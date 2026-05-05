Titul už nemáme ve vlastních rukách. City možná o trofej připraví i nevídaná chyba

  11:45
Jeho nepovedená zpětná přihrávka nastartovala obrat Evertonu. Stoper Marc Guéhi si ji pravděpodobně bude dlouho vyčítat, zvlášť pokud remíza 3:3 v konečném součtu připraví fotbalisty Manchesteru City o titul. „Stalo se hodně věcí. Věděli jsme, že čelíme těžkému soupeři, který je neuvěřitelně agresivní,“ pravil nicméně smířlivě kouč Pep Guardiola.
Kouč Manchesteru City Pep Guardiola během utkání na Evertonu.

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola během utkání na Evertonu. | foto: Reuters

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola během utkání na Evertonu.
Ale jeho svěřenci to soupeři zejména u první branky dost ulehčili.

Jistě, byl to „pouze“ gól na 1:1, ale 13 minut po téhle inkasované brance vedl Everton už 3:1 a City nakonec v závěru horko těžko zachránili alespoň bod.

I ten je však v boji o titul komplikací, jelikož na vedoucí Arsenal jich teď ztrácí pět a budou pozadu, i když zvládnou dohrávku s Crystal Palace – pokud tedy jejich rival také nezaváhá.

„Měli jsme to v našich rukách, ale to už neplatí. Teď se musíme připravit na Brentford a uvidíme, co bude dál. Nyní to je na Arsenalu, a pokud bude vítězit, vyhraje ligu,“ krčil Guardiola rameny.

A co přesně se přihodilo Guéhimu?

V 68. minutě posílal záložník Röhl přihrávku za obranu, kterou ale útočník Barry neměl šanci dostihnout. K míči doběhl na hranici vápna jako první Guéhi, jenže pak poslal pomalou zpětnou přihrávku přímo na nohu Barrymu, jenž s přehledem překonal gólmana Donnarummu.

Řešilo se ještě ofsajdové postavení, z něhož útočník Evertonu vybíhal, ale o tom nemohla být řeč ze dvou důvodů. Svým pohybem soupeře jednak nedostal pod tlak a Guéhi následně postavení mimo hru zrušil vědomou zpětnou přihrávkou.

„Tím se ofsajd resetoval a začala nová fáze hry. Skvělé rozhodnutí od sudího Michaela Olivera,“ potvrdil pak pravidlový expert Dale Johnson z BBC.

„Do druhé půle jsme vstoupili příliš nedbale. Vedli jsme, takže nás soupeř začal víc tlačit, byl agresivnější a my v takových situacích musíme zachovat klid,“ pronesl pro klubový web křídelník Doku, autor dvou branek.

Tou první poslal City do vedení, tou druhou v sedmé nastavené minutě srovnával na 3:3, když se pěkně trefil zpoza vápna k tyči.

„Jsem rád za gól a že jsem pomohl týmu, ale ta ztráta je bolestivá. Naštěstí ještě není konec. Ztratili jsme dva body, ale víme, že i ten jeden získaný může být klíčový. Budeme dál bojovat,“ zdůraznil.

„Samozřejmě by bylo lepší vyhrát, ale zároveň je lepší mít jeden bod, než nemít žádný,“ přidal Guardiola.

Jeho svěřenci nicméně v této sezoně poztráceli už 12 bodů v zápasech, ve kterých vedli. To je spolu s Newcastlem a Tottenhamem, již se pohybují ve spodních patrech tabulky, vůbec nejvíc v rámci celé Premier League.

A ve výsledku je to možná bude stát titul.

Přitom Manchester City se zejména po výhře nad Arsenalem ve vzájemném utkání jevil jako favorit. Jenže teď je všechno zase jinak.

„Pokud Arsenal porazí v neděli West Ham, vyhraje titul,“ tvrdil ve studiu televize Sky Sports někdejší zadák Liverpoolu Jamie Carragher. „Ale z toho zápasu mám trochu strach. Stejně jako jsem tušil, že City můžou ztratit na Evertonu,“ reagoval nicméně bývalý útočník Arsenalu Thierry Henry.

Po West Hamu narazí Arsenal ještě na Burnley a Crystal Palace a do toho je ve hře o Ligu mistrů. City pro změnu čeká finále FA Cupu s Chelsea a v lize vyzvou taktéž Crystal Palace, pak ještě Brentford, Bournemouth a Aston Villu.

Kdo se stane anglickým šampionem?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 35 23 7 5 67:26 76
2. Manchester CityManchester City 34 21 8 5 69:32 71
3. Manchester UnitedManchester Utd. 35 18 10 7 63:48 64
4. LiverpoolLiverpool 35 17 7 11 59:47 58
5. Aston VillaAston Villa 35 17 7 11 48:44 58
6. BournemouthBournemouth 35 12 16 7 55:52 52
7. BrentfordBrentford 35 14 9 12 52:46 51
8. BrightonBrighton 35 13 11 11 49:42 50
9. ChelseaChelsea 35 13 9 13 54:48 48
10. EvertonEverton 35 13 9 13 44:44 48
11. FulhamFulham 35 14 6 15 44:49 48
12. Sunderland AFCSunderland 35 12 11 12 37:46 47
13. Newcastle UnitedNewcastle 35 13 6 16 49:51 45
14. Leeds UnitedLeeds 35 10 13 12 47:52 43
15. Crystal PalaceCrystal Palace 34 11 10 13 36:42 43
16. NottinghamNottingham 35 11 9 15 44:46 42
17. TottenhamTottenham 35 9 10 16 45:54 37
18. West HamWest Ham 35 9 9 17 42:61 36
19. Burnley FCBurnley 35 4 8 23 35:71 20
20. WolverhamptonWolves 35 3 9 23 25:63 18

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

