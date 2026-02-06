Už žádné duhové pásky. V Anglii mění LGBT+ kampaň, zapojení hráčů bude menší

  12:47
V minulosti se několikrát setkala s odporem hráčů, kteří, nejčastěji z náboženských důvodů, odmítali nosit duhové kapitánské pásky či tréninkové mikiny. Proto teď anglická Premier League zavádí změny v kampani na podporu LGBT+ komunity ve snaze co nejméně zapojovat samotné fotbalisty.
Vlajka podporující LGBT+ komunitu na stadionu Tottenham Hotspur. | foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Kampaň „Premier League with pride“ neboli „Premier League s hrdostí“ bude probíhat mezi 6. a 12. únorem, takže pokryje dvě kola – jedno víkendové a druhé vložené.

Už by však nemělo docházet k různým incidentům a rozporům, které v uplynulých letech upoutaly pozornost médií a vzbudily rozruch mezi fanoušky.

V minulé sezoně například stoper Marc Guéhi sice navlékl duhovou kapitánskou pásku, připsal na ni však slova „Miluju Ježíše“, a dokonce mu hrozil trest – ten však nakonec neobdržel.

Duhová páska ano, nápis s Ježíšem ne. Stoperovi v Anglii za gesto hrozí trest

Kapitán tehdejšího nováčka z Ipswiche Sam Morsy, muslim z Egypta, s páskou dokonce odmítl nastoupit. O rok dřív se podobně rozhodl bosenský obránce Anel Ahmedhodžíč ze Sheffieldu.

A problémové nebyly pouze kapitánské pásky.

Hráči měli při nástupu k utkání nosit také tematické tréninkové mikiny, třeba Manchester United to však v minulém ročníku odmítl, jelikož s tím nesouhlasil jeden z hráčů – Nussajír Mazráví, který se rovněž hlásí k islámu.

Jak zjistil server The Athletic od samotných klubů, reakce hráčů na kampaň byly smíšené napříč celou soutěží. „Někteří se zapojili s radostí, ale jiní s tím měli problémy, či dokonce byli vyloženě proti tomu.“

Slavia žádala o přesun duhové vlajky. Kvůli znaku Tottenhamu a bezpečnosti, říká

„Chceme, aby se každý ve fotbale cítil vítán, podporován a nebál se být sám sebou,“ vysvětlil výkonný ředitel anglické ligy Richard Masters.

I proto Premier League mění strategii a hráče už v rámci kampaně využívat nebude, alespoň ne jako dosud.

Místo toho připravila například duhové stojany na balony, číselné tabule při střídání a podobně barevně řešené budou i reklamní panely podél trávníku. Podavači míčů navíc budou před zápasem držet LGBT+ vlajky a trenéři či kluboví činovníci dostanou tematické připínáčky na oblek.

„Kampaň demonstruje naši trvající podporu LGBT+ komunity a snahu o rovnost ve fotbale. Blížící se zápasy vyhlížíme s optimismem. A kromě oslav nám jde také o vzdělávání nejenom veřejnosti,“ zdůraznil Masters s tím, že připravují různé programy pro mladé hráče v akademiích.

Anglická liga podporuje LGBT+ komunitu dlouhodobě. Dosud to bylo pod názvem „Rainbow laces“ ve spolupráci s charitou Stonewall – ta však od letošního roku rozjíždí vlastní kampaň nezávisle na Premier League.

„Spolupráce s Premier League nám pomohla a hodně ovlivnila veřejné mínění, ale pořád nás čeká hodně práce,“ řekl mluvčí charity pro BBC.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 24 16 5 3 46:17 53
2. Manchester CityManchester City 24 14 5 5 49:23 47
3. Aston VillaAston Villa 24 14 4 6 35:26 46
4. Manchester UnitedManchester Utd. 24 11 8 5 44:36 41
5. ChelseaChelsea 24 11 7 6 42:27 40
6. LiverpoolLiverpool 24 11 6 7 39:33 39
7. BrentfordBrentford 24 11 3 10 36:32 36
8. Sunderland AFCSunderland 24 9 9 6 27:26 36
9. EvertonEverton 24 9 7 8 26:27 34
10. FulhamFulham 24 10 4 10 34:35 34
11. Newcastle UnitedNewcastle 24 9 6 9 33:33 33
12. BournemouthBournemouth 24 8 9 7 40:43 33
13. BrightonBrighton 24 7 10 7 34:32 31
14. TottenhamTottenham 24 7 8 9 35:33 29
15. Crystal PalaceCrystal Palace 24 7 8 9 25:29 29
16. NottinghamNottingham 24 7 5 12 24:35 26
17. Leeds UnitedLeeds 24 6 8 10 31:42 26
18. West HamWest Ham 24 5 5 14 29:48 20
19. Burnley FCBurnley 24 3 6 15 25:47 15
20. WolverhamptonWolves 24 1 5 18 15:45 8

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

