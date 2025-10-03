Jako první v hustém dešti skórovali hosté v 70. minutě díky Ryanu Sessegnonovi. Osm minut nato ale Semenyo prokličkoval po levé straně a z ostrého úhlu překonal Bernda Lena. V 84. minutě ghanský útočník předal ve středovém kruhu míč střídajícímu Justinu Kluivertovi, jenž si navedl míč směrem k brance Fulhamu a dalekonosnou ranou otočil skóre.
Čtvrtou ligovou výhru Bournemouthu pečetil v šesté nastavené minutě Semenyo po rychlém protiútoku do rozhozené hostující obrany. Po sedmém zápase tak má na kontě šest branek a v tabulce střelců je druhý za osmigólovým kanonýrem Erlingem Haalandem z Manchesteru City.
78. Semenyo
84. Kluivert
90+6. Semenyo
70. Sessegnon
Petrović – Hill (61. Jiménez), Diakité, Senesi (78. Doak), Truffert – Adams, Scott – Semenyo, Tavernier (61. Kluivert), Brooks /C/ (85. Milosavljević) – Evanilson.
Leno – Castagne, Andersen /C/, Diop (86. Smith-Rowe), Bassey – Lukić (14. Cairney), Berge – Wilson (67. Chukwueze), King (67. de Macedo), Sessegnon – Iwobi (86. Traoré).
Dennis – Cook, Christie, Adlí, Kroupi.
Lecomte – Cuenca, Robinson, Kusi-Asare.
76. Diop
Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long
Počet diváků: 11165Přejít na online reportáž