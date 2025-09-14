Krejčího debut: zaujal patičkou i změnou pozice. Byl vděčný, kouč ho pochválil

Překvapilo, když ho portugalský trenér Vítor Pereira postavil do středu zálohy, kde hrál stabilně naposledy ve Spartě.
„Víme, že umí záložníka zahrát. Má na to dovednosti a je pro nás skvělé, že může přepínat mezi pozicemi,“ pochvaloval si kouč pro klubový web.
Proti našlapanému středu soupeře Joelinton, Tonali a Guimaraes si Krejčí nevedl vůbec špatně. Brzy dal najevo, že je mu tvrdá soubojová hra blízká. Ještě se ani nedostal k balonu, když už v sedmé minutě posledního jmenovaného zezadu podrazil.
Rozhodčí mu ukázal jen žlutou kartu a Krejčí se ani nedivil.
Jakmile se ale k míči dostal, potvrdil, že si nevede špatně ani vepředu.
Hodně vysoko převzal křížný balon a jako kreativní ofenzivní záložník se elegantně otočil a kolem obránce vyslal sprintujícího Arokodareho, který si ale v úniku neporadil.
„Doufali jsme v zisk bodů a je to škoda, protože jsme měli skvělý start,“ líčil Krejčí v angličtině do klubových kamer.
Hned za chvíli zase vybojoval balon na křídle, odkud ho patou posunul hbitému Gomesovi. Ten si šikovně obhodil protivníka, zasekl, ale prudce pálil jen těsně vedle přední tyče.
„Ukázal, že dělá dobrá rozhodnutí, že má kvalitu,“ chválil ho kouč Pereira. „Jenže pak jsme trochu vypadli z tempa,“ dodal Krejčí.
Po závaru hostů se Newcastle probral. Udeřil ještě před přestávkou, když si na centr naskočil téměř dvoumetrový habán Woltemade a hlavou prudce zakončil pod břevno. Ne nadarmo za něj severoanglický klub zaplatil takřka dvě miliardy.
To Krejčí přestoupil do Wolverhamptonu ze španělské Girony za zhruba tři čtvrtě jedné miliardy. A obstál. Během druhé půle se přesunul do obrany, ale dál ho to táhlo dopředu, zejména v závěru a nastaveném čase, kdy ještě Wolves tlačili.
Jenže žádný z centrů se neujal. Krejčí byl nejblíž gólu ve chvíli, kdy Arias rozkmital nohy a přihrával pod sebe, jenže nabíhajícího českého reprezentanta v ideální pozici nenašel.
„Bohužel jsme příležitosti nevyužili, ale věřím, že když budeme v našem přístupu pokračovat, výsledky se dostaví. Jsem tady teprve pár dnů, takže potřebuju ještě trochu času, abych všechno pochytil a nasál atmosféru. Ze zápasu mám skvělé pocity, kluci chtějí bojovat a to je nejdůležitější. Jednou to vyjde,“ věří Krejčí.
Wolves v anglické lize padli i počtvrté, potřetí navíc ani nevstřelili gól. Příští týden se doma představí proti Leedsu, nováčkovi soutěže.
„Věřím týmu i sobě,“ uzavřel šestadvacetiletý obránce.