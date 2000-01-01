Dočkali se po dlouhých dvaadvaceti letech, o to víc si fanoušci chtěli mistrovskou euforii vychutnat. V ulicích Londýna, v hospodách a zejména před stadionem fotbalového Arsenalu. Podívejte se na několik momentek z úterních mistrovských oslav.
Autor: AP
Mistrovských merch se prodával dlouho předtím, než bylo hotovo. To se mohlo vymstít, ale nevymstilo.
Autor: Reuters
Někteří fanoušci se vydali přímo do Bournemouthu, kde v úterý hrál Manchester City a bylo jasné, že pokud ztratí body, Arsenal získá titul.
Autor: Reuters
Většina příznivců se nicméně sešla v londýnských hospodách, aby zápas společně sledovali.
Autor: ČTK
Bournemouth dlouho vedl, ale City v samotném závěru srovnali a všichni znervózněli. Přenosy v televizi bývají zpožděné, a tak si někteří vytáhli mobil a zapnuli jednu z aplikací pro sledování výsledků.
Autor: AP
Fanoušci se pochopitelně neshromažďovali jen v hospodách, ale postupně se scházeli také před stadionem Emirates, stánkem pro více než 60 tisíc diváků.
Autor: Reuters
Nenechte se zmást, šestadvacítka na dresu tohoto fanouška neznamená 26. titul, nýbrž rok 2026. Mistrovských trofejí má Arsenal „pouze“ čtrnáct.
Autor: AP
Mimochodem, Wright je jedním z hráčů, kteří mají na zdech v severním Londýně své podobizny. Kdo přibude po letošní mistrovské sezoně?
Autor: AP
Velkou pozornost na sebe upoutal tenhle psí fanoušek, kterého jeho páníček dokonce navlékl do červenobílého dresu.
Autor: Reuters
Příznivců Arsenalu se nakonec u stadionu shromáždilo několik tisíc a společně slavili a slavili.
Autor: ČTK
Oslavy se táhly až dlouho do noci a nad ránem ke stadionu dorazili také hráči, kteří se předtím sešli v tréninkovém centru. Poslední zápas sezony odehraje Arsenal v neděli na Crystal Palace a oslavy budou pokračovat.
Autor: Reuters