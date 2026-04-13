Přijde Arsenal o titul? Pořád je to nejlepší klub v Anglii, přesvědčuje Guardiola

Zhruba 20 minut před koncem nedělního utkání, když fotbalisté Manchesteru City vedli už 3:0 na Chelsea, kamery zabraly jednoho z hostujících fanoušků. Ten držel plastovou láhev s logem Arsenalu a předstíral, že z ní pije. Výraz bottle, v nepříliš sedícím doslovném překladu právě „láhev“, znamená promarnění náskoku či nevyužití velmi silné pozice. A přesně to teď Arsenalu v domácí soutěži šest kol před koncem hrozí.
Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City během utkání proti Chelsea.

City se mu po přesvědčivé výhře 3:0 přiblížili už na šest bodů, navíc mají odehráno o zápas méně.

„Arsenale, koukáte se?“ ozývalo se v neděli provokativně ze sektoru hostujících fanoušků.

„Sledoval jsem jejich zápas a když prohráli (1:2 s Bournemouthem), řekl jsem si, že anglická liga je opravdu nepředvídatelná. Ale současně jsme se soustředili na nás, vyhrát na Chelsea není jen tak,“ zdůraznil křídelník Jeremy Doku.

Ovládne nakonec Arsenal anglickou ligu?

Vše se teď v Anglii upíná k nedělnímu vzájemnému utkání, které dost možná určí ráz zbytku sezony.

Sluší se dodat, že v případě bodové shody rozhoduje v Premier League celkové skóre, které má aktuálně o tři branky lepší Arsenal.

„Máme za sebou tři dobré zápasy, ale nejlepší tým v Anglii je pořád Arsenal, stejně tak v celé Evropě. Jejich čísla a konzistence hovoří jasně. Musíme se dostatečně připravit,“ přesvědčoval Guardiola v neděli večer.

Sám ale určitě ví, že jeho svěřenci jsou v dobré pozici, byť se to tak při současném pohledu na tabulku nemusí zdát.

„Myslím, že City budou mít v závěru sezony výhodu, jenom díky trenérovi a hráčům, které mají. Budou klidnější než Arsenal, který je nervózní, protože teď několikrát prohrál. A když se vám to stane, začnete přemýšlet, jak z toho ven a to vás negativně ovlivní,“ tvrdí někdejší anglický kanonýr Wayne Rooney.

„Věřím, že titul je stále ve hře. Bylo by šílené, kdybych nevěřil,“ usmál se Doku.

Kinský inkasoval, Tottenham je blízko sestupu. City se dál dotahuje na Arsenal

Navíc, Arsenal čeká v týdnu ještě odveta čtvrtfinále Ligy mistrů, zatímco City mají volno. Pro londýnský celek je to další náročný zápas, který ho sice může psychicky povzbudit, ale také ještě víc nahlodat, pokud proti Sportingu neuhájí jednobrankový náskok.

Kromě toho bude mít v hlavě, že poslední utkání proti Guardiolovu týmu prohrál – 0:2 ve finále Ligového poháru. Což se možná v konečném součtu ukáže jako moment, který celou sezonu zlomil.

„Ale tím se prostě nemůžou nechat rozhodit, nemůžou jít do nedělního zápasu ani se špetkou pochybností,“ řekl ve studiu televize Sky Sports někdejší útočník Liverpoolu Daniel Sturridge.

Boj o titul v Anglii

los do konce sezony

Arsenal: Manchester City (venku), Newcastle (doma), Fulham (doma), West Ham (venku), Burnley (doma), Crystal Palace (venku)

Manchester City: Arsenal (doma), Burnley (venku), Everton (venku), Brentford (doma), Bournemouth (venku), Aston Villa (doma), Crystal Palace (doma)*

*odložený zápas, dohrávka zatím nemá potvrzený termín

„Je jasné, že oproti tomu finálovému utkání něco změní. Hlavní je, aby naši hráči předvedli dobrý výkon. Tým definuje to, jak hrajete,“ pronesl se Guardiola.

Už dvakrát během svého působení v Anglii dokázal Arsenalu ukrást titul. Poprvé na jaře 2023 v sezoně, kdy Arsenal stanovil nelichotivý rekord jakožto tým, který nejdéle vedl ligu, aniž by ji nakonec vyhrál. Podruhé pak Guardiola slavil na úkor Artety o rok později.

Tuhle sezonu měl Arsenal také rozjetou skvěle, jenže na jaře začíná ztrácet.

Aktuální nevydařené období odstartovala zmíněná porážka 0:2 se City, pak překvapivé vypadnutí se Southamptonem v FA Cupu a teď ztráta s Bournemouthem.

„Je to bolestivé, strašný pocit. Ale kdyby mi někdo v srpnu řekl, že v dubnu budeme v téhle pozici, rozhodně bych to bral,“ prohlásil v sobotu kouč Mikel Arteta.

Co z té pozice ale Arsenal nakonec vytěží?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 32 21 7 4 62:24 70
2. Manchester CityManchester City 31 19 7 5 63:28 64
3. Manchester UnitedManchester Utd. 31 15 10 6 56:43 55
4. Aston VillaAston Villa 32 16 7 9 43:38 55
5. LiverpoolLiverpool 32 15 7 10 52:42 52
6. ChelseaChelsea 32 13 9 10 53:41 48
7. BrentfordBrentford 32 13 8 11 48:44 47
8. EvertonEverton 32 13 8 11 39:37 47
9. BrightonBrighton 32 12 10 10 43:37 46
10. Sunderland AFCSunderland 32 12 10 10 33:36 46
11. BournemouthBournemouth 32 10 15 7 48:49 45
12. FulhamFulham 32 13 5 14 43:46 44
13. Crystal PalaceCrystal Palace 31 11 9 11 35:36 42
14. Newcastle UnitedNewcastle 32 12 6 14 45:47 42
15. Leeds UnitedLeeds 31 7 12 12 37:48 33
16. NottinghamNottingham 32 8 9 15 32:44 33
17. West HamWest Ham 32 8 8 16 40:57 32
18. TottenhamTottenham 32 7 9 16 40:51 30
19. Burnley FCBurnley 32 4 8 20 33:63 20
20. WolverhamptonWolves 32 3 8 21 24:58 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Aktualizujeme
Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích nerozporovala červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29....

13. dubna 2026  13:20

Další prvoligový hráč v korupční kauze. Zapleten je i olomoucký Elbel, tvrdí policie

Olomoucký obránce Jakub Elbel.

Šetření s ním nezahájila etická komise, neobvinila ho ani policie. Přesto je olomoucký fotbalista Jakub Elbel dalším prvoligovým hráčem, který je podle spisů zapojený do běžící korupční kauzy. Podle...

13. dubna 2026  13:14

Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Českobudějovický brankář Dávid Šípoš inkasuje gól z pokutového kopu od Jana...

Radní města v pondělí nakonec nevypověděli nájemní smlouvu fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice na užívání stadionu, což by pro druholigový klub znamenalo velký problém. Chce dát šanci...

13. dubna 2026  13:03

Přijde Arsenal o titul? Pořád je to nejlepší klub v Anglii, přesvědčuje Guardiola

Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City během utkání proti Chelsea.

Zhruba 20 minut před koncem nedělního utkání, když fotbalisté Manchesteru City vedli už 3:0 na Chelsea, kamery zabraly jednoho z hostujících fanoušků. Ten držel plastovou láhev s logem Arsenalu a...

13. dubna 2026  12:50

NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Ještě věříte, že by snad v závěru Chance Ligy přišlo drama? Náskok vedoucí Slavie na druhou Spartu se dvě kola do konce základní části snížil na osm bodů poté, co lídr soutěže doma remizoval 0:0 s...

13. dubna 2026  11:30

Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Slavii.

Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s...

13. dubna 2026  11:05

V první půli jsme snad měli kopačky obráceně, štvalo Trousila. Výhra? Pro fandy

Pardubický kouč Jan Trousil v debatě s Michalem Hlavatým.

Stává se často, že pardubičtí fotbalisté soupeře na domácím stadionu soupeře většinu času přehrávají a nakonec zápas ztratí. V neděli doma s Olomoucí se stal přesný opak. Sigma měla po první půli...

13. dubna 2026

Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?

Zdravotníci ošetřují Antonína Kinského po zásahu do hlavy.

Jako kdyby si té smůly nevykousl už dost. Celou hodinu chytal Antonín Kinský vlastně pohodový zápas. Předvedl jeden výborný zákrok na konci poločasu, v modrém dresu s krátkým rukávem z něj od začátku...

13. dubna 2026  10:02

Moulis: Na „psy“ nám to nešlo. Proti fotbalovým týmům je to lepší

Pavel Moulis a Tomáš Vondrášek slaví gól Ústí nad Labem proti Jihlavě.

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

13. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:52

Frťala vs. Priske, usmíření: Konflikty za hranou nedělaly fotbalu reklamu

Brian Priske a Zdenko Frťala (vpravo), trenéři Sparty a Teplic v nedělním...

Láska nebeská z toho asi nebude, ale už ani Klub rváčů. Spory mezi fotbalovými trenéry Zdenkem Frťalou a Brianem Priskem ustaly. Dřív po sobě štěkali, před nedělním ligovým magnetem Teplic se Spartou...

13. dubna 2026  9:38

Nejde to jen odcvrnkat. Lerch o přechodu do Artisu i práci asistenta

Asistent trenéra SK Artis Brno Jiří Lerch

Sotva skončil v Jihlavě, hned se stěhoval do Brna. Fotbalový trenér Jiří Lerch v závěru března vyslyšel volání zdejšího druholigového Artisu, který po sérii jarních neúspěchů hledal pobočníka k...

13. dubna 2026  9:18

