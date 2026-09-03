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Anglie, rajón boháčů. Ispwich utratil v létě jako Real Madrid. Čím to je?

David Čermák
  9:00

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Enzo Fernandez z Chelsea slaví výhru nad Fulhamem. | foto: Reuters

Za celou minulou sezonu utratili na anglické poměry pakatel. Necelý milion liber, v korunách ani ne třicet milionů. Jenže jakmile přes zrádnou baráž vylétli do Premier League, všechno se změnilo. Najednou se šéfové fotbalového Hull City mohli pořádně rozšoupnout a za posily rozfofrovali v přepočtu přes čtyři miliardy.

Tak ohromnou sílu má nejprestižnější, nejsledovanější a nejbohatší liga světa. A právě skončené přestupové období to jen potvrdilo.

Všimli jste si, že do žebříčku deseti nejdražších transferů historie poskočilo během léta hned pět nových jmen? Jen Yana Diomandeho, zázračného teenagera z Pobřeží slonoviny, zlákal Real Madrid. Zbylá čtyři jména si pořídily anglické kluby.

Bradleyho Barcolu, francouzského šikulu s copánky, pustili boháči z Paris Saint-Germain za tři miliardy korun do Liverpoolu.

Bradley Barcola z Francie slaví gól v utkání o bronz proti Anglii.

Záložník Manchester City Elliot Anderson.

Ještě o pár stovek milionů víc stáli Elliot Anderson a Morgan Rogers, posily Manchesteru City a Chelsea.

Stejné dva kluby společně upekly největší byznys léta: Enzo Fernández, po Messim zřejmě příští kapitán argentinské reprezentace, se na poslední chvíli stěhoval z Londýna do Manchesteru za tři a půl miliardy, což je mimochodem dorovnaný rekord Premier League a třetí nejdražší přestup všech dob.

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Můžete namítnout: No a?

Bohatí obři se přece vždycky uměli plácnout přes kapsu, tak to je a bude.

Jenže anglický trh se víc a víc vymyká, což velmi lehce doložíte příklady.

Zmíněný Hull, klub, který se před dvanácti lety jedinkrát mihl v Evropě a v předkole ho vyřadil belgický Lokeren, utratil v létě víc než Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milán nebo všechny pohádkově bohaté týmy ze Saúdské Arábie.

Další nováček, Ispwich, obětoval za přestupy víc peněz než Inter Milán a Bayern Mnichov dohromady a jen nepatrně méně než Real Madrid.

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Třetí do party, Coventry, se taky nežinýrovalo: 150 milionů liber, což je skoro pětkrát víc, než kolik do týmu před startem sezony napumpovala Slavia, český mistr.

Ale má vůbec cenu srovnávat?

Anglie utíká všem. Čím dál zběsilejším tempem. A není složité pochopit proč.

Díky neustále stoupající hodnotě vysílacích práv vytvořila Premier League specifický finanční ekosystém, kde i podprůměrný tým generuje často vyšší příjmy než giganti z jiných evropských soutěží.

Nový televizní cyklus, který odstartoval na začátku minulé sezony, mimo jiné způsobil, že už léto 2025 hodně zahýbalo cenovým standardem. Tenkrát anglické týmy poprvé utratily dohromady víc než tři miliardy liber, letos tohle číslo ještě o necelou půlmiliardu narostlo.

Obrovský výdaj? Rozhodně, ale zároveň odpovídající tomu, co kluby vydělají. V minulé sezoně jejich celkový příjem poprvé prolomil hranici sedmi miliard liber, v korunách skoro dvě stě miliard.

Boháčem se stává vlastně každý, kdo do Premier League nakoukne. A na přestupovém trhu se totálně mění léta zaběhlá pravidla hry.

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Přijdou vám částky za Fernándeze, Rogerse nebo Andersona – což při vší úctě nejsou kandidáti na Zlatý míč – absurdně vysoké? Pak je třeba si uvědomit, že v Anglii vyjednává bohatý kupující s bohatým prodávajícím, což cenu často vyšroubuje do extrému. Proto stoupá i počet přestupů, které si anglické týmy dojednají mezi sebou: zahraniční konkurenti v mnoha případech nemají šanci dorovnávat.

A bude hůř. Nebo lépe? Jak pro koho. Kluby Premier League si mnou ruce i proto, že od léta platí nová, benevolentnější finanční pravidla: týmy mají povoleno vynaložit na kádr až pětaosmdesát procent příjmů. Což logicky znamená, že čím víc Premier League vydělává na televizních právech i sponzorských a komerčních příjmech, tím víc to mohou kluby na přestupovém trhu roztočit.

I proto se propast mezi Anglií a zbytkem světa zase o něco zvětšila.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Ipswich Town vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.9. 21:00
  • 5.42
  • 4.70
  • 1.55
Newcastle United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.9. 13:30
  • 2.17
  • 3.85
  • 3.08
Nottingham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.45
  • 3.46
  • 2.86
Brighton vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.93
  • 3.61
  • 4.04
Fulham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.33
  • 3.44
  • 3.07
Brentford vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.62
  • 4.04
  • 5.52
Manchester City vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.17
  • 7.95
  • 15.10
Hull City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 4.15
  • 3.69
  • 1.88
Everton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:00
  • 3.15
  • 3.75
  • 2.17
Arsenal vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
6.9. 17:30
  • 1.71
  • 3.92
  • 4.93
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 2 2 0 0 6:2 6
2. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
3. Hull CityHull City 2 2 0 0 3:0 6
4. ChelseaChelsea 2 2 0 0 7:5 6
5. BrentfordBrentford 2 1 1 0 4:1 4
6. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 1 0 4:2 4
7. EvertonEverton 2 1 1 0 3:1 4
8. Leeds UnitedLeeds 2 1 1 0 2:1 4
9. BrightonBrighton 2 1 0 1 7:4 3
10. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 5:4 3
11. Sunderland AFCSunderland 2 1 0 1 2:2 3
12. Ipswich TownIpswich 2 1 0 1 4:6 3
13. LiverpoolLiverpool 2 0 2 0 4:4 2
14. BournemouthBournemouth 2 0 1 1 2:3 1
15. NottinghamNottingham 2 0 1 1 2:3 1
16. FulhamFulham 2 0 0 2 2:4 0
17. Coventry CityCoventry 2 0 0 2 0:4 0
18. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 0 2 1:6 0
19. Aston VillaAston Villa 2 0 0 2 0:5 0
20. TottenhamTottenham 2 0 0 2 0:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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