři miliardy korun) a na chvíli z něj dokonce udělal historicky nejdražší posilu v rámci anglické ligy, než ho v závěru přestupového období překonal Alexander Isak, další z letních akvizic Liverpoolu.
Jenže v úvodu sezony se Liverpool trápil a Wirtz nebyl jediný, komu se nedařilo.
Konkrétně on však na rozdíl od jiných posil hrál pravidelně a nebojoval se zraněními. I proto čelil dost možná největší kritice ze všech. Trvalo mu, než se sehrál s novými spoluhráči, našel své místo v týmu a hlavně než si zvykl na důraznou anglickou ligu.
„Byl jsem si jistý, že se jednou musím prosadit, ale samozřejmě jsem chtěl dávat góly a sbírat asistence mnohem dříve,“ uznal po sobotním utkání.
„Určitě se mu ulevilo, poznali jste to z jeho reakce a také z reakce jeho spoluhráčů, všichni za něj měli radost,“ usmíval se trenér Arne Slot. „Ve fotbale vás hodnotí podle gólů a asistencí, ale to není všechno. Odehrál v našem dresu spoustu dobrých zápasů a pořád se zlepšuje, takže mě nepřekvapuje, že se konečně dočkal i gólu.“
A stejně jako se postupně zvedá Wirtz, začíná se zvedat celý Liverpool.
|
Aston Villa prodloužila sérii výher, Arsenal uhájil vedení před City. Slaví i Liverpool
Obhájce titulu sice do nového ročníku vstoupil pěti výhrami, pak se ale začal trápit a sbíral až nezvykle moc porážek, což vyvrcholilo domácím výpraskem 1:4 od PSV v Lize mistrů na konci listopadu. Od té doby však Liverpool ani jednou neprohrál a v domácí soutěži se vyšplhal na čtvrtou příčku.
„Takhle si to představujeme, chceme být v tabulce vysoko. Rozjezd sezony nebyl snadný, ale postupně se zlepšujeme. A zkusíme vyhrát každý zápas,“ burcoval Wirtz.
Právě on k tomu musí přispět.
V Leverkusenu byl klíčovým mužem, který tvořil hru i střílel góly. V Liverpoolu si od něj přesně tohle slibují. Koneckonců proto za něj poslali do Německa takový balík. Teď doufají, že gól proti Wolverhamptonu ho definitivně nastartoval.
„Jsem si jistý, že u jednoho gólu nezůstane a vstřelí v tomhle dresu ještě hodně branek,“ uzavřel Slot.