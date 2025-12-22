ONLINE: Poslední souboj v Anglii před Štědrým dnem, Fulham hostí Nottingham

Naposled před Štědrým dnem půjdou v Anglii na prvoligový fotbal: v dohrávce sedmnáctého dějství Premier League hostí patnáctý Fulham sedmnáctý Nottingham Forest. Duel dvou týmů, které bojují o záchranu, můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Obránce Fulhamu Calvin Bassey slaví se spoluhráči druhý gól svého týmu v utkání proti Burnley. | foto: Craig BroughReuters

Fulham i Nottingham z posledních pěti zápasů tři vyhrály. Vítěz vzájemného duelu bude mít klidnější svátky.

Premier League pokračuje v pátek 26. prosince úvodním utkáním 18. kola, kdy Manchester United hostí Newcastle. Hlavní program se odehraje v sobotu a dva zápasy v neděli 28. prosince.

Devatenácté dějství se hraje už v úterý 30. prosince a 1. ledna.

Premier League
17. kolo 22. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Fulham Fulham : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Leno – Tete, Andersen (C), Cuenca, Robinson – Lukić, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Kevin – R. Jiménez.
Sestavy:
Victor – Savona, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Luiz – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Náhradníci:
Lecomte – Diop, Castagne, Cairney, J. King, Reed, Ridgeon, Kusi-Asare, A. Traoré.
Náhradníci:
Sels – Z. Abbott, Awoniyi, Bakwa, Kalimuendo, Domínguez, McAtee, Zinčenko, Morato.

Rozhodčí: Taylor – Nunn, Betts

18. kolo

Manchester United vs. Newcastle United
26.12. 21:00
  • 2.45
  • 3.67
  • 2.74
Nottingham vs. Manchester City
27.12. 13:30
  • 5.17
  • 4.32
  • 1.62
Burnley FC vs. Everton
27.12. 16:00
  • 4.07
  • 3.35
  • 2.00
Brentford vs. Bournemouth
27.12. 16:00
  • 2.26
  • 3.67
  • 3.03
Liverpool vs. Wolverhampton
27.12. 16:00
  • 1.22
  • 6.71
  • 12.20
Arsenal vs. Brighton
27.12. 16:00
  • 1.41
  • 4.82
  • 7.69
West Ham vs. Fulham
27.12. 16:00
  • 2.60
  • 3.47
  • 2.68
Chelsea vs. Aston Villa
27.12. 18:30
  • 1.86
  • 3.89
  • 4.05
Sunderland AFC vs. Leeds United
28.12. 15:00
  • 2.51
  • 3.20
  • 2.81
Crystal Palace vs. Tottenham
28.12. 17:30
  • 2.11
  • 3.33
  • 3.43
Kompletní los
17. kolo

16. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 17 12 3 2 31:10 39
2. Manchester CityManchester City 17 12 1 4 41:16 37
3. Aston VillaAston Villa 17 11 3 3 27:18 36
4. ChelseaChelsea 17 8 5 4 29:17 29
5. LiverpoolLiverpool 17 9 2 6 28:25 29
6. Sunderland AFCSunderland 17 7 6 4 19:17 27
7. Manchester UnitedManchester Utd. 17 7 5 5 31:28 26
8. Crystal PalaceCrystal Palace 17 7 5 5 21:19 26
9. BrightonBrighton 17 6 6 5 25:23 24
10. EvertonEverton 17 7 3 7 18:20 24
11. Newcastle UnitedNewcastle 17 6 5 6 23:22 23
12. BrentfordBrentford 17 7 2 8 24:25 23
13. TottenhamTottenham 17 6 4 7 26:23 22
14. BournemouthBournemouth 17 5 7 5 26:29 22
15. FulhamFulham 16 6 2 8 23:26 20
16. Leeds UnitedLeeds 17 5 4 8 24:31 19
17. NottinghamNottingham 16 5 3 8 17:25 18
18. West HamWest Ham 17 3 4 10 19:35 13
19. Burnley FCBurnley 17 3 2 12 19:34 11
20. WolverhamptonWolves 17 0 2 15 9:37 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

Planeta Stínadla. Teplický fotbalový stadion v celé své kráse.

Stínadla 2.0, další informace. Omlazovací kúra víc než půlstoletí starého stadionu, do kterého se zakousl zub času a nutně potřebuje elixír krásy, vyjde podle odhadů zhruba na 1,5 miliardy korun....

22. prosince 2025  20:57

Neymar udělal první krůček k mistrovství světa. Operace levého kolena byla úspěšná

Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude.

Brazilský fotbalový klub FC Santos uvedl, že Neymar má za sebou operaci levého kolena. Pondělní artroskopický zákrok, který si vynutilo poranění vnitřního menisku, byl úspěšný. Třiatřicetiletého...

22. prosince 2025  19:24

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň má první zimní posilu z Karviné

Sledujeme online
José Mourinho, trenér tureckého Fenerbahce.

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29,  aktualizováno  22. 12. 17:52

Co vykouzlí Emery pro Aston Villu? S titulem na mě nechoďte, říká kouč

Unai Emery, trenér fotbalistů Aston Villy, během utkání proti Manchesteru...

V euforii ze sebe sundal kabát a roztočil ho nad hlavou. Kam až dolétne? Radostné gesto Unaie Emeryho, trenéra fotbalistů Aston Villy, sedí i na jeho mužstvo, které naposled v neděli zdolalo...

22. prosince 2025  17:01

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do...

22. prosince 2025  13:44

Více fanoušků na stadionech i u televizí, která má rekord. Fotbalová liga táhne

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

19 kol, 152 zápasů a takřka milion fanoušků na stadionech. Na ligový fotbal v podzimní části sezony přišlo víc lidí než za stejnou část sezony loni. Vyšší čísla vykazuje i televizní sledovanost na...

22. prosince 2025  13:35

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Fotbalisté Maroka, účastníci mistrovství světa v roce 2026.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

20. prosince 2025  10:35,  aktualizováno  22. 12. 11:11

Kodeš o zraněních a úplně jiných Vánocích: Obětuji je, abych byl co nejvíc fit

Petr Kodeš slaví se svými královéhradeckými spoluhráči výhru nad Mladou...

Vánoční klid spojený s odpočinkem po náročné sezoně? Petr Kodeš, kapitán hradeckých fotbalistů, tento roky zaběhlý program letos mění. „Půlrok jsem promarodil, proto mě teď čekají odlišné svátky, než...

22. prosince 2025  10:50

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční...

Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...

22. prosince 2025  7:49

Šulc zářil i v poháru, dvěma góly Lyonu zajistil výhru s outsiderem

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové...

21. prosince 2025  23:26

Desátá výhra v řadě. Aston Villa zdolala United a je na dostřel prvnímu místu

Hráči Aston Villy slaví gól Manchesteru United. Dvěma zásahy se o výhru Villans...

Fotbalisté Aston Villy v neděli zdolali v 17. kole anglické Premier League na domácím hřišti Manchester United 2:1 a svoji sérii napříč všemi soutěžemi zaokrouhlili na deset výher v řadě. V tabulce...

21. prosince 2025  17:29,  aktualizováno  20:09

KVÍZ: Kladenský doyen trenérem reprezentace. Co víte o Koubkovi?

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Je to pomyslný vrchol jeho dlouholeté kariéry, když ve čtyřiasedmdesáti přebírá českou fotbalovou reprezentaci. Jak dobře znáte jeho předešlé roky a kroky? Otestujte si, co víte o Miroslavu Koubkovi.

vydáno 21. prosince 2025

