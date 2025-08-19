Skandál? Anglie řeší penaltu za ruku u těla, Tarkowski se ale provinil pohybem

  14:30
Fanoušci a parodické účty na sociálních sítích vtipkují, že James Tarkowski, stoper fotbalového Evertonu, udělal před zápasem fatální chybu, když si v šatně preventivně neodstranil ruku od těla. Pokutový kop, který mu v pondělní dohrávce anglické ligy v Leedsu (0:1) sudí odpískali, se na Ostrovech i díky nejednoznačnému pravidlu o hraní rukou hojně diskutuje.
Už jste rozhodující prohřešek viděli?

Hostující kapitán Tarkowski ve vápně zkoušel zablokovat střelu Antona Stacha, která prolétala dobrých pár kroků od něj. A tak se skoro ve skoku naklonil směrem k míči a pumelici tečoval rukou někde v oblasti pod ramenem. Paži měl v tu chvíli u těla a její konec ještě schoval za záda.

To ale nestačilo a rozhodčí Chris Kavanagh po konzultaci s asistentem na lajně nařídil penaltu, kterou ve vítězný gól proměnil v 84. minutě Lukas Nmecha.

„Ještě když sudí zapískal, byl jsem si jistý, že se to nakonec otočí,“ věřil v první chvíli anglický reprezentační obránce. Jenže videorozhodčí verdikt posvětil a oficiální orgán PGMOL sdružující anglické sudí záhy na sociálních sítích vysvětlil: „Rozhodčí předpokládali, že se směrem k míči nahnul paží.“

„Je to bizarní,“ nechápal Tarkowski. „Nic nepřirozeného na mém pohybu nebylo a při otázce, zda se snad píská penalta, když mám ruku u těla, jsem dostal odpověď, že ne.“

Pravidla obecně situace ohledně hraní rukou v pokutovém území vysvětlují dost volně a při posuzování se bere v potaz několik proměnných. Základní poučka o přirozeném pohybu ruky vzhledem k pohybu těla je totiž jen jednou z mnoha.

„Ale tady se sudí rozhodli špatně,“ hřímal kouč David Moyes. „Co má ten kluk dělat jiného, museli byste mu uříznout ruku.“

Skutečně lze konkrétně Tarkowskému máloco vyčítat. Udělal zkrátka všechno pro to, aby zabránil gólu. Rozhodčí však zároveň (dle posledního výkladu pravidel fotbalu) před penaltou posuzují:

  • zda byla ruka v přirozené poloze odpovídající pohybu těla,
  • zda se jednalo o pohyb ruky směrem k míči, nebo od něj,
  • z jaké vzdálenosti míč hráče do ruky zasáhl,
  • zda měl hráč snahu a možnost kontaktu ruky s míčem předejít,
  • zda hráč nepřirozeně zvětšil prostor těla,
  • zda se jednalo o střelu na bránu.

Zejména ve druhém, čtrvrtém a šestém bodě byste mohli zdvihnout obočí. A byl to zřejmě právě „skok“ k míči paží napřed, který nakonec rozhodl v neprospěch Evertonu.

James Tarkowski, kapitán Evertonu (vlevo), po utkání s Leedsem.

To na sociální síti X potvrzuje i známý novinář Dale Johnson z ESPN, který se na sudí zaměřuje. „Tahle situace vůbec není o pozici ruky, ale o tom, jak ji využije při náklonu směrem do střely, čímž míč zablokuje. Bez ohledu na pozici ruky vzhledem k tělu se tohle dá posoudit jako hra rukou.“

Doplnil, že videorozhodčí hodně ovlivnilo i počáteční rozhodnutí sudího Kavanagha. „Složité do takové situace vstupovat. Je zároveň dost možné, že kdyby rozhodčí nezapískal, pokutový kop by se nekopal,“ dodal Johnson a k podpoření své argumentace ještě do vlákna přiložil několik podobných situací z dřívějších zápasů.

Například zákrok reprezentačního kapitána Tomáše Součka za West Ham v únoru 2023. Tarkowského případ bude další do sbírky.

„Tarkowski tady moc dobře věděl, že je to penalta,“ reagoval po zápase televizní expert Gary Neville, bývalý obránce Manchesteru United. Podobný názor měl i jeho kolega Jamie Carragher.

Někdejší útočník Chris Sutton označil rozhodnutí sudích za skandální. „Měl ruku u těla, tohle přece nemůže být penalta.“

Kontroverzi víří také vyjádření šéfa PGMOL Howarda Webba, jenž před sezonou deklaroval, že „fanoušci uvidí méně přísných penalt za ruku“.

Jenže hned v prvním kole dostali sudí přetěžký úkol. A nebyl to jediný složitý moment, který řešili.

Hned v pátek se čertili hráči Liverpoolu, když před napadajícím útočníkem Hugem Ekitikém zahrál rukou Marcos Senesi z Bournemouthu, který byl v tu chvíli posledním hráčem. Letmý dotek by nevadil, jenže Senesi se po balonu ohnal konečky prstů, čímž lehce změnil jeho trajektorii a Ekitiké na něj nohou nedosáhl.

To anglický PGMOL okomentoval následovně: „Videorozhodčí neshledali zřejmý úmyslný pokus o hru rukou. Vzhledem ke vzdálenosti k bráně se nejednalo o zjevnou brankovou možnost.“

