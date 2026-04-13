City se mu po přesvědčivé výhře 3:0 přiblížili už na šest bodů, navíc mají odehráno o zápas méně.
„Arsenale, koukáte se?“ ozývalo se v neděli provokativně ze sektoru hostujících fanoušků.
„Sledoval jsem jejich zápas a když prohráli (1:2 s Bournemouthem), řekl jsem si, že anglická liga je opravdu nepředvídatelná. Ale současně jsme se soustředili na nás, vyhrát na Chelsea není jen tak,“ zdůraznil křídelník Jeremy Doku.
Vše se teď v Anglii upíná k nedělnímu vzájemnému utkání, které dost možná určí ráz zbytku sezony.
Sluší se dodat, že v případě bodové shody rozhoduje v Premier League celkové skóre, které má aktuálně o tři branky lepší Arsenal.
„Máme za sebou tři dobré zápasy, ale nejlepší tým v Anglii je pořád Arsenal, stejně tak v celé Evropě. Jejich čísla a konzistence hovoří jasně. Musíme se dostatečně připravit,“ přesvědčoval Guardiola v neděli večer.
Sám ale určitě ví, že jeho svěřenci jsou v dobré pozici, byť se to tak při současném pohledu na tabulku nemusí zdát.
„Myslím, že City budou mít v závěru sezony výhodu, jenom díky trenérovi a hráčům, které mají. Budou klidnější než Arsenal, který je nervózní, protože teď několikrát prohrál. A když se vám to stane, začnete přemýšlet, jak z toho ven a to vás negativně ovlivní,“ tvrdí někdejší anglický kanonýr Wayne Rooney.
„Věřím, že titul je stále ve hře. Bylo by šílené, kdybych nevěřil,“ usmál se Doku.
Navíc, Arsenal čeká v týdnu ještě odveta čtvrtfinále Ligy mistrů, zatímco City mají volno. Pro londýnský celek je to další náročný zápas, který ho sice může psychicky povzbudit, ale také ještě víc nahlodat, pokud proti Sportingu neuhájí jednobrankový náskok.
Kromě toho bude mít v hlavě, že poslední utkání proti Guardiolovu týmu prohrál – 0:2 ve finále Ligového poháru. Což se možná v konečném součtu ukáže jako moment, který celou sezonu zlomil.
„Ale tím se prostě nemůžou nechat rozhodit, nemůžou jít do nedělního zápasu ani se špetkou pochybností,“ řekl ve studiu televize Sky Sports někdejší útočník Liverpoolu Daniel Sturridge.
Boj o titul v Anglii
los do konce sezony
Arsenal: Manchester City (venku), Newcastle (doma), Fulham (doma), West Ham (venku), Burnley (doma), Crystal Palace (venku)
Manchester City: Arsenal (doma), Burnley (venku), Everton (venku), Brentford (doma), Bournemouth (venku), Aston Villa (doma), Crystal Palace (doma)*
*odložený zápas, dohrávka zatím nemá potvrzený termín
„Je jasné, že oproti tomu finálovému utkání něco změní. Hlavní je, aby naši hráči předvedli dobrý výkon. Tým definuje to, jak hrajete,“ pronesl se Guardiola.
Už dvakrát během svého působení v Anglii dokázal Arsenalu ukrást titul. Poprvé na jaře 2023 v sezoně, kdy Arsenal stanovil nelichotivý rekord jakožto tým, který nejdéle vedl ligu, aniž by ji nakonec vyhrál. Podruhé pak Guardiola slavil na úkor Artety o rok později.
Tuhle sezonu měl Arsenal také rozjetou skvěle, jenže na jaře začíná ztrácet.
Aktuální nevydařené období odstartovala zmíněná porážka 0:2 se City, pak překvapivé vypadnutí se Southamptonem v FA Cupu a teď ztráta s Bournemouthem.
„Je to bolestivé, strašný pocit. Ale kdyby mi někdo v srpnu řekl, že v dubnu budeme v téhle pozici, rozhodně bych to bral,“ prohlásil v sobotu kouč Mikel Arteta.
Co z té pozice ale Arsenal nakonec vytěží?