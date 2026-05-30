Liverpool mění trenéra. Po nevydařené sezoně skončil Slot, nahradí ho Iraola?

Autor:
  13:41aktualizováno  14:01
V první sezoně získal titul, v té druhé ale na úspěch nenavázal. Nizozemský trenér Arne Slot po dvou letech končí na lavičce fotbalového Liverpoolu. „Odchází s naším vděkem, loňským titulem a vědomím, že on i jeho rodina budou na stadionu Anfield vždy vítání,“ napsal anglický klub.
Trenér Liverpoolu Arne Slot během zápasu s Aston Villou. | foto: AP

Sedmačtyřicetiletý Slot přišel před dvěma lety s cílem navázat na veleúspěšného Jürgena Kloppa, což se mu v první sezoně povedlo.

I díky životní sezoně Mohameda Salaha Liverpool až nečekaně s přehledem ovládl domácí soutěž a tak ho ani nemuselo mrzet, že v dalších soutěžích neuspěl.

„Od okamžiku, kdy jsme se s Arnem poprvé setkali, bylo okamžitě jasné, že je to člověk, který odpovědnost nejen přijímá, ale přímo si ji osvojuje. To se projevilo, když souhlasil s převzetím funkce hlavního trenéra, když nás dovedl k titulu v Premier League a také během právě skončené sezony, kdy čelil značným výzvám a zátěži,“ stojí v klubovém prohlášení.

Jenže druhá sezona pod jeho vedením nebyla ani zdaleka tak úspěšná, jak se očekávalo.

Liverpool nakoupil drahé posily v čele s Isakem, rekordním transferem v rámci ligy, Ekitikém, Wirtzem či krajními beky Kerkezem a Frimpongem, ale poté se trápil, nedokázal se chytit a experti často Slotovi vyčítali, že jeho mužstvo nemá jasnou herní tvář.

Sezonu Liverpool zakončil na pátém místě v lize, které ho nakonec pošle v příštím ročníku do Ligy mistrů. V té stejně jako loni vypadl s PSG, tentokrát ale až ve čtvrtfinále. V Ligovém poháru skončil překvapivě už v osmifinále s Crystal Palace a ve finále FA Cupu schytal debakl 0:4 od Manchesteru City.

„Došli jsme k rozhodnutí, že náš klub potřebuje změnu, aby se mohl posunout. Musíme však zdůraznit, že tohle rozhodnutí nebylo jednoduché,“ pokračuje klub.

Slot předtím působil v nizozemské lize, kde vedl Feyenoord, s nímž získal titul a sezonu před svým odchodem do Liverpoolu ovládl domácí pohár. Nahradil ho tam mimochodem Brian Priske.

„Můžeme Arnemu jen popřát to nejlepší v další etapě jeho trenérské kariéry, která počítáme bude úspěšná. Jeho stopa v Liverpoolu zůstane nedotčená a vždy bude mít speciální místo v klubové historii jako muž, který nám doručil 20. titul,“ uzavřel Liverpool.

Kdo Slota nahradí?

V tuhle chvíli je podle britských médií favoritem Španěl Andoni Iraola, jehož Bournemouth skončil jen tři body za Liverpoolem a ze šestého místa se kvalifikoval do Evropské ligy. Iraola však dopředu avizoval, že po sezoně odejde.

V minulosti se s Liverpoolem skloňovalo také jméno Xabiho Alonsa, jenž tam jako hráč působil. Ten se však po svém konci v Realu Madrid upsal konkurenční Chelsea.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

