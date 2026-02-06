Kampaň „Premier League with pride“ neboli „Premier League s hrdostí“ bude probíhat mezi 6. a 12. únorem, takže pokryje dvě kola – jedno víkendové a druhé vložené.
Už by však nemělo docházet k různým incidentům a rozporům, které v uplynulých letech upoutaly pozornost médií a vzbudily rozruch mezi fanoušky.
V minulé sezoně například stoper Marc Guéhi sice navlékl duhovou kapitánskou pásku, připsal na ni však slova „Miluju Ježíše“, a dokonce mu hrozil trest – ten však nakonec neobdržel.
Kapitán tehdejšího nováčka z Ipswiche Sam Morsy, muslim z Egypta, s páskou dokonce odmítl nastoupit. O rok dřív se podobně rozhodl bosenský obránce Anel Ahmedhodžíč ze Sheffieldu.
A problémové nebyly pouze kapitánské pásky.
Hráči měli při nástupu k utkání nosit také tematické tréninkové mikiny, třeba Manchester United to však v minulém ročníku odmítl, jelikož s tím nesouhlasil jeden z hráčů – Nussajír Mazráví, který se rovněž hlásí k islámu.
Jak zjistil server The Athletic od samotných klubů, reakce hráčů na kampaň byly smíšené napříč celou soutěží. „Někteří se zapojili s radostí, ale jiní s tím měli problémy, či dokonce byli vyloženě proti tomu.“
„Chceme, aby se každý ve fotbale cítil vítán, podporován a nebál se být sám sebou,“ vysvětlil výkonný ředitel anglické ligy Richard Masters.
I proto Premier League mění strategii a hráče už v rámci kampaně využívat nebude, alespoň ne jako dosud.
Místo toho připravila například duhové stojany na balony, číselné tabule při střídání a podobně barevně řešené budou i reklamní panely podél trávníku. Podavači míčů navíc budou před zápasem držet LGBT+ vlajky a trenéři či kluboví činovníci dostanou tematické připínáčky na oblek.
„Kampaň demonstruje naši trvající podporu LGBT+ komunity a snahu o rovnost ve fotbale. Blížící se zápasy vyhlížíme s optimismem. A kromě oslav nám jde také o vzdělávání nejenom veřejnosti,“ zdůraznil Masters s tím, že připravují různé programy pro mladé hráče v akademiích.
Anglická liga podporuje LGBT+ komunitu dlouhodobě. Dosud to bylo pod názvem „Rainbow laces“ ve spolupráci s charitou Stonewall – ta však od letošního roku rozjíždí vlastní kampaň nezávisle na Premier League.
„Spolupráce s Premier League nám pomohla a hodně ovlivnila veřejné mínění, ale pořád nás čeká hodně práce,“ řekl mluvčí charity pro BBC.