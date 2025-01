Koupí nejbohatší muž světa Liverpool? Muskův otec mlží: Nechci zvednout cenu

„Nebudu to komentovat, ještě by zvýšili cenu,“ řekl v rozhovoru pro Times Radio, načež dodal: „Ano, chtěl by ho koupit, ale to neznamená, že se tak stane. Samozřejmě by chtěl, ale kdo taky ne?“

Informace se objevily krátce před středečním semifinále Ligového poháru s Tottenhamem (0:1). A minimálně v českém prostředí poněkud zapadly díky snovému debutu gólmana Antonína Kinského.

Liverpool je od roku 2010 jedním z klubů, který patří pod konglomerát Fenway Sports Group (FSG), jenž vlastní třeba hokejový klub Pittsburgh Penguins či Boston Red Sox z baseballové MLB. V posledních letech však od některých příznivců z Ostrovů čelí kritice, že do týmu neinvestují dostatek peněz. V posledních měsících pak také kvůli táhnoucím se jednáním s oporami Salahem, Van Dijkem či Alexandrem-Arnoldem o nových kontraktech.

Podle posledního žebříčku magazínu Forbes je Liverpool čtvrtým nejhodnotnějším fotbalovým klubem světa. Astronomická částka takřka pět a půl miliardy dolarů (131 miliard korun) je však jen zlomkem odhadovaného Muskova majetku, jenž by měl činit přes 400 miliard dolarů.

Říkáte si, co Muska láká zrovna na Liverpoolu?

„Jeho babička se v Liverpoolu narodila, máme tam příbuzné a měli jsme docela štěstí, protože jsme se znali s několika členy Beatles, kteří vyrůstali s pár členy naší rodiny. Takže jsme s Liverpoolem silně spojení,“ vysvětlil Errol.

Jeho syn Elon založil kosmickou společnost SpaceX, stál u vzniku automobilky Tesla a v roce 2022 koupil také sociální síť Twitter (nyní X), na níž od té doby pravidelně prezentuje své názory. Je ale reálné, aby do svého portfolia přidal Liverpool?

Podle televize Sky Sports minimálně v blízké době ne.

„Liverpool není na prodej. Majitelé neobdrželi žádnou nabídku, ani od Elona Muska či kohokoli z jeho rodiny,“ stojí v článku, který však zároveň dodává: „Je pravda, že zhruba před dvěma a půl lety sháněli majitelé nějaké další investory, ale nic z toho nakonec nebylo.“

Jeden z vlastníků klubu, John W. Henry, tehdy neurčitě prohlásil: „Budeme v Anglii napořád? Ne. Prodáváme Liverpool? Prodali jsme snad něco za posledních 20 let?“

V případě Muska, jenž se v posledních měsících čím dál aktivněji angažuje do veřejného dění i politiky, je nicméně známou věcí, že když si něco zamane, málokdo ho zastaví.

„Kdyby opravdu chtěl koupit Liverpool, jeho jedinou překážkou by byli fanoušci. Nejdřív by samozřejmě musel přesvědčit majitele, ale víme, že všechno má svou cenu,“ glosuje Sky Sports.

„Potom by musel splnit podmínky, které Premier League stanovuje ředitelům a majitelům. Je sice kontroverzní osobou, ale když se na ně podíváte, měl by docela solidní šanci,“ přibližuje reportér Kaveh Solhekol. „A pak by vše musel vyjednat s nezávislým regulátorem, pokud v té době už tahle instituce bude fungovat. Ale Musk má tolik peněz, že si může dělat, co chce.“

Získat si fanoušky by však bylo o poznání náročnější.

Všichni vědí, že je Musk velmi kontroverzní osobou. Příznivci Liverpoolu však ihned připomněli další zásadní zádrhel: je fanouškem Manchesteru United, úhlavního rivala. V minulosti dokonce žertoval, že ho koupí.

Jedná se i teď o žert, nebo se chystá jeden z největších obchodů v rámci fotbalového světa?