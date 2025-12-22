ONLINE: Poslední souboj v Anglii před Štědrým dnem, Fulham hostí Nottingham

Fulham i Nottingham z posledních pěti zápasů tři vyhrály. Vítěz vzájemného duelu bude mít klidnější svátky.
Premier League pokračuje v pátek 26. prosince úvodním utkáním 18. kola, kdy Manchester United hostí Newcastle. Hlavní program se odehraje v sobotu a dva zápasy v neděli 28. prosince.
Devatenácté dějství se hraje už v úterý 30. prosince a 1. ledna.
Leno – Tete, Andersen (C), Cuenca, Robinson – Lukić, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Kevin – R. Jiménez.
Victor – Savona, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Luiz – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Lecomte – Diop, Castagne, Cairney, J. King, Reed, Ridgeon, Kusi-Asare, A. Traoré.
Sels – Z. Abbott, Awoniyi, Bakwa, Kalimuendo, Domínguez, McAtee, Zinčenko, Morato.
Rozhodčí: Taylor – Nunn, BettsPřejít na online reportáž