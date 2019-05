Senzace se blíží k Lize mistrů. O co ještě se hraje v elitních ligách?

Anglická Premier League, španělská La Liga, německá bundesliga a italská Séria A, které mají nejvyšší národní koeficienty, vyšlou i do příštího ročníku nejprestižnější klubové soutěže světa po čtyřech týmech. (Anglie, Španělsko, nebo Německo, jen jedna z nich, mohou mít i pátého účastníka). A zároveň mají dvě jistá místa v Evropské lize a jedno v kvalifikaci.

Francie má ze své pozice nárok na dva kluby v Lize mistrů, ale už teď je jisté, že tam bude mít zase tři.

Nejdřív bude o všem jasno v Anglii, kde liga končí v neděli. V Německu a ve Španělsku zbývají dvě kola, v Itálii a ve Francii tři. Co v tabulkách ještě zbývá vyjasnit?

Anglie Liverpool po 29 letech, nebo obhájce City?

Liverpool za celý ligový ročník prohrál jeden zápas (na City 1:2), z dosavadních 37 utkání získal úctyhodných 94 bodů, přesto před závěrečným dějstvím může jen doufat.

Aby ligu poprvé od roku 1990 vyhrál, musí doma porazit sedmý Wolverhampton a zároveň City nesmí zvítězit na hřišti sedmnáctého a už zachráněného Brightonu. Teoreticky může Liverpoolu stačit i bod, pokud by obhájce titulu podlehl o pět branek, což se nejeví pravěpodobně.

Manchester City už získal Ligový pohár, výhra ho dělí od zisku triumfu v Premier League a proti Watfordu ho čeká finále Anglického poháru.

Pokud ho ovládne, pátý i šestý tým půjdou přímo do základní skupiny Evropské ligy a sedmý do kvalifikace, což je Wolverhampton.

Když FA Cup vyhraje Watford, zajistí si účast v Evropské lize. Pak by do kvalifikace šel šestý v pořadí (Arsenal, nebo Manchester United) a do základní skupiny jen pátý tým ligy.

Účast v příštím ročníku Champions League mají zajištěnou Manchester City, Liverpool a Chelsea. Blízko je i Tottenham, který má o tři body víc než Arsenal a o osm branek lepší rozdíl skóre, který v případě bodové rovnosti rozhoduje. Arsenal v závěrečném dějství hraje v Burnley, Tottenham hostí Everton.

Arsenal má k dispozici ještě jednu cestu do Ligy mistrů: pokud ve čtvrtek v odvetě ve Valencii neprohraje 0:2 či o tři branky, bude ve finále Evropské ligy, jejíž vítěz automaticky postupuje do Champions League. Soupeřem Arsenalu by pak byla Chelsea, či Frankfurt.

Sestupují Huddersfield, Fulham a Cardiff, postupují Norwich a Sheffield United. Třetím nováčkem bude jeden z těchto týmů: Aston Villa, West Bromwich, Leeds, nebo Derby County, které čeká play off.

Španělsko Getafe, Valencie, nebo Sevilla?

Senzační tažení Getafe, klubu z madridského předměstí, do Ligy mistrů je kousek před cílem. K jistotě stačí čtyři body.

Getafe má dvě kola před koncem o tři body víc než Valencie se Sevillou, s níž má i lepší vzájemné utkání, s Valencií horší. Pokud by všechny tři kluby získaly stejný počet bodů, nejlíp z toho vyjde opět Getafe.

O víkendu hraje v Barceloně, která je už dva týdny šampionem, a končí s Villarrealem. Sevilla hraje na hřišti druhého Atlétika Madrid a doma s Bilbaem. Valencie má doma Alavés a končí ve Valladolidu, který bojuje o záchranu.

Valencie je ve hře ještě o vítězství v Evropské lize a tím pádem i o přímou účast v Lize mistrů, a zároveň ji čeká finále Španělského poháru proti Barceloně.

Barcelona, Atlético Madrid a třetí Real Madrid mají jistou Ligu mistrů. Do Evropské ligy půjdou neúspěšní v boji o čtvrtou příčku (nejspíš dva z trojice Getafe, Valencie, Sevilla). Sedmý tým půjde do kvalifikace Evropské ligy, nejblíž je Bilbao, tři body ztrácejí San Sebastian, Espaňol Barcelona a Alavés

Vallecano a Huesca už sestoupily, Girona se bude snažit přeskočit Valladolid, v ohrožení jsou i Levante, Villarreal a Vigo.

Blízko návratu je Osasuna Pamplona, o dalších dvou postupujících rozhodnuto zdaleka není, protože druhá liga má na programu ještě pět kol. Ambice mají Granada, Albacete, Mallorca, Cádiz, La Coruňa či Málaga.

Itálie AC Milán i AS Řím bez Ligy mistrů?

Své jisté má mistrovský Juventus a druhá Neapol, které si i příští sezonu zahrají základní skupinu Ligy mistrů. Do ní se blíží také Inter Milán a překvapivě Atalanta Bergamo. AC Milán a AS Řím ztrácejí tři body, FC Turín pět, Lazio sedm a ve hře je už jen devět bodů.

Atalanta hraje s Janovem, na Juventusu a končí se Sassuolem, navíc je ve finále poháru proti Laziu. Inter čekají duely s posledním Chievem, v Neapoli a s Empoli, které je třetí od konce. Šest bodů z těchto zápasů je pro Inter povinnost, pak by mu Liga mistrů neměla uniknout.

AC Milán bude rivala i Atalantu stíhat v zápasech ve Florencii, s Frosinone a ve Ferraře. AS Řím zase proti Juventusu, v Sassuolu a proti Parmě.

Pokud by Atalanta vyhrála Italský pohár a skončila by to do čtvrtého místa, pátý (AC Milán) a šestý (AS Řím) tým tabulky půjdou přímo do Evropské ligy a sedmý do kvalifikace. Pokud triumf v Coppa Italia sebere Lazio, půjde přímo do Evropské ligy, stejně jako pátý tým tabulky. Šestý pak čeká kvalifikace.

Nejslabší mužstva Chievo a Frosinone už dlouho vědí, že příští rok se jich Séria A netýká. O třetím sestupujícím jasno není. Empoli ztrácí dva body na Udine, čtyři na Janov a pět na Boloňu. Klid nemá ani Parma.

Empoli hraje dvakrát venku - v Janově se Sampdorií a končí na Interu, mezitím má doma FC Turín. Udine hraje ve Frosinone, s Ferrarou a v Cagliari.

Nováčkem bude Brescia, kde z Brightonu hostoval český obránce Aleš Matějů. O druhé přímé postupové místo hrají na dálku Lecce a Palermo. Lecce má doma La Speziu a Palermo hostí Cittadelu. Neúspěšný půjde do play off, kterého se zůčastní šest týmů.

Německo Bayern, či Dormund? Frankfurt, či Leverkusen?

Ještě ve 27. kole Dortmund vedl s náskokem bundesligu, ale dva zápasy před koncem ztrácí na Bayern Mnichov čtyři body. Bayernu k obhajově titulu stačí dvě remízy bez ohledu na výsledky protivníka.

Dortmund hostí Düsseldorf a hraje v Mönchengladbachu. Bayern má těžší los, představí se na stadionu třetího Lipska a na závěr hostí čtvrtý Frankfurt.

Dortmund si nadějně rozjetou sezonu pokazil v závěru. Z posledních pěti zápasů, kam patří i debakl 0:5 na Bayernu, získal jen pět bodů.

Bayern, Dortmund a Lipsko mají jistotu Ligy mistrů v příštím ročníku, o čtvrtém účastníkovi se rozhodne nejspíš mezi Frankfurtem a Leverkusenem. Oba týmy mají stejně bodů, o víkendu Leverkusen vyhrál vzájemný duel 6:1.

Frankfurt, který je ještě ve hře o triumf v Evropské lize, hraje s Mohučí a končí na Bayernu. Leverkusen má doma Schalke a končí na Hertě.

Šanci na čtvrtou příčku mají i Mönchengladbach a Wolfsburg, ztrácejí jen dva body, Hoffenheim ještě o bod víc.

Díky tomu, že Německý pohár získá tým, který půjde do Ligy mistrů (finále je Lipsko - Bayern), do kvalifikace o Evropskou ligu půjde sedmý tým v tabulce, pátý a šestý přímo do skupiny.

Do druhé ligy dlouhodobě směřují Hannover s Norimberkem, oba mají ještě teoretickou šanci se přímému sestupu vyhnout a o záchranu bojovat v baráži. To by však musely zbývající dva duely vyhrát a zároveň Stuttgart získat maximálně bod.

Stuttgartu stačí dva body a přímý sestup se ho netýká, hraje s Wolfsburgem a končí v Gelsenkirchenu proti tamnímu Schalke.

Nováčkem je Kolín nad Rýnem, o druhé přímé postupové místo svede boj Paderbon, Union Berlín a Hamburk, který však v závěru sezony kolabuje. Třetí tým půjde do baráže, nejspíš proti Stuttgartu.

Francie Rivalové o Ligu mistrů

Paris St. Germain je šampionem, do Ligy mistrů má blízko i dosud druhé Lille. O třetím účastníkovi se rozhodne mezi regionálními rivaly Lyonem a St. Etienne, které ztrácí bod a do konce sezony zbývají tři kola.

Neúspěšný z boje o Champions League, pokud uhájí čtvrtou příčku, půjde do základní skupiny Evropské ligy. Tam už je Rennes s českým brankářem Tomášem Koubkem jako vítěz Francouzského poháru. V kvalifikaci od 2. předkola bude bojovat Štrasburk jako vítěz Ligového poháru.

Sestup zřejmě nemine Guingamp, druhé sestupové místo patří Dijonu a barážové Caen. V ohrožení jsou Monako (stříbrný tým z minulé sezony), a Amiens.