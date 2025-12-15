Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul

Prvního gólu se v probíhajícím ligovém ročníku dočkali až v pátém kole na Sunderlandu (1:1). V tu chvíli byli fotbalisté Aston Villy se třemi body třetí od konce. A teď přetočte kalendář zpátky na aktuální datum. Je polovina prosince a svěřenci Unaie Emeryho jsou tři body za vedoucím Arsenalem.
Kouč Aston Villy Unai Emery během utkání na West Hamu.

Kouč Aston Villy Unai Emery během utkání na West Hamu. | foto: Reuters

Od konce září vyhráli 15 ze 17 zápasů napříč všemi soutěžemi.

Jen v Premier League uspěli desetkrát z posledních 11 utkání. A aktuálně táhnou sérii šesti vítězství, což je nejvíc v klubové historii.

„Proti West Hamu jsme nezačali dobře, ale naše reakce byla fantastická. Stejně jako v úvodu sezony,“ pochvaloval si po nedělní výhře 3:2 kouč Emery.

Právě on stojí za úspěchem Aston Villy posledních let.

Čtyřiapadesátiletému Španělovi klub z Birminghamu vděčí za to, že ho nejenom v této sezoně vzkřísil a on tak opět reálně může bojovat o titul.

Byť tomu rozjezd ročníku ani trochu nenasvědčoval.

Aston Villa v sezoně 2024/25

Statistiky v Premier League

Po pěti kolech:
18. místo v tabulce
3 body, skóre 1:5

Po 16 kolech:
3. místo v tabulce
33 bodů, skóre 25:17

Teď je však Aston Villa třetí a má blízko první Arsenal, který navíc v předminulém kole porazila 2:1. V Evropské lize je pak s 15 body také třetí, navíc jen kvůli horšímu skóre.

Na tuto pohárovou soutěž je mimochodem Emery expert, jelikož ji vyhrál už čtyřikrát – třikrát se Sevillou a jednou s Villarealem. Teď by to rád zopakoval s dalším týmem.

„Hlavními hrdiny jsou ale hráči. Cítíme se komfortně v naší herní struktuře a taktice. Každý jeden z nich chápe svou úlohu na hřišti a plní své pokyny. A pak se snaží naplno ukázat kvalitu,“ chválil trenér.

Když se přitom podíváte na statistiky jednotlivých utkání, zjistíte, že Emeryho parta popírá veškeré fotbalové modely pravděpodobnosti, lépe řečeno metriku xG neboli očekávaných gólů.

Chcete důkaz?

V neděli proti West Hamu činilo v první půli její xG 0,04 a nepřipsala si jedinou střelu mezi tři tyče. Přesto se jednou radovala, když si stoper Mavropanos srazil Watkinsovu hlavičku do vlastní sítě.

West Ham ztratil náskok a padl, Tottenham dostal tři góly. Za City opět pálil Haaland

O poločase prohrávala 1:2, dvěma góly Morgana Rogerse však skóre otočila a zvítězila.

Jistě, čísla a statistiky nejsou všechno, ale dlouhodobě je zkrátka obelhávat nemůžete. Tak jak to Aston Villa dělá?

„Nepříjemnou pravdou pro soupeře je, že to není náhoda, jelikož se jedná o dlouhodobý jev. Je to kombinace výběru místa pro střelbu, sebevědomí a kvalitního provedení,“ vypočítává Lewis Jones v analýze pro televizi Sky Sports.

Podívejte se gól na Rogersův gól na 3:2:

Vlastní gól Mavropanose byl možná náhodný, ale Rogersův gól na 3:2, kdy napřáhl ze střední vzdálenosti a trefil se nechytatelně k tyči, rozhodně ne.

Když se spojí individuální kvalita hráčů a Emeryho trenérské schopnosti, hned vám je jasné, proč pod jeho vedením klub, jenž ještě nedávno bojoval o udržení, v posledních třech sezonách neskončil hůře než sedmý.

A na jaře mu až v posledním kole utekla druhá účast v Lize mistrů v řadě, čímž klub přišel o vytouženou finanční injekci.

Navzdory tomu však pokračuje ve spanilé jízdě anglickou ligou.

A proč by třeba nemohl vyhrát titul?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 16 11 3 2 30:10 36
2. Manchester CityManchester City 16 11 1 4 38:16 34
3. Aston VillaAston Villa 16 10 3 3 25:17 33
4. ChelseaChelsea 16 8 4 4 27:15 28
5. Crystal PalaceCrystal Palace 16 7 5 4 20:15 26
6. LiverpoolLiverpool 16 8 2 6 26:24 26
7. Sunderland AFCSunderland 16 7 5 4 19:17 26
8. Manchester UnitedManchester Utd. 15 7 4 4 26:22 25
9. EvertonEverton 16 7 3 6 18:19 24
10. BrightonBrighton 16 6 5 5 25:23 23
11. TottenhamTottenham 16 6 4 6 25:21 22
12. Newcastle UnitedNewcastle 16 6 4 6 21:20 22
13. BournemouthBournemouth 15 5 5 5 21:24 20
14. FulhamFulham 16 6 2 8 23:26 20
15. BrentfordBrentford 16 6 2 8 22:25 20
16. NottinghamNottingham 16 5 3 8 17:25 18
17. Leeds UnitedLeeds 16 4 4 8 20:30 16
18. West HamWest Ham 16 3 4 9 19:32 13
19. Burnley FCBurnley 16 3 1 12 18:33 10
20. WolverhamptonWolves 16 0 2 14 9:35 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

