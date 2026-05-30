Liverpool mění trenéra. Po nevydařené sezoně skončil Slot, nahradí ho Iraola?

Sedmačtyřicetiletý Slot přišel před dvěma lety s cílem navázat na veleúspěšného Jürgena Kloppa, což se mu v první sezoně povedlo.
I díky životní sezoně Mohameda Salaha Liverpool až nečekaně s přehledem ovládl domácí soutěž a tak ho ani nemuselo mrzet, že v dalších soutěžích neuspěl.
„Od okamžiku, kdy jsme se s Arnem poprvé setkali, bylo okamžitě jasné, že je to člověk, který odpovědnost nejen přijímá, ale přímo si ji osvojuje. To se projevilo, když souhlasil s převzetím funkce hlavního trenéra, když nás dovedl k titulu v Premier League a také během právě skončené sezony, kdy čelil značným výzvám a zátěži,“ stojí v klubovém prohlášení.
Jenže druhá sezona pod jeho vedením nebyla ani zdaleka tak úspěšná, jak se očekávalo.
Liverpool nakoupil drahé posily v čele s Isakem, rekordním transferem v rámci ligy, Ekitikém, Wirtzem či krajními beky Kerkezem a Frimpongem, ale poté se trápil, nedokázal se chytit a experti často Slotovi vyčítali, že jeho mužstvo nemá jasnou herní tvář.
Sezonu Liverpool zakončil na pátém místě v lize, které ho nakonec pošle v příštím ročníku do Ligy mistrů. V té stejně jako loni vypadl s PSG, tentokrát ale až ve čtvrtfinále. V Ligovém poháru skončil překvapivě už v osmifinále s Crystal Palace a ve finále FA Cupu schytal debakl 0:4 od Manchesteru City.
„Došli jsme k rozhodnutí, že náš klub potřebuje změnu, aby se mohl posunout. Musíme však zdůraznit, že tohle rozhodnutí nebylo jednoduché,“ pokračuje klub.
Slot předtím působil v nizozemské lize, kde vedl Feyenoord, s nímž získal titul a sezonu před svým odchodem do Liverpoolu ovládl domácí pohár. Nahradil ho tam mimochodem Brian Priske.
„Můžeme Arnemu jen popřát to nejlepší v další etapě jeho trenérské kariéry, která počítáme bude úspěšná. Jeho stopa v Liverpoolu zůstane nedotčená a vždy bude mít speciální místo v klubové historii jako muž, který nám doručil 20. titul,“ uzavřel Liverpool.
Kdo Slota nahradí?
V tuhle chvíli je podle britských médií favoritem Španěl Andoni Iraola, jehož Bournemouth skončil jen tři body za Liverpoolem a ze šestého místa se kvalifikoval do Evropské ligy. Iraola však dopředu avizoval, že po sezoně odejde.
V minulosti se s Liverpoolem skloňovalo také jméno Xabiho Alonsa, jenž tam jako hráč působil. Ten se však po svém konci v Realu Madrid upsal konkurenční Chelsea.