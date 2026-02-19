Po středeční remíze 2:2 s Wolverhamptonem, jedním z nejhorších týmů v historii celé Premier League, je to téma opět živé.
Fiasko, které tým trenéra Mikela Artety může na konci sezony šeredně vytrestat.
Výsledek, kterým podráždění favorité korunovali sérii nepovedených výkonů i výsledků.
Lídr tabulky ztratil od začátku kalendářního roku už sedm bodů v zápasech, v nichž vedl. Stalo se mu to třikrát z posledních pěti duelů, takže všechny výstražné kontrolky v hlavě kouče Artety nepříjemně blikají. Co s tím?
„Musíme snést bolest, podívat se do zrcadla a pochopit, co je v téhle lize nutné k úspěchu,“ mračil se španělský kouč. „Především ve druhém poločase jsme neplnili ani úplné základy, které jsou přitom nezbytné. Neměli jsme kontrolu nad zápasem, nedominovali jsme. Všechno špatně!“
Soupeře, který před středou od léta posbíral jen devět ligových bodů, Arsenal nezlomil, i když si to po půl hodině nejspíš myslel. Po Sakovi se radoval i Hincapié, hosté vedli o dva góly, ale pak úplně přestali hrát. Nádhernou střelou zpoza šestnáctky snížil domácí Bueno, když se pak ve čtvrté nastavené minutě při rutinním centru srazili stoper Gabriel s brankářem Rayou, devatenáctiletý debutant Edozie vší silou protlačil balon do sítě – 2:2.
I fanoušci Wolverhamptonu, jimž musí být z výkonů jejich oblíbenců většinu roku do pláče, si tu chvilku náležitě užili. A fotbalistům Arsenalu, kteří nasupeně kráčeli do kabiny, na cestu zpívali: „Second again, ole, ole!“
Tedy v překladu: Zase skončíte druzí!
Právě to se přitom stalo i v předchozích třech sezonách, kdy Arsenal možná ještě nebyl dokonale připravený na útok na titul. Jenže v létě vedení do kádru mohutně investovalo, takže další selhání už by Saka a spol. vysvětlovali těžko.
Stejně tak trenér Arteta.
Proč se bojí titulu? Arsenal má náskok, ale nevěří si. Expert: Poslední výsledky straší
Jeho tým má sice pětibodový náskok na prvním místě, ale druhý Manchester City má k dobru jedno utkání. Ve vzájemném duelu navíc v polovině dubna hraje s Arsenalem doma, takže už teď má situaci ve vlastních rukách. Třetí Aston Villa ztrácí osm bodů.
Kdo s kým v boji o titul
los do konce sezony
Arsenal: Tottenham (venku), Chelsea (doma), Brighton (venku), Everton (doma), Bournemouth (doma), Manchester City (venku), Newcastle (doma), Fulham (doma), West Ham (venku), Burnley (doma), Crystal Palace (venku)
Manchester City: Newcastle (doma), Leeds (venku), Nottingham (doma), West Ham (venku), Crystal Palace (doma), Chelsea (venku), Arsenal (doma), Burnley (venku), Everton (venku), Brentford (doma), Bournemouth (venku), Aston Villa (doma)
Aston Villa: Leeds (doma), Wolves (venku), Chelsea (doma), Manchester United (venku), West Ham (doma), Nottingham (venku), Sunderland (doma), Fulham (venku), Tottenham (doma), Burnley (venku), Liverpool (doma), Manchester City (venku)
„Je čas, abychom se zamysleli nad posledními výkony a okamžitě napravili chyby,“ řekl útočník Saka. „Je nutné, abychom se znovu dostali na vítěznou vlnu, potřebujeme sérii několika vítězství.“
Což půjde těžko, pokud Arsenal konečně nepovolí ruční brzdu, s níž v posledních týdnech hraje. Než aby soupeře dorazil, zatáhne se a vyčkává. Nevyužije ofenzivní sílu, ale radši spoléhá na defenzivu.
Ta ho sice zdobila v první polovině sezony, v té druhé ale zdaleka tak pevná není. Ubylo i gólů ze standardních situací, na které se tým hodně spoléhal.
Hlavně v ligových zápasech se ze hry vytratila lehkost a nastoupily křeč a obavy. Přitom Arsenal má slušně rozjetou sezonu i v ostatních soutěžích, protože suverénně vyhrál základní část Ligy mistrů, v FA Cupu je v osmifinále a v Ligovém poháru dokonce ve finále (proti Manchesteru City).
Přesto se pozornost odborné veřejnosti i fanoušků upíná především na domácí soutěž, kterou tým ze severu Londýna nevyhrál dlouhých 22 let. Tenkrát to byla slavná éra The Invincibles, jediného týmu, který v novodobé historii anglické ligy prošel kompletní sezonu bez porážky.
Éra mimořádných osobností, které se za žádných okolností nesesypaly.
Éra hvězd, kterých se každý bál. Ale platí to i pro současný mančaft?
Vládne Evropě a přece to schytává. Taky vás fotbal Arsenalu nudí?
Příští týdny ukážou. Ovšem už ty předchozí leccos naznačily.
Ve středu se například poprvé v anglické lize stalo, aby první tým tabulky neporazil posledního v zápase, v němž vedl o dvě branky. A to je pro aspiranta na titul žalostné vysvědčení.
Traduje se, že největším soupeřem Arsenalu je v kritických momentech už roky hlavně Arsenal sám, což znovu platí.
V sezoně 2022/23, kdy se do boje o titul pod trenérem Artetou zapojil reálně poprvé, Arsenal selhal v dubnu, kdy během čtyř zápasů třikrát remizoval a jednou prohrál. O rok později ho nejspíš o první příčku připravily nečekané porážky s West Hamem a Fulhamem, které přišly těsně po Vánocích. A v minulém ročníku ho zase přibrzdila už říjnová série čtyř zápasů bez vítězství.
Rok 2026 zatím staré rány otevírá, protože Arsenal z posledních osmi ligových duelů zvítězil jen třikrát, čtyřikrát remizoval a jednou prohrál. Dokáže se v závěru sezony vzchopit?