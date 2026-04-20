Kdybych spadl, dostane červenou. Haaland rozhodl šlágr, pak se pozastavil nad sudím

  12:44
Když po utkání šel slavit ke kotli domácích fanoušků, do kamery zazpíval prvních pár slov písně od rappera Flo Ridy. „Oh, oh, sometimes I get a good feeling,“ v překladu „někdy mám prostě dobrý pocit.“ A ještě aby ho Erling Haaland, kanonýr fotbalistů Manchesteru City, neměl. Se spoluhráči doma porazili ve 33. kole Arsenal 2:1 a zase zamotali boj o titul v Premier League.
foto: AP

Obránce Gabriel z Arsenalu (vlevo) a Erling Haaland z Manchesteru City
Pokud City zvládne středeční zápas s Burnley, může jít do čela tabulky, byť jen o skóre.

A právě Haaland na tom má velký podíl, ve druhé půli nedělního šlágru s Arsenalem totiž vstřelil vítěznou branku.

Běžela 65. minuta, když se k němu na malém vápně dostal přes změť hráčů O’Reillyho centr a norský kanonýr ho s přehledem poslal do protipohybu brankáře Rayi.

„Odteď je každý zápas finále. Takže ve středu nás čeká další, zápas s Burnley bude stejně důležitý jako tenhle. Až s vámi domluvím, musíme se začít připravovat, zůstat soustředění a pokorní,“ pronesl.

Arsenal se ho snažil zastavit, jak jen to šlo. Ale ani Saliba s Gabrielem, dost možná nejlepší stoperská dvojice na světě, ho nedokázala uhlídat po celých 90 minut.

„Byl naprosto fantastický. Rval se o každý balon jako zvíře, přitom to neměl vůbec jednoduché,“ smekl před ním záložník Bernardo Silva.

Zejména s Gabrielem sváděl Haaland vypjaté souboje a několikrát se do sebe pustili i slovně. Hostující zadák ho v jednu chvíli chtěl zastavit tak usilovně, až mu roztrhl dres. V závěru pak Brazilec z frustrace vypěnil a když na sebe byli oba hráči nalepení čely, udělal pohyb hlavou směrem dopředu.

„Měl jsem to říct rozhodčímu? Ale asi by to bylo jedno. Sudí mi pak řekl, že jsme do toho šli oba stejně, ale myslím, že kdybych spadnul, byla by z toho červená,“ říkal pak Haaland v televizním rozhovoru.

Místo toho on i Gabriel vyfasovali žlutou kartu.

„Rozhodnutí sudího zkontroloval a potvrdil VAR. Gabrielovo chování nebylo vyhodnoceno jako nepřiměřeně agresivní nebo násilné,“ vysvětlil pak na sociální síti X účet Premier League Match Centre, který pravidelně vysvětluje verdikty.

Pro City je však důležitější, že zápas nakonec dotáhli do vítězného konce. Přežili i hlavičku Havertze ze samotného závěru, která zamířila těsně nad.

„Realita je ale jasná. Arsenal je v čele a má lepší skóre. Musíme si tuhle výhru vychutnat, oslavit ji a vzít si z ní pozitiva, ale nemůžeme se přestat soustředit. Už za tři dny nás čeká Burnley,“ krotil nicméně vášně kouč Pep Guardiola.

Ačkoliv v tuhle chvíli Arsenal ligu vede, už nemá titul ve vlastních rukou. Respektive má, ale stejně tak ho mají v rukou City, jelikož v Anglii při bodové shodě rozhoduje skóre. Dost možná to tedy bude jen o tom, kdo ve zbytku soutěže nastřílí více branek.

„Arsenal nehrál špatně, ale rozdíl mezi oběma týmy je v tom, že jeden je zvyklý vyhrávat trofeje a druhý na tuhle úroveň a tlak není zcela připravený. City mají momentálně výhodu a myslím, že to dotáhnou,“ zhodnotil někdejší záložník Arsenalu Patrick Vieira.

Zápas s Burnley je předehrávkou 34. kola, takže o víkendu se pak Arsenal může zase vrátit na čelo. City však bude mít k dobru dohrávku 31. kola s Crystal Palace – a ta může být v konečném součtu klíčová.

„Mám radost, že jsme si prodloužili naše naděje. A třeba vydrží až do konce sezony, pokusíme se o to,“ tvrdil opatrně Guardiola.

„Zbývá nám pět zápasů a půjdeme do nich naplno. Věříme, že to můžeme zvládnout,“ burcoval naopak kouč Arsenalu Mikel Arteta.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
2. Manchester CityManchester City 32 20 7 5 65:29 67
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. ChelseaChelsea 33 13 9 11 53:42 48
7. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
8. BournemouthBournemouth 33 11 15 7 50:50 48
9. BrightonBrighton 33 12 11 10 45:39 47
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 33 12 10 11 36:40 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 31 11 9 11 35:36 42
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 33 9 12 12 42:49 39
16. NottinghamNottingham 33 9 9 15 36:45 36
17. West HamWest Ham 32 8 8 16 40:57 32
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 33 4 8 21 34:67 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

