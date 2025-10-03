Bournemouth je obratu s Fulhamem druhý v tabulce Premier League

Autor: ,
  23:34
Bournemouth v závěru předehrávky 7. kola anglické fotbalové ligy otočil zápas proti Fulhamu a po výhře 3:1 se posunul na druhé místo neúplné tabulky bod za vedoucí Liverpool. Na všech gólech vítězů se podílel Antoine Semenyo, jenž dvakrát skóroval a na jednu branku přihrál.
Fotogalerie4

Justin Kluivert z Bournemouthu se střelecky prosazuje proti Fulhamu. | foto: Ian WaltonReuters

Jako první v hustém dešti skórovali hosté v 70. minutě díky Ryanu Sessegnonovi. Osm minut nato ale Semenyo prokličkoval po levé straně a z ostrého úhlu překonal Bernda Lena. V 84. minutě ghanský útočník předal ve středovém kruhu míč střídajícímu Justinu Kluivertovi, jenž si navedl míč směrem k brance Fulhamu a dalekonosnou ranou otočil skóre.

Čtvrtou ligovou výhru Bournemouthu pečetil v šesté nastavené minutě Semenyo po rychlém protiútoku do rozhozené hostující obrany. Po sedmém zápase tak má na kontě šest branek a v tabulce střelců je druhý za osmigólovým kanonýrem Erlingem Haalandem z Manchesteru City.

Premier League
7. kolo 3. 10. 2025 21:00
Bournemouth Bournemouth : Fulham Fulham 3:1 (0:0)
Góly:
78. Semenyo
84. Kluivert
90+6. Semenyo
Góly:
70. Sessegnon
Sestavy:
Petrović – Hill (61. Jiménez), Diakité, Senesi (78. Doak), Truffert – Adams, Scott – Semenyo, Tavernier (61. Kluivert), Brooks /C/ (85. Milosavljević) – Evanilson.
Sestavy:
Leno – Castagne, Andersen /C/, Diop (86. Smith-Rowe), Bassey – Lukić (14. Cairney), Berge – Wilson (67. Chukwueze), King (67. de Macedo), Sessegnon – Iwobi (86. Traoré).
Náhradníci:
Dennis – Cook, Christie, Adlí, Kroupi.
Náhradníci:
Lecomte – Cuenca, Robinson, Kusi-Asare.
Žluté karty:
Žluté karty:
76. Diop

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Počet diváků: 11165

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

7. kolo

Leeds United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
4.10. 13:30
  • 2.81
  • 3.51
  • 2.60
Manchester United vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
4.10. 16:00
  • 1.55
  • 4.57
  • 6.02
Arsenal vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
4.10. 16:00
  • 1.20
  • 7.14
  • 16.60
Chelsea vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.10. 18:30
  • 2.89
  • 3.98
  • 2.32

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LiverpoolLiverpool 6 5 0 1 12:7 15
2. BournemouthBournemouth 7 4 2 1 11:8 14
3. ArsenalArsenal 6 4 1 1 12:3 13
4. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 3 0 8:3 12
5. TottenhamTottenham 6 3 2 1 11:4 11
6. Sunderland AFCSunderland 6 3 2 1 7:4 11
7. Manchester CityManchester City 6 3 1 2 14:6 10
8. ChelseaChelsea 6 2 2 2 11:8 8
9. EvertonEverton 6 2 2 2 7:6 8
10. BrightonBrighton 6 2 2 2 9:9 8
11. FulhamFulham 7 2 2 3 8:11 8
12. Leeds UnitedLeeds 6 2 2 2 6:9 8
13. BrentfordBrentford 6 2 1 3 9:11 7
14. Manchester UnitedManchester Utd. 6 2 1 3 7:11 7
15. Newcastle UnitedNewcastle 6 1 3 2 4:5 6
16. Aston VillaAston Villa 6 1 3 2 4:6 6
17. NottinghamNottingham 6 1 2 3 5:10 5
18. Burnley FCBurnley 6 1 1 4 6:13 4
19. West HamWest Ham 6 1 1 4 6:14 4
20. WolverhamptonWolves 6 0 1 5 4:13 1

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Zbrojovka porazila Ústí. České Budějovice vyhrály poprvé od srpna, zdolaly Příbram

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno zvítězili v utkání 12. kola druhé ligy v Ústí nad Labem 1:0 a v neúplné tabulce odskočili druhému Táborsku o tři body. Zatímco lídr vyhrál pětkrát po sobě,...

3. října 2025  19:52

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Nejlepší hráčka i střelkyně minulé sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...

3. října 2025  19:20

Havran uchvátil Bílka a je v reprezentaci. Jedenadvacítka měla zájem i o Piru

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro nadcházející kvalifikační zápasy s Ázerbájdžánem a v Bulharsku i osmnáctiletého záložníka Marka Havrana z Baníku Ostrava. Oproti...

3. října 2025  17:15

Turci drží náskok, Poláci se opět přiblížili. Jak je na tom český pohárový koeficient?

Dvě výhry, dvě porážky. To je bilance českých fotbalových klubů v prvním týdnu, kdy se hrály všechny evropské pohárové soutěže současně. V pořadí národních koeficientů Češi zůstávají desátí a...

3. října 2025  16:03

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

3. října 2025  11:05,  aktualizováno  15:50

Na Chorvatsko a Faery i s Coufalem či Lingrem. V nominaci je znovu také Vydra

Další šance pro Matěje Vydru, kterému v posledních měsících návrat do fotbalové reprezentace opakovaně zhatily zdravotní problémy. Na klíčové zápasy kvalifikace s Chorvatskem a Faerskými ostrovy...

3. října 2025  13:55,  aktualizováno  15:02

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém, program českého týmu i...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  3.10 14:26

Krejčí byl ve Wolverhamptonu zvolen hráčem měsíce. Cenu dostal v posilovně

V týmu je pouhých pět týdnů, ale už nadchl fanoušky i spoluhráče. Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí byl ve Wolverhamptonu zvolen klubovým hráčem měsíce. Šestadvacetiletý obránce do Anglie...

3. října 2025  14:12

Javorový list, orel a modrá hvězda jako tři vlny. Trionda, míč pro fotbalový šampionát

Mezinárodní fotbalová federace FIFA představila oficiální míč pro mistrovství světa 2026. Dostal název Trionda a design je inspirován hostiteli turnaje, který se poprvé bude konat ve třech zemích....

3. října 2025  13:17

Birmančevič vyhrál zářijovou anketu ve fotbalové lize, trenérům vládl Kozel

Hráčem září se v první fotbalové lize stal srbský křídelník Sparty Veljko Birmančevič. Mezi trenéry zvítězil Luboš Kozel z Jablonce. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

3. října 2025  13:11

Spáčil po Malmö: Byl to náš večer, jsem rád, že jsme napravili minulý zápas

V úvodním utkání na hřišti maďarského Ferencvárose v sestavě fotbalistů Plzně chyběl, Karel Spáčil si tak svůj premiérový start v Evropské lize připsal až při čtvrtečním domácím duelu proti Malmö.

3. října 2025  12:40

Sparta se v poháru představí v Brně proti Artisu, Slavia ve Zlíně. Plzeň má Nové Sady

Sparťanští fotbalisté, finalisté posledního ročníku, se o postup do čtvrtfinále domácího poháru utkají v Brně s druholigovým Artisem. Úřadující ligoví mistři slávisté se představí ve Zlíně. Divizní...

3. října 2025  10:29,  aktualizováno  11:08

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.