Nepřijatelný výkon, zuřil kouč Chelsea. Fanouškům vzkázal: Chápu vaši frustraci

  12:31
Psal se rok 1912. V lednu se v Praze, stále ještě v Rakousku-Uhersku, konal šestý sjezd ruské sociálně-demokratické dělnické strany, v dubnu se potopil Titanic a v listopadu fotbalisté Chelsea prohráli pětkrát v řadě, aniž by vstřelili gól. Takhle nelichotivou sérii zažili na dlouho dobu naposledy. Až do úterního večera.
Kouč Chelsea Liam Rosenior po porážce s Brightonem.

Chelsea prohrála v předehrávce 34. kola 0:3 na půdě Brightonu. Pátá porážka v řadě a zase bez gólu. Poprvé po takřka 114 letech.

Aby té historie nebylo málo, sluší se dodat, že to tehdy pro Chelsea, klub založený v roce 1905, byla teprve osmá soutěžní sezona. Londýnský celek nakonec jen o pět bodů unikl sestupu z první ligy.

To jen pro představu, jak alarmující současná mizérie je.

„Chceme zpátky naši Chelsea,“ stálo na transparentech, které mnozí fanoušci během utkání na Brightonu vytáhli.

„Proč se to děje? Musíme se všichni podívat do zrcadla, já i hráči. Nemůžu sem pořád chodit a bránit to, co vidím. Chyběl nám správný přístup, odhodlání některých hráčů. V tomhle klubu zkrátka podobné výkony nestačí. Nebudu vám lhát, tohle bylo nepřijatelné na každé úrovni,“ čertil se trenér Liam Rosenior.

Kromě toho, že Chelsea zase prohrála bez vstřelené branky, to navíc potřetí z posledních čtyř utkání bylo výsledkem 0:3.

Klubu rázem hrozí nejen absence v Lize mistrů, ale že se do evropských pohárů neprobojuje vůbec. Aktuálně je sedmá, o víkendu ji však může přeskočit Brentford, Bournemouth, Everton i Sunderland...

Chelsea je ve stoleté krizi. Popáté v řadě padla bez gólu. Brighton jí nadělil trojku

„Můžete mluvit o nedostatku sebevědomí kvůli tomu, že nám to výsledkově nevychází, ale tohle není něco, co bych chtěl vidět a už se to nesmí opakovat. Byl to opravdu těžký večer, asi nejtěžší, jaký jsem kdy prožil. Nejenom tady v tomhle skvělém klubu, ale v celé své kariéře,“ pokračoval emotivně Rosenior.

V Chelsea je jedenačtyřicetiletý Rosenior, pořád ještě začínající trenér, od začátku ledna, kdy nahradil Enza Maresku.

Ten s klubem sice v létě vyhrál mistrovství světa klubů, ale během podzimu se zhoršily jeho vztahy s vedením, což vyústilo až v odvolání po sérii nevydařených výsledků.

Sérii, která ale nebyla ani zdaleka tak špatná jako teď.

Vedení sáhlo po Roseniorovi, na první pohled perspektivní variantě, kterou určitě je. Současně to ale bylo to nejpohodlnější řešení. Rosenior úspěšně koučoval ve Štrasburku, který má stejného majitele jako Chelsea (Todda Boehlyho, respektive jeho firmu BlueCo).

S francouzským klubem sice postoupil do Konferenční ligy a na podzim ovládl základní část, ale vést ambiciózní londýnský klub je něco úplně jiného.

A ukazuje se, že možná ještě nebyl připravený.

„Chápu frustraci fanoušků a jako trenér musím vzít zodpovědnost na sebe,“ reagoval na otázku novinářů ohledně pokřiků volajících po jeho odvolání. „Mám tvrdou kůži a jejich frustraci chápu. Také jsem frustrovaný z našich výkonů. Musíme prostě dál tvrdě pracovat.“

Ale bude to stačit?

„Uvidíme, jak hráči zareagují. Dosud jsem je ani jednou nekritizoval. Bránil jsem je, protože si to zasloužili. Často jsem si sypal popel na hlavu, protože to není jen o hráčích. Ale říkal jsem, že vždycky budu upřímný a teď jsem také upřímný,“ přidal Rosenior.

Pochopitelně se už spekuluje o jeho odvolání.

Chelsea sice může sezonu částečně zachránit triumfem v FA Cupu, kde ji o víkendu čeká v semifinále Leeds, ale jen těžko to zakryje případnou absenci v Lize mistrů, neřkuli v jakékoli pohárové soutěži.

A vedení dost možná bude opět muset hledat cestu z krize. Z krize do níž se ale dostalo samo.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
2. Manchester CityManchester City 32 20 7 5 65:29 67
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
8. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
9. BournemouthBournemouth 33 11 15 7 50:50 48
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 33 12 10 11 36:40 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 32 11 10 11 35:36 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 33 9 12 12 42:49 39
16. NottinghamNottingham 33 9 9 15 36:45 36
17. West HamWest Ham 33 8 9 16 40:57 33
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 33 4 8 21 34:67 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

