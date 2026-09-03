Tak ohromnou sílu má nejprestižnější, nejsledovanější a nejbohatší liga světa. A právě skončené přestupové období to jen potvrdilo.
Všimli jste si, že do žebříčku deseti nejdražších transferů historie poskočilo během léta hned pět nových jmen? Jen Yana Diomandeho, zázračného teenagera z Pobřeží slonoviny, zlákal Real Madrid. Zbylá čtyři jména si pořídily anglické kluby.
Bradleyho Barcolu, francouzského šikulu s copánky, pustili boháči z Paris Saint-Germain za tři miliardy korun do Liverpoolu.
Ještě o pár stovek milionů víc stáli Elliot Anderson a Morgan Rogers, posily Manchesteru City a Chelsea.
Stejné dva kluby společně upekly největší byznys léta: Enzo Fernández, po Messim zřejmě příští kapitán argentinské reprezentace, se na poslední chvíli stěhoval z Londýna do Manchesteru za tři a půl miliardy, což je mimochodem dorovnaný rekord Premier League a třetí nejdražší přestup všech dob.
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Můžete namítnout: No a?
Bohatí obři se přece vždycky uměli plácnout přes kapsu, tak to je a bude.
Jenže anglický trh se víc a víc vymyká, což velmi lehce doložíte příklady.
Zmíněný Hull, klub, který se před dvanácti lety jedinkrát mihl v Evropě a v předkole ho vyřadil belgický Lokeren, utratil v létě víc než Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milán nebo všechny pohádkově bohaté týmy ze Saúdské Arábie.
Další nováček, Ispwich, obětoval za přestupy víc peněz než Inter Milán a Bayern Mnichov dohromady a jen nepatrně méně než Real Madrid.
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Třetí do party, Coventry, se taky nežinýrovalo: 150 milionů liber, což je skoro pětkrát víc, než kolik do týmu před startem sezony napumpovala Slavia, český mistr.
Ale má vůbec cenu srovnávat?
Anglie utíká všem. Čím dál zběsilejším tempem. A není složité pochopit proč.
Díky neustále stoupající hodnotě vysílacích práv vytvořila Premier League specifický finanční ekosystém, kde i podprůměrný tým generuje často vyšší příjmy než giganti z jiných evropských soutěží.
Nový televizní cyklus, který odstartoval na začátku minulé sezony, mimo jiné způsobil, že už léto 2025 hodně zahýbalo cenovým standardem. Tenkrát anglické týmy poprvé utratily dohromady víc než tři miliardy liber, letos tohle číslo ještě o necelou půlmiliardu narostlo.
Obrovský výdaj? Rozhodně, ale zároveň odpovídající tomu, co kluby vydělají. V minulé sezoně jejich celkový příjem poprvé prolomil hranici sedmi miliard liber, v korunách skoro dvě stě miliard.
Boháčem se stává vlastně každý, kdo do Premier League nakoukne. A na přestupovém trhu se totálně mění léta zaběhlá pravidla hry.
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Přijdou vám částky za Fernándeze, Rogerse nebo Andersona – což při vší úctě nejsou kandidáti na Zlatý míč – absurdně vysoké? Pak je třeba si uvědomit, že v Anglii vyjednává bohatý kupující s bohatým prodávajícím, což cenu často vyšroubuje do extrému. Proto stoupá i počet přestupů, které si anglické týmy dojednají mezi sebou: zahraniční konkurenti v mnoha případech nemají šanci dorovnávat.
A bude hůř. Nebo lépe? Jak pro koho. Kluby Premier League si mnou ruce i proto, že od léta platí nová, benevolentnější finanční pravidla: týmy mají povoleno vynaložit na kádr až pětaosmdesát procent příjmů. Což logicky znamená, že čím víc Premier League vydělává na televizních právech i sponzorských a komerčních příjmech, tím víc to mohou kluby na přestupovém trhu roztočit.
I proto se propast mezi Anglií a zbytkem světa zase o něco zvětšila.